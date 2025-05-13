В Риге сильно ограничат движение на время марафона. Где именно?

В предстоящие выходные, 17 и 18 мая, во время Рижского марафона будут установлены существенные ограничения движения, сообщили в Рижской думе.

Различные маршруты забегов запланированы от центра Риги до Межапарка, а также от центра до улицы Дзегужу и Буллю в Пардаугаве.

С 20:00 пятницы, 16 мая, до 6:00 понедельника, 19 мая, будет закрыто движение транспортных средств на участке набережной 11 Ноября от Каменного моста до ул. Муйтас. Кроме того, в указанное время движение транспорта будет закрыто на прилегающей к набережной 11 Ноября параллельной улице со стороны Старой Риги, на участке от Полю гате до ул. Яуниела.

В это время двустороннее движение будет организовано по ул. Яуниела, ул. Краму, на участке ул. Пилс от Домской площади до ул. Маза Миесниеку, на участке ул. Екаба от ул. Смилшу до Домской площади и по Домской площади.

В субботу с 10:40 до 12 часов Государственная полиция в сотрудничестве с полицией Рижского самоуправления закроет движение транспортных средств по маршруту забега, а в воскресенье уже с 6 часов утра и до 18 часов вечера движение транспорта будет ограничено и закрыто на маршрутах Рижского марафона, полумарафона, а также забегов на 10 и 6 километров.

В воскресенье, 18 мая, с 6 до 18 часов двустороннее движение будет организовано по участку ул. Калькю от ул. Маза монету до ул. Шкюню и по ул. Шкюню на участке от ул. Калькю до ул. Амату.

В воскресенье на нескольких улицах столицы и на мостах через Даугаву движение транспорта будет ограничено или закрыто. Во время проведения мероприятия - и в субботу, и в воскресенье - также будут введены существенные изменения на нескольких маршрутах общественного транспорта, о которых самоуправление сообщит отдельно.

Во время проведения мероприятия в нескольких местах в городе будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств, а также оставленные транспортные средства в случае необходимости будут перемещены в другое, разрешенное для стоянки место.

Во время марафона будут установлены ограничения на использование различных средств микромобильности.