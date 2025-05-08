80–летие разгрома нацизма и окончания Второй мировой войны в Европе сегодня будет отмечено официальными лицами Латвии возложением венков на Братском кладбище к Вечному огню.

А вот депутат от Национального объединения Эдвинс Шнере возглавляет парламентскую подкомиссию по внутренней безопасности. И на днях он поднял вопрос "создания в Латвии памятников, содержащих историческую символику, учитывая прецедент памятника, посвященного полковнику и легионеру В. Янумсу".

Историческая политика Огре

По словам господина Шнере, в данном славном городе самоуправление, возглавляемое активным членом Нацобъединения Эгилсом Хелманисом, вознамерилось на площади Бривибас поставить монумент в честь значимых для Огрского края людей.

В том числе во славу служившего в русской армии, в армии советской Латвии, в вооруженных силах Латвии и, наконец, в Waffen SS Вилиса Янумса. На рукаве у бронзовой скульптурной фигуры должен был быть легионерский шеврон с флажком Латвии. Однако при согласовании именно этот элемент вызвал несогласие контрольных инстанций.

Речь, в частности, идет о законодательном запрете символики, относящейся к СССР и третьему рейху. В дело включились и органы государственной безопасности, и Министерство культуры.

"Мы видим, что есть желание выяснить мнение Сейма, — отметил парламентарий. — Можно ли считать щит с цветами флага Латвии нацистским символом, если он был на рукаве эсэсовцев?"

"На памятнике полковник Янумс отображен в форме легиона", — заявил на слушаниях в подкомисии представитель Службы государственной безопасности. Как вариант рассматривался стилизованный тип формы, но это уже не соответствует историческим фактам.

Хотя — если родной Латвии господин Янумс служил 20 лет, а третьему рейху четыре года, то в каком же мундире его теперь показывать? Выдумали гибрид в таком формате: Янумс будет красоваться в форме независимой ЛР, а на постаменте — легионерский флажок.

Однако, по мнению спецслужбы, это опять–таки сложно будет "объяснить зарубежным гостям".

Скульпторы изобразили полковника Янумса сидящим и простоволосым - фото Facebook

Но тут пришли на помощь эксперты Военного музея — они пояснили, что, оказывается, флажок–то не регламентировался внутренними документами третьего рейха, и потому нацистской символикой его признать никак нельзя. Насчет последнего, пожалуй, согласимся — но вот сомнительно, что возможным было бы при германском "орднунге" самочинно пошить свыше сотни тысяч таких вот флажочков (только мобилизованными в легион оказались 110 000 человек, а ведь имелись еще и зенитчики, полицейские, пограничники и т. д. — всего более 150 000).

Здесь возник еще один немаловажный вопрос — а считать ли изображение советских деятелей угрозой нацбезопасности? Например, Герою Соцтруда Каулиньшу, председателю колхоза "Лачплесис", бронзовую фигуру коего недавно открыл тот же Э.Хелманис.

Так или иначе, в видении силовиков Латвии недостает регламентации по части визуальных примет тоталитарного прошлого. Господин Шнере на это заметил, что оные нельзя демонстрировать иначе, нежели в музеях.

А головной убор где?

Сигне Грубе, парламентский секретарь Министерства культуры, указала, что под крылом Министерства умного администрирования и регионального развития работает Совет по памятникам (решения коего носят, однако, рекомендательный характер).

"Одновременно, оценивая данный случай, нужно отметить, что была очень большая переписка", — сказала чиновница.

Странно, кстати, что Огрский край отчего–то решил забрать господина Янумса себе — хотя тот родился, по всем метрикам, в волости Цоде, принадлежащей к Баускому краю. Ну да ладно, как говорят, колхоз — дело добровольное.

Кстати, в музейчике, который 4 мая открыли в Огре, была пафосная экспозиция о Второй мировой в контексте легиона, и там этих самых красно–бело–красных нарукавных флажков с десяток. А в современном разделе — солидарность с Украиной, и парящий над залом ударный дрон, вроде как российский…

Поговорили на комиссии и по поводу отсутствия головного убора у полковника Янумса. Как–то странно видеть такого заслуженного военного деятеля без фуражки. А все потому, что с употреблением оной было бы невооруженным глазом понятно, какую же армию он тут у нас представляет, латвийскую или германскую. Сейчас же каждый может дорисовать все необходимое при помощи воображения.

Цветная экспертиза

Со своей стороны, замдиректора Военного музея Юрис Цигановс, сказал, что "Латышский легион" в немецкой документации не существовал, это было явление "воображаемое". Что же до флажка, то такой же был у других частей СС, например русских.

"Такие же цвета, как сейчас флаг Российской Федерации", — подчеркнул господин Цигановс. А вот что касается латвийского флага, то, по словам историка, "сейчас на форме наших земессаргов есть такой же щит, как тогда у легионеров". Совпадение? Не думаю!

В общем, теперь Вилис Янумс в Огре сидит простоволосый и без щита. Зато благодарные граждане постоянно подкладывают ему символы — цветочные.

Так или иначе, получилось гораздо ярче, чем, например, скульптура в честь командира Северолатвийской бригады Земитанса на одноименной площади в Риге. Как сказал депутат Янис Домбрава (Национальное объединение), "ничего не выражающий памятник, который я вспоминаю с детства, очень стилизованная версия про латышского офицера".

Профессиональный военный

Воинскую службу Вилис Янумс (1894–1981) начал в 1914 году, будучи мобилизован в армию Российской империи. Дослужился до чина прапорщика, был удостоен боевых орденов Святого Георгия IV степени, Святого Станислава III степени с мечами и бантом.

В армии советской Латвии около пяти месяцев был начальником пулеметной команды, откуда дезертировал.

Латвийская армия назначила его командиром роты и старшим лейтенантом. В 1920–1930–е годы получил орден Трех звезд IV степени, орден Виестура III степени. Служил военным атташе в Чехословакии, где окончил военную академию. В 1939 году — начальник штаба 1–й Курземской дивизии, полковник. Репрессиям СССР не подвергся, в марте 1941 года выехал в Германию как балтийский немец.

Высшая должность в легионе Waffen–SS — командир гренадерского полка. Награжден обеими степенями Железного креста и Немецким крестом в золоте. Сдал полк в плен американцам. В лагере Цедельгем (Бельгия) создал организацию Daugavas Vanagi.