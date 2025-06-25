В лечебных учреждениях, оказывающих оплачиваемые государством стационарные услуги здравоохранения, в дальнейшем будут применяться единые руководящие принципы по увеличению оплаты труда, предусматривают утвержденные правительством поправки к правилам Кабинета министров об организации и порядке оплаты услуг здравоохранения.

В дальнейшем увеличение оплаты труда больше не будет регулироваться внутренними правилами каждого учреждения или договорами с Национальной службой здравоохранения (НСЗ). Это позволит избежать ситуаций, при которых дополнительное государственное финансирование используется неравномерно, пояснили в Министерстве здравоохранения.

В дальнейшем каждое медицинское учреждение будет направлять дополнительное финансирование на увеличение оплаты труда медперсоналу, у которого средняя месячная оплата труда за оказание стационарных услуг в последние 12 месяцев не превышает двух средних зарплат по стране, без условий, подчеркивает Минздрав.

Кроме того, дополнительное финансирование на увеличение оплаты труда будет направляться медицинским работникам, у которых среднемесячная оплата труда за оказание оплачиваемых государством услуг превышает две, но не превышает трех среднемесячных зарплат, предусматривают новые правила.

Минздрав отмечает, что этот подход обеспечит прозрачное, справедливое и постепенное повышение оплаты труда медперсонала, позволит рационализировать зарплаты во всем секторе здравоохранения и обеспечить рост зарплат, а также уменьшит пропорцию переменной части в общей зарплате.

Внедрение этих изменений Минздрав обосновывает необходимостью удержанию рабочей силы в больницах. Для этого нужен сбалансированный рост зарплат для всех категорий занятых, особенно для медицинских работников, получающих выраженно более низкую зарплату "по сравнению с необоснованно завышенными зарплатами отдельных медработников", отмечают в министерстве.

Без соблюдения принципов пропорциональности, при котором дополнительные выделенные средства государственного бюджета распределяются на увеличение оплаты труда медработников в стационарных учреждениях, существует риск существенного отставания роста оплаты труда для одной группы работников от того, что получают работники в других структурных подразделениях больницы или других группах профессий. Это, в свою очередь, может мотивировать работников к смене рабочего места, обосновывает цель изменений Минздрав.

Для содействия целенаправленному увеличению низких зарплат установлено, что для медперсонала, оказывающего оплачиваемые государством услуги стационарного здравоохранения, минимально необходимый потолок увеличения оплаты труда составляет по меньшей мере две средние зарплаты по стране.

На переговорах с Минздравом Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) настаивал, что зарплата врача должна быть как минимум в три раза выше средней зарплаты в народном хозяйстве. Поэтому утвержденные правительством поправки предусматривают, что дополнительное финансирование зарплат не будет направлено тем специалистам, чья зарплата уже находится на этом уровне.

Правила обязательны для всех учреждений и будут применяться автоматически - больше не потребуется включать этот порядок в отдельные договоры с НСЗ.

НСЗ и впредь будет следить за тем, как учреждения расходуют выделенное дополнительное финансирование. Если будет выявлено несоответствие - например, средства направляются не на увеличение самых низких зарплат - учреждению придется действовать незамедлительно: либо исправить ситуацию, либо вернуть средства, израсходованные не по назначению.

Проанализировав доступные данные о фактической оплате труда медработников, Минздрав пришел к выводу, что размер оплаты труда варьируется между лечебными учреждениями и группами медработников, в связи с чем необходимы изменения в нормативном регулировании, чтобы дополнительное выделенное финансирование из государственного бюджета на увеличение оплаты труда медицинского персонала было обоснованно распределено и эффективно и целенаправленно израсходовано.

Министерство согласовало поправки с отраслью, в том числе получив концептуальную поддержку от ЛПРЗСУ. В соответствии с соглашением между профсоюзом и Минздравом единые принципы определения зарплаты будут распространяться на зарплаты, а не на общую оплату труда.

Минздрав отмечает, что эти изменения помогут в долгосрочной перспективе повысить устойчивость персонала, сократить разрывы в зарплатах между медицинскими учреждениями и профессиями, а также повысить эффективность использования публичных ресурсов в здравоохранении.