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В Латвии снова повышают тарифы на газ: объясняем, для кого и как именно 4 3419

Наша Латвия
Дата публикации: 25.06.2025
BB.LV
В Латвии снова повышают тарифы на газ: объясняем, для кого и как именно
ФОТО: dreamstime

В Латвии снова подорожает газ: оператор распределительной системы AS Gaso планирует повышение тарифов с 1 января 2026 года. Общие счета за газ для потребителей увеличатся.

Насколько подорожает?

Для тех, кто использует газ в небольших объемах, например только для приготовления пищи в домохозяйствах с газовой плитой, ожидается повышение на 1,35 евро в месяц.

Напомним: речь идет о тарифах на «распределение» газа. То есть это как бы абонентская плата для пользователей. Но если Регулятор утвердит запланированные Gaso новые тарифы, понятно, что вырастет и общий счет за газ.

Тариф состоит из двух частей:

  • фиксированной платы, которую необходимо оплачивать вне зависимости от потребления,

  • переменной части, которая зависит от количества потребляемого газа и его стоимости.

Например, если газовая плита используется нечасто, потребление самого газа будет незначительным или нулевым, но при этом фиксированная «абонентская» плата останется прежней.

А поскольку в Латвии происходит сокращение населения (пользователей газа), «абонентская» плата постоянно растет. И цена самого газа растет. Что тоже отразится на счете.

«Заполнение хранилищ газом еще меньше, чем в прошлом году»

Комиссия по коммунальным услугам (Регулятор) в обзоре тенденций по энергоносителям указывает: в конце мая цена природного газа на бирже TTF (Title Transfer Facility) снова выросла. Рост цен продолжался четвертую неделю подряд, за неделю рост составил 4,3% – до 36,5 евро за мегаватт-час.

Основным фактором роста указываются ремонтные работы при добыче природного газа в Норвегии, в частности, длительная приостановка на стратегически важном месторождении «Тролль», что «усилило неопределенность в отношении объемов поставок».

Однако при этом Регулятор приводит график, по которому видно: цены на газ на TTF за последний год достаточно стабильны.

Но при этом цена на природный газ региональной биржи природного газа GET Baltic, которая работает в Литве, Латвии, Эстонии и Финляндии, немного снизилась – на 0,5%, до 40,8 евро за МВт-час.

Тревожный факт: среднее заполнение европейских хранилищ природного газа на конец мая составило 45,6%. Это значительно меньше, чем 67,5% за тот же период прошлого года.

На 25 мая 2025 года заполнение подземного хранилища природного газа в Инчукалнсе составило всего 38,1%.

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#газ # тарифы
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Антон Городницкий
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(4)
  • Мп
    Мимо проходил
    26-го июня

    Меня терзают смутные сомнения: похоже, охотнее всего наш народ заплатит за газ, на котором сожгут всех, кто имеет отношение к его подорожанию.

    15
    3
  • Лк
    Летучий корабль
    Мимо проходил
    26-го июня

    Самое смешное (а в принципе грустное) то, что очередную какашку жителям Латвии как правило кладут под Новогоднюю ёлку. Тенденция?

    13
    2
  • П
    Процион
    26-го июня

    За май этого года за 3 кубометра газа я заплатил 9.60€ (за 1 куб 3.20). Сколько придётся платить с нового года? Конкретный вопрос требует конкретного ответа.

    17
    2
  • Лк
    Летучий корабль
    25-го июня

    А в чём новость? Кто-то сомневался? Всё для простых жителей. Пусть не расслабляются.

    С очередными "подарками" на Новый год, так сказать. Обычно других подарков нет. И, в общем, не предвидится.

    125
    3
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