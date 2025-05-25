«Моя собака живет в лучших условиях». Рижский пансионат Liepa вновь в центре скандала

LETA уже сообщала, что Департамент социальной работы и социальной помощи Министерства благосостояния (LM) и Инспекция здравоохранения (VI), как и Управление омбудсмена, в центре по уходу за пожилыми людьми «Liepa» , выявили существенные нарушения в области конфиденциальности, гигиены и ведения документации и дали 14 рекомендаций по улучшению качества услуг и выполнению требований нормативных актов, которые должны быть выполнены до 30 июня.

Кондрате указала, что, если ситуация не улучшится, планируется расторгнуть договорные отношения с SAC «Liepa» и разместить проживающих там жителей Рижской муниципалитета в других центрах по уходу. В настоящее время в SAC «Liepa» проживают около 90 жителей муниципалитета. Для их перевода в другое учреждение по уходу необходимо не только найти место в другом центре по уходу, но и получить согласие лиц, нуждающихся в уходе. В связи с этим этот процесс может затянуться до конца года.

В это время Департамент благосостояния продолжит проводить внеплановые проверки SAC «Liepa», чтобы убедиться в условиях, в которых проживают нуждающиеся в уходе люди.

На этой неделе о ситуации в SAC «Liepa» были проинформированы депутаты Комитета по социальным вопросам Рижской думы, некоторые из которых довольно резко отреагировали на услышанное. Например, депутат Иева Бранте (LA) была очень возмущена услышанным и указала, что ее собака живет в лучших условиях, чем жители «Liepa». По ее мнению, владелице SAC «Liepa» сама нуждается в помощи.

Как уже сообщалось, директор Департамента социальной работы и социальной помощи Министерства труда Илзе Скроделе-Дубровска провела проверку 18 февраля, когда услуги SIA «Senioru nams» получали 118 клиентов и 14 клиентов ассоциации «Dzintarkrasta serviss». В уходе за пожилыми людьми был задействован 51 сотрудник. Проверка LM установила, что при уходе за клиентами, а также при использовании клиентами больничных "уток", не обеспечивается конфиденциальность. Не всем клиентам предоставляется индивидуальная одежда, а также клиенты не одеты в соответствии с временем суток. Гигиена не обеспечивалась с помощью соответствующих средств гигиены.

В ходе проверки было установлено, что в центре не обеспечивается надзор и контроль за процессом ухода, в том числе в должностных инструкциях сотрудников не определены подчиненность и обязанности сотрудников в соответствии с установленными профессиональными компетенциями. Сотрудникам не обеспечивается повышение профессиональной компетентности, а также надзор со стороны специалистов в объеме, установленном нормативными актами.

Помещения центра были плохо убраны, не проветривались, мебель была изношена и местами сломана, в том числе повреждено напольное покрытие, что создает риск падения и травмирования клиентов. В помещениях также обнаружены насекомые. Во время проверки выявлены возможные угрозы здоровью в связи с переохлаждением одной из клиенток SAC «Liepa», а у нескольких других клиентов обнаружены повреждения кожи, которые, возможно, могли быть вызваны укусами насекомых и заболеванием чесоткой.

В ходе проверки был выявлен риск того, что денежные средства клиентов используются не в их интересах. В связи с выявленными в ходе проверки возможными противоправными действиями при предоставлении клиентам денежных средств на личные расходы – 15% от пенсии клиента или государственного социального пособия – информация для оценки направлена в Государственную полицию. О возможных нарушениях трудового законодательства также проинформирована Государственная инспекция труда. Министерство направило информацию о выявленных недостатках также другим контролирующим органам в соответствии с их компетенцией.

Скродэле-Дубровска признала, что выводы министерства аналогичны наблюдениям Управления омбудсмена, и нарушения не могут считаться незначительными.В свою очередь, в марте Санитарная инспекция (СИ) наложила на центр социального ухода за пожилыми людьми «Liepa» штраф за нарушение требований эпидемиологической безопасности и нарушения порядка обращения с лекарственными средствами.В марте Инспекция наложила на центр штраф в размере 1500 евро за нарушение требований эпидемиологической безопасности. За нарушение порядка обращения с лекарственными средствами был наложен штраф в размере 300 евро. Как отмечает Инспекция, в феврале этого года были возбуждены два дела об административных правонарушениях после того, как VI обнаружила в центре наличие клопов и тараканов, использование неподходящих инсектицидов, а также неполные записи в картах ухода о мытье клиентов и смене постельного белья. Нарушения были также выявлены в учете лекарственных средств и несоблюдении сроков годности лекарств. При повторной проверке в апреле VI в центре социального ухода «Liepa» были выявлены недостатки и нарушения в ведении медицинской документации, использовании лекарственных средств, назначенных врачами.

Также было установлено, что в центре не своевременно предоставляются медицинские услуги. Инспекция вынесла социальному центру письменное предупреждение о приостановлении оказания медицинских услуг и поручила обеспечить внутренний контроль за качеством оказания медицинских услуг, своевременно обеспечить клиентам учреждения надлежащее медицинское обслуживание, в том числе назначенное врачом лечение, обследования и выполнение рекомендаций, с внесением соответствующих записей в медицинскую документацию о жалобах клиентов, объективном состоянии, установленном диагнозе, назначенных лекарственных средствах, способах и сроках их применения.Если указанные в предупреждении нарушения не будут устранены в установленный срок до 6 июня 2025 года, VI примет решение о приостановлении оказания медицинских услуг в центре социального ухода «Liepa».

SAC «Liepa» принадлежит предпринимателю Марике Журавлевой, владелице SIA «Senioru nams». Согласно информации «Firmas.lv», в 2023 году оборот компании составил 2,34 млн евро, а прибыль — 890 370 евро.В комитете Рижской думы Журавлевой был задан вопрос, не означает ли такая большая прибыль компании, что она использует слишком мало средств для предоставления услуг социального ухода. На что был получен ответ, что эти средства планируется направить на создание нового центра социального ухода.