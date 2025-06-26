Наши родные и близкие, которых сразили недуги и старость, нуждаются в заботе – факт, не требующий дискуссии. Ну а если родственники живут за границей? Или в семье все работают? Или семьи нет?

Как может помочь старым и больным государство – обсуждали на Комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам.

Что такое DigiSoc

Под таким названием Министерство благосостояния представило новую платформу управления социальными услугами. «Это была бы очень полезная вещь, если бы начала функционировать», – оптимистично заметил председатель парламентской комиссии Андрис Берзиньш (Союз «зеленых» и крестьян).

Инструмент призван объединить государственные и муниципальные услуги. Заинтересованные стороны – те, кто присваивает услуги, кто их контролирует, оказывает, и, наконец, сами жители, потребители, так сказать. Система DigiSoc призвана заменить действующую систему SOPA, чей функционал признан устаревшим. До мая 2026 года пройдет первый этап – обеспечение полного цикла для соцуслуг самоуправлений. До 2029 года будут дигитализированы социальная помощь, государственные социальные услуги получат помощь европейского фонда ERAF.

Замгоссекретаря Министерства благосостояния Айя Гринберга сообщила, что в настоящее время самоуправления с большим затруднением определяют, кому необходимы соцуслуги, в какой мере они оказываются... В каждом муниципалитете имеется свой учет и собственный пакет, а в скором будущем Латвия намерена уравнять оказываемую поддержку – в том числе и для того, чтобы она сохранялась при перемене места жительства.

Сейчас уже 23 самоуправления присоединились к разработке и тестированию программы DigiSoc, проводятся углубленные интервью – что нужно для нормального ухода. «Сегодня мы в середине работы, что достаточно хороший прогресс», – отметила госпожа Гринберга.

Говорят, в этом году для соцслужб самоуправлений будет создана «электронная рабочая среда»: каждый клиент получит персональное дело; нуждающиеся в помощи домохозяйства также оцифруют. На компьютере будет доступен каталог услуг, права пользователя.

К октябрю 2025 года соединят с финансовой частью – банковскими счетами и отчетами по трате средств. В начале 2026 года подключатся услуги для детей – Латвийский детский фонд и Дом детей (не путать с детским домом!). До весны 2026 года предполагается ввести электронную декларацию корзины минимального потребления (Iztikas).

А что в Латвии с соцработниками?

В целом социальные работники Латвии пользуются довольно высоким рейтингом доверия – 60%. Что неудивительно: это единственный институт государства, который «сращивает» людей с поддержкой от страны – ведь в последнее время соцпомощь в Латвии определяется стратегическим понятием «деинституционализации», то есть постепенным отказом от отдельных учреждений по уходу. Соцпомощь должна оказываться только на дому.

Минблаг установил в Латвии стандарт: 1 соцработник на 1000 жителей. По стране он выполнен на 77% – всего в Латвии 1455 соцработников. Однако насыщенность неравномерная: если в Латгалии соцработников больше, чем необходимо – 107%, то в Риге их вдвое ниже требуемой – 53%.

Латвия постоянно испытывает дефицит соцработников – в среднем на страну вакантно около 100 позиций. Сколько можно заработать – определяется конкретным муниципалитетом.

Но тут мы имеем дисконнект с реальностью: когда молодых людей во время опроса попросили рассказать, как выглядела бы их «работа мечты» в социальной службе, на которую бы они хотели пойти, то получили следующее мысли: зарплата 3000 евро «на руки» и персональная служебная машина. Однако пока светит несколько иное: так, у социальных работников в Краславском крае зарплата 880 евро, но вот в Ропажском крае – почти 1800 евро.

Так что в сравнении с коллегами по другим ведомствам соцработники получают сравнительно меньше. К примеру, 61% сотрудников социальных служб не достигают уровня минимума 9-й зарплатной группы, установленного на уровне 1157 евро. В целом по Латвии зарплата брутто (до налогов) – около 1200 евро. В Риге – больше 1300 евро, в Латгалии – около 1000 евро.

Откуда берутся соцработники

Только в последние годы страна озаботилась качественной подготовкой социальных работников – в вузах, по последним данным, имелось 176 бюджетных мест. Более всего учатся по программе первого цикла высшего образования направления «Социальное благосостояние» в Латвийском университете (54). Аналогичные программы предоставляют Лиепайская академия, принадлежащая ныне РТУ (45), и Университет Страдыня (38). Также диплом соцработника за государственный счет можно получить в Резекненской высшей школе технологий.

До 2028 года на повышение компетентности работников этой отрасли запланировано потратить 12,47 миллиона евро, из них 10, 5 миллиона евро – средства европейских структурных фондов.

Старость – не радость

Весьма распространенным является стереотип, что в Латвии трудно получить место в пансионате для пожилых людей – однако Рижская дума (еще старого созыва) утверждает, что сами потенциальные клиенты в последний момент отказываются переезжать в дома, где им обеспечивается хотя бы минимальный гарантированный уход.

Около 45% сениоров, которые ранее заявили о желании перебраться в пансионаты, решают остаться в своих одиноких квартирах, а тем временем прочие немощные пенсионеры, которые могли бы переехать, толкутся в очереди (хотя бы виртуальной) – сегодня здесь почти 1000 человек.

Столичное самоуправление, между прочим, установило временные рамки: человек должен быть хотя бы год задекларирован в Риге, чтобы претендовать на место в пансионате. Так что перевезти в город и устроить в пансионат деревенскую бабушку так легко не получится.

А выяснилось, что попытки «экспорта» стариков в столицу составляют около 10%, и после того, как их пресекли, удалось сэкономить для бюджета Риги примерно 730 000 евро в год. Хотя, вообще-то, столица располагает примерно 1,7 миллиарда. Можно было бы быть и пощедрее!

Сколько платят в 2025 году

В 2025 году в Латвии – после очередного повышения! – выплачиваются следующие суммы социальных пособий:

по гарантированному порогу минимальных доходов для первого или единственного человека в домохозяйстве – 166 евро, для последующих – 116 евро;

для работающего инвалида детства I группы пособие составляет 264,60 евро, II группы – 226,80 евро; III группы – 189 евро;

неработающим инвалидам детства положено пособие 343,98, 272,16 и 189 евро; при расчете минимальной пенсии по возрасту базовой ставкой вместо 171 евро стали выплачивать 189 евро, соответственно, инвалид детства имеет минимальную пенсию в 226 евро (ранее – 206 евро).

Одноразовые пособия:

для приобретения совершеннолетними сиротами предметов быта – 1283 евро;

для начала самостоятельной жизни – 302 евро;

в случае инвалидности с детства – 453 евро.

Вопрос о том, много это или мало, выглядит риторическим, достаточно зайти в любой латвийский магазин и взглянуть на цены.

Кристс Берганс-Бергис, парламентский секретарь Министерства благосостояния, на заседании комиссии Сейма утверждал, что ведомство находится буквально на пороге прорыва помощи неимущим и болезным и остается дождаться какого 2027-го, ну на крайний случай 2028 года. «Я хотел бы услышать: это разработано, передано Кабинету министров», – недовольно высказался Андрис Берзиньш.

– Движемся вперед, на следующей сессии придем к вам, задерживаться не будем, – прокомментировал господин Берганс-Бергис. Только вот когда еще физически получат все эти услуги наши нуждающиеся люди?