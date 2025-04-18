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Чтобы в Латвии оштрафовали владельца авто, на нём необязательно ехать 2 2436

Наша Латвия
Дата публикации: 18.04.2025
BB.LV
Зачастую автокатастрофы кончаются трагично.

Зачастую автокатастрофы кончаются трагично.

ФОТО: LETA

Количество транспортных средств в Латвии скоро сравняется с числом жителей — по данным на 31 декабря 2024 года, страна могла похвастаться 1 236 342 единицами колесной техники.

Правда, есть существенные различия в том, сколь щепетильно ее собственники относятся к вопросам ее страхования.

Из 788 075 легковых автомобилей, имеющихся во владении латвийцев, обязательную страховку гражданской ответственности (OCTA) имело 90,9% — в то же время среди тех, что находились в технической исправности, эта доля составляла 98,4%.

И то сказать, в Дирекцию безопасности и дорожного движения даже приехать для сдачи ежегодного "экзамена" нельзя, не имея действующего — хотя бы на один день — полиса.

Несколько ниже уровень застрахованных средств транспорта иных категорий — в частности:

– у автобусов это 88,6% от всех зарегистрированных;

– у мотоциклов — 85,9%;

– а вот у тракторов и мотоблоков — всего лишь 34,3%,

– у тракторных прицепов и вовсе 28,3%.

Так что если где–то в провинциальной глуши, не дай бог, произойдет столкновение со средством крестьянского производства, которое вывели на полевые работы без должной страховки — то компенсации пострадавшей стороне будет выплачивать Латвийское бюро транспортного страхования.

Суд Европейского союза вынес особый приговор, по которому даже маневрирование техники на фермерском подворье считается движением — особенно, если кого–то придавили…

В общий котел для подобных нестандартных случаев как раз и скидываются все страховые компании. В прошлом году, в частности, из Гарантийного фонда было уплачено 2 001 900 евро. По сути же, его понемножку финансируем мы все — через механизм OCTA c каждого покупателя полиса взимается 1,1456 евро.

Ну а потом, выясняя подлинных виновников ДТП, Латвийское бюро транспортного страхования может долго и упорно судиться с владельцами незарегистрированных машин.

Принятые Сеймом в окончательном чтении 14 ноября прошлого года поправки к Закону об обязательном страховании гражданской ответственности предусматривают, что ущерб должен компенсироваться "при использовании транспортной функции, независимо от места использования транспортного средства и того, находилось ли транспортное средство в движении".

Особые правила распространяются на военную технику, которая в обилии бороздит наши дороги. Ее не страхуют, но — в случае убытков компенсируют оные из бюджета Министерства обороны.

А вот в Литве ввели обязательное страхование и для аэродромного транспорта — ведь вся разнообразная техника на летном поле может представлять потенциальную угрозу.

В нашей же стране эти агрегаты по–прежнему находятся в серой зоне законодательства — точно так же, как, предположим, комбайны, которые в период полевых работ вполне себе передвигаются по дорогам общего пользования.

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#страхование #octa
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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(2)
  • Мп
    Мимо проходил
    18-го апреля

    Чтобы в Латвии оштрафовали, в ней даже не обязательно жить.

    59
    2
  • Д
    Дед
    18-го апреля

    Не совсем по теме статьи, но в Латвии необязательно, даже нарушить, нужно только желание полицейского, чтобы оштрафовать. И латгальский областной суд , примет без единого доказательства лживые утверждения полицейского за правду не требующую доказательств.

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