В Латвии снова повышают тарифы на газ: объясняем, для кого и как именно

В Латвии снова подорожает газ: оператор распределительной системы AS Gaso планирует повышение тарифов с 1 января 2026 года. Общие счета за газ для потребителей увеличатся.
Насколько подорожает?
Для тех, кто использует газ в небольших объемах, например только для приготовления пищи в домохозяйствах с газовой плитой, ожидается повышение на 1,35 евро в месяц.
Напомним: речь идет о тарифах на «распределение» газа. То есть это как бы абонентская плата для пользователей. Но если Регулятор утвердит запланированные Gaso новые тарифы, понятно, что вырастет и общий счет за газ.
Тариф состоит из двух частей:
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фиксированной платы, которую необходимо оплачивать вне зависимости от потребления,
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переменной части, которая зависит от количества потребляемого газа и его стоимости.
Например, если газовая плита используется нечасто, потребление самого газа будет незначительным или нулевым, но при этом фиксированная «абонентская» плата останется прежней.
А поскольку в Латвии происходит сокращение населения (пользователей газа), «абонентская» плата постоянно растет. И цена самого газа растет. Что тоже отразится на счете.
«Заполнение хранилищ газом еще меньше, чем в прошлом году»
Комиссия по коммунальным услугам (Регулятор) в обзоре тенденций по энергоносителям указывает: в конце мая цена природного газа на бирже TTF (Title Transfer Facility) снова выросла. Рост цен продолжался четвертую неделю подряд, за неделю рост составил 4,3% – до 36,5 евро за мегаватт-час.
Основным фактором роста указываются ремонтные работы при добыче природного газа в Норвегии, в частности, длительная приостановка на стратегически важном месторождении «Тролль», что «усилило неопределенность в отношении объемов поставок».
Однако при этом Регулятор приводит график, по которому видно: цены на газ на TTF за последний год достаточно стабильны.
Но при этом цена на природный газ региональной биржи природного газа GET Baltic, которая работает в Литве, Латвии, Эстонии и Финляндии, немного снизилась – на 0,5%, до 40,8 евро за МВт-час.
Тревожный факт: среднее заполнение европейских хранилищ природного газа на конец мая составило 45,6%. Это значительно меньше, чем 67,5% за тот же период прошлого года.
На 25 мая 2025 года заполнение подземного хранилища природного газа в Инчукалнсе составило всего 38,1%.
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