Министр хочет, чтобы дети понимали, что такое сексуальное домогательство

Детей необходимо обучать тому, как распознать сексуальное домогательство и что делать в таких случаях, заявила в интервью Латвийскому радио министр образования и науки Даце Мелбарде.

В последнее время было обнародовано несколько случаев, когда тренеров обвиняли в сексуальном насилии над учениками спортивных клубов. Мелбарде подчеркнула, что любое насилие над детьми абсолютно неприемлемо и является не только нарушением профессиональной этики, но и нарушением прав человека со стороны учителей.

Она также указала на ответственность руководителей учебных заведений как в процессе отбора, так и при оценке поведения педагогов во время работы.

Говоря о снижении уровня насилия, Мельбарде также подчеркнула важность общества и семьи. Она отметила, что общество иногда противоречиво относится к насилию, часто возлагая вину на жертву, но важно четко и однозначно выступать против всех форм насилия.