В Риге начинают вводить ограничения движения, связанные с марафоном

С сегодняшнего дня в Риге начинают вводить ограничения движения транспорта, установленные на время марафона, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

С сегодняшнего дня с 20:00 до понедельника, 19 мая, 6:00 будет закрыто движение транспортных средств по набережной 11 Ноября на участке от Каменного моста до улицы Муйтас.

Также в указанный период будет перекрыто движение на параллельной набережной 11 Ноября улице со стороны Старой Риги — на участке от Полю гате до Яуниелы.

В это время двустороннее движение будет организовано на улицах Яуниела, Краму, на участке улицы Пилс от Домской площади до улицы Маза Миесниеку, на участке улицы Екаба от Смилшу до Домской площади и на самой Домской площади.

В субботу с 10:40 до 12:00 Государственная полиция в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией приостановит и перекроет движение транспорта по маршруту забега «DPD jūdze». В воскресенье с 6:00 до 18:00 движение будет ограничено и закрыто на маршрутах Рижского марафона Rimi, полумарафона, а также забегов на 10 и 6 километров.

В воскресенье, 18 мая, с 6:00 до 18:00 двустороннее движение будет организовано на участке улицы Калькю от Маза Монету до Шкюню и на участке улицы Шкюню от Калькю до улицы Амату.

В воскресенье движение транспорта будет ограничено или закрыто на нескольких улицах столицы и на мостах через Даугаву. В дни проведения мероприятия — как в субботу, так и в воскресенье — также произойдут значительные изменения в маршрутах движения общественного транспорта, о которых самоуправление сообщит дополнительно.

Во время марафона в нескольких местах города будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств. При необходимости оставленные машины будут перемещены в разрешённые для стоянки места.

Также будут введены ограничения на использование различных средств микромобильности.

Как сообщалось ранее, «Рижский марафон Rimi» состоится 17 и 18 мая. Будет возможность пробежать марафонскую, полумарафонскую, 10-, 6-километровую и «мильную» (1609 метров) дистанции, а также дистанции Олимпийского дня детей.