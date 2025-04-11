Беременные женщины и молодые мамы в отчаянии: малыши Латвии не нужны!

Весна – это время, когда, как подснежники, появляются мамочки с колясками и беременные женщины. Но, увы, с каждым годом их становится все меньше: в 2024-м в Латвии родился 12 571 ребенок, и это почти на 2000 меньше, чем годом ранее.

В течение почти 35 лет – весь период независимой Латвии – увы, продолжается процесс «убыли населения», когда смертность превышает рождаемость. Ее отчего-то именуют «естественной», хотя процесса, вызванного внешними причинами, более показательного – найти трудно.

Кто позаботится о мамах?

На днях Сейм поступило коллективное заявление от 10 297 граждан Латвии «Эмоциональная и практическая поддержка при беременности, родах и в послеродовой период». Фонд общественного участия в лице Екатерины Зилпауши нашел, что в нашей стране благосостояние будущих мам НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТОМ.

По данным Eurostat, в Латвии почти каждая пятая женщина во время беременности страдает от физической, вербальной или эмоциональной агрессии, треть находящихся в процессе вынашивания ребенка не имеет помощи и информации, столько же не получает поддержки после родов.

35% опрошенных считают, что медработники не выполняют свои обязанности по отношению к роженицам.

Сегодня единственным более-менее наблюдающим беременных представителем здравоохранения является... семейный врач. Что касается наблюдения после родов, то, несмотря на обязательный мониторинг, сводится все обычно к рутинному визиту к гинекологу, во время которого за несколько минут требуется ответить на кучу сложных вопросов.

Из обращения к Сейму:

«Сегодня в здравоохранении вообще не предусматривается, что осознается самочувствие молодых мам, в том числе психоэмоциональное состояние, навыки грудного кормления и т.д., а также требования помощи в послеродовой период. Исследования указывают, что именно этот период является периодом риска выгорания, депрессии и т.п. эмоционально тяжелых состояний.

В развитых странах ЕС, например Нидерландах, Бельгии и др., молодым мамам положены оплачиваемые государством 8 визитов специалиста общей продолжительностью 24 часа. Врач учит кормить, правильно брать ребенка на руки. Для последнего изобретен даже термин «хендлинг» (от hand – рука). Это работа рук и прикосновений родителей к своему малышу с самых первых дней его жизни. Правильно удерживая, поднимая, успокаивая и укачивая малыша, можно помочь ему осознать и овладеть своим телом, в будущем обеспечивая симметричное и полноценное развитие. В Швеции в течение первых дней после родов полагается обязательный ассистент, в Дании эта помощь бесплатна целый год!

От парламента требуется: ввести 2-3 превентивные консультации для молодых родителей, по практической и информационной подготовке к родам; утвердить пакет широкой послеродовой поддержки женщинам; обеспечить непрерывное квалифицированное наблюдение специалистов во время и после родов».

Инициаторы надеются, что в результате увеличится самая лучшая модель кормления младенцев – грудная. Увы, сейчас в Латвии в возрасте до 6 месяцев молоком матери питается ВСЕГО ЛИШЬ 20% новорожденных, что в 2,5 раза меньше рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения.

Пособия не пересматривались 12 лет!

Во время обсуждения недавнего доклада премьера Эвики Силини в Сейме выяснилось, что сегодня в Латвии наблюдается самая низкая рождаемость за 100 лет, включая период Второй мировой.

Как заявили в Сейме, пособие по уходу за ребенком в стране не пересматривалось последние 12 лет, льготы за находящихся на иждивении детей – 5 лет.

В результате домохозяйства с детьми более подвержены риску бедности. А между тем, «именно человек есть основа любой экономики и армии»...

Минздрав уполномочен заявить

Крик о помощи матерей и их близких рассматривала Комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам. Не осталось в стороне и ведомство Хосама Абу Мери. Министр здравоохранения от «Нового Единства» направил данные, согласно которым в прошлом году семейные врачи осмотрели в ходе домашних визитов 69%. То есть треть детей ЛР остались без внимания докторов!

Поэтому в стране намерены ввести «пилотный проект», по которому особые патронажные сестры будут помогать молодым мамам. Однако прежде всего следует «образовать закупку, чтобы определить ее вводящих и обеспечить осуществление услуги на различных территориях»! Кроме того, «необходимо теснейшее сотрудничество с Министерством благосостояния и самоуправлениями, чтобы обеспечить социальную поддержку...» Видите, как все непросто. Что касается временных рамок, то предполагается начать к IV кварталу этого года.

Минздрав намерен подойти к новорожденным со всей серьезностью: будут задействованы эксперты по питанию для деток и мам, физиотерапевты, психологи, психотерапевты и психиатры. Предполагается оценить систематические заболевания, факторы социальные и жизненной среды...

– Эта тема всегда останется актуальной, – констатировал председатель комиссии Сейма Андрис Берзиньш (Союз «зеленых» и крестьян). – Насколько качественным входит новый человек в этот мир – физически и эмоционально? Мы не говорим только о благополучных семьях...

«Бабки» на балансе муниципалитетов

Ина Аболиня, советница министра умного администрирования и регионального развития, рассказала, что семейные ассистенты – или, говоря по-простому, повивальные бабки (хотя по факту это чаще вполне молодые женщины), будут на счету у социальных служб, сотрудничая с врачами. Пока же такие кабинеты имеются в количестве аж 4 (!) на всю Латвию.

Все зависит от самоуправлений – к примеру, сейчас в столице собираются ввести пакет услуг для молодых мам, по заявлению. К сожалению, роженицы, по мнению Аболини, «инертны и не хотят сотрудничать».

– А наша цель – достичь каждой мамы, чтобы не было плохих последствий, – пообещала чиновница.

Депутат Ингрида Цирцене («Новое Единство»), по первой профессии гинеколог и бывшая министр здравоохранения, указала, что на каждую повивальную бабку нужно дать 6–8 практик семейных врачей. И, где бы они ни были, в Кулдиге или Краславе, была бы доступна помощь для рожениц. Финансирование можно получить из средств Европейского союза.

Но давайте начистоту: не в одной доступности медицины дело.

Можно создать кучу врачебных практик, но это в корне ситуации не изменит, когда вся современная культура нацелена на одно – жизнь для собственного удовольствия и потребления. Скорее всего, именно в этом тотальном нежелании жертвовать собой хотя бы в чем-то и скрывается отсутствие мотивации к родам. В XX веке это было делом молодых семей, сейчас же откладывается до возраста хорошо за 30.

И это еще если не брать в расчет ту болезненную паранойю вокруг потенциального нападения России на Латвию, которую последние три года раскручивают националистические правители. До родов ли тут? Вот это и есть те самые НЕестественные причины, которые губят народонаселение ЛР.