Только за деньги: в больнице Латвии отказались бесплатно лечить разбитую инсультом женщину 2 1646

Наша Латвия
Дата публикации: 09.05.2025
Женщина пережила инсульт, но в больнице Екабпилса ей сказали, что это не срочно. Помощи пациентка там не получила.

В итоге пострадавшая обратилась в Инспекцию здравоохранения с просьбой выплатить компенсацию в размере 2000 евро за причиненный вред.

Как сообщает телекомпания Virsdaugavas televīzija, когда Алевтине Петровой резко стало хуже, муж сразу отвез жену в Екабпилсскую больницу. Семья рассчитывала на быструю и профессиональную помощь, но их ожидания не оправдались.

"Мы зашли в приемный покой, а нам сказали — это не острое состояние. Хотите — оставайтесь, но за плату", — рассказывает муж Алевтины. Он пытался объяснить, что у жены спутанность сознания и нарушение речи, но помощи они так и не дождались.

"Нам сказали: "Это не срочно. Ждите от трех до шести часов".

Поняв, что помощи в ближайшее время не будет, пара приняла трудное, но срочное решение — отправиться в Даугавпилсскую больницу, до которой около полутора часов езды. Там у Алевтины диагностировали лакунарный инфаркт мозга — одну из форм инсульта. "Речь была нарушена. В голове я понимала, что хочу сказать, но не могла это произнести", — вспоминает женщина.

Она уверена — ее состояние было бы значительно лучше, если бы помощь оказали сразу в Екабпилсе. Тем более что в местной больнице работает инсультное отделение, предназначенное именно для острых случаев, и оно функционирует круглосуточно.

Больница отказалась комментировать конкретный случай.

Алевтине же теперь предстоит длительное лечение. Из–за проблем со здоровьем она какое–то время не сможет работать.

Женщина уже обратилась в Инспекцию здравоохранения с просьбой выплатить компенсацию в размере 2000 евро за причиненный вред. В настоящее время начата проверка. Срок рассмотрения дела в Фонде риска лечения — до шести месяцев.

#больницы #медицина
Автор - Светлана Тихомирова
