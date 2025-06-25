В Латвии снова повышают тарифы на газ: объясняем, для кого и как именно

В Латвии снова подорожает газ: оператор распределительной системы AS Gaso планирует повышение тарифов с 1 января 2026 года. Общие счета за газ для потребителей увеличатся.

Насколько подорожает?

Для тех, кто использует газ в небольших объемах, например только для приготовления пищи в домохозяйствах с газовой плитой, ожидается повышение на 1,35 евро в месяц.

Напомним: речь идет о тарифах на «распределение» газа. То есть это как бы абонентская плата для пользователей. Но если Регулятор утвердит запланированные Gaso новые тарифы, понятно, что вырастет и общий счет за газ.

Тариф состоит из двух частей:

фиксированной платы, которую необходимо оплачивать вне зависимости от потребления,

переменной части, которая зависит от количества потребляемого газа и его стоимости.

Например, если газовая плита используется нечасто, потребление самого газа будет незначительным или нулевым, но при этом фиксированная «абонентская» плата останется прежней.

А поскольку в Латвии происходит сокращение населения (пользователей газа), «абонентская» плата постоянно растет. И цена самого газа растет. Что тоже отразится на счете.

«Заполнение хранилищ газом еще меньше, чем в прошлом году»

Комиссия по коммунальным услугам (Регулятор) в обзоре тенденций по энергоносителям указывает: в конце мая цена природного газа на бирже TTF (Title Transfer Facility) снова выросла. Рост цен продолжался четвертую неделю подряд, за неделю рост составил 4,3% – до 36,5 евро за мегаватт-час.

Основным фактором роста указываются ремонтные работы при добыче природного газа в Норвегии, в частности, длительная приостановка на стратегически важном месторождении «Тролль», что «усилило неопределенность в отношении объемов поставок».

Однако при этом Регулятор приводит график, по которому видно: цены на газ на TTF за последний год достаточно стабильны.

Но при этом цена на природный газ региональной биржи природного газа GET Baltic, которая работает в Литве, Латвии, Эстонии и Финляндии, немного снизилась – на 0,5%, до 40,8 евро за МВт-час.

Тревожный факт: среднее заполнение европейских хранилищ природного газа на конец мая составило 45,6%. Это значительно меньше, чем 67,5% за тот же период прошлого года.

На 25 мая 2025 года заполнение подземного хранилища природного газа в Инчукалнсе составило всего 38,1%.