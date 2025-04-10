Управляющие 2-м пенсионным планом проспали падение рынка акций на 20%, что будет с накоплениями?

Последние несколько лет (до середины февраля этого года) для финансовых рынков прошли хорошо, это подтверждают и результаты пенсионных планов 2-го уровня.

Хотя точное время и глубину провалов на рынках прогнозировать нельзя, допускалось, что ожидается коррекция (падение цен на акции на 10%) или же более существенное снижение. С 20 февраля (до 8 апреля) доходность активных пенсионных планов 2-го уровня сократилась на 19-20% (по "Indexo Jauda 16-55" и "SEB indeksu plāns"), свидетельствуют данные "Manapensija.lv". В течение какого времени будет происходить восстановление рынка, точно неизвестно.

Еще пандемия и последовавшее за ней падение рынка показали, что нужно искать решения, каким образом изъять накопления со 2-го пенсионного уровня так, чтобы будущие пенсионеры не потеряли существенную часть своих вложений. В связи с этим в период пандемии были приняты правила Кабинета министров, которые разрешали отложить изъятие вложений со 2-го пенсионного уровня на определенный срок. Таким образом можно было подождать восстановления рынков, что и помогло.

Руководитель управления страхового и пенсионного надзора Банка Латвии Эвия Дундуре считает, что это решение следовало бы применить и сейчас, чтобы им могли воспользоваться люди, которые именно сейчас выходят на пенсию.

"Решения о наиболее оптимальном изъятии накоплений со 2-го пенсионного уровня надо принимать в хорошие времена. Сейчас уже поздно что-то делать. Сейчас не время переводить средства на 1-й пенсионный уровень, нужно продолжать вкладывать и копить. Тем, кто приближается к пенсионному возрасту или сейчас выходит на пенсию, нужно дать возможность отложить это решение - или же государство должно было бы позволить не снимать 2-й пенсионный уровень одновременно с 1-м уровнем", - отмечает Дундуре.

По мнению Министерства благосостояния, уже сейчас у людей есть возможность отложить запрос на пенсию по старости, а значит, и изъятие капитала 2-го пенсионного уровня. Однако не все так свободны в своем выборе из-за ситуации с работой, здоровьем или семейных обстоятельств.

"16% людей старше 60 лет находятся в планах 2-го пенсионного уровня высокого риска. В зависимости от того, сколько конкретно осталось до выхода на пенсию, они могли бы выйти из ситуации без потерь. В свою очередь, 65% людей старше 60 лет имеют низкий риск в планах 2-го пенсионного уровня, и на них влияние намного меньше", - объясняет Дундуре.