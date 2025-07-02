«Работала на нескольких работах, чтобы оплатить учёбу»: мать не понимает, почему сын должен бросить всё и идти служить

Мать студента Латвийского университета возмущена, что её сыну придётся прервать учёбу ради службы в армии — в Минобороны объясняют, что отсрочка возможна лишь при добровольной подаче заявления.

Портал LA.lv получил письмо от матери одного молодого человека, которая не понимает, почему её сыну нужно идти служить, ведь это серьёзно нарушает его планы на будущее.

Мать пишет: «Не знаю, поможет ли это письмо моему сыну, но, думая о других молодых парнях, всё же хочу поднять этот вопрос».

Её сын в настоящее время учится в Латвийском университете. В прошлом году он оказался среди молодых людей, выбранных для прохождения государственной службы обороны. Однако у сына были другие планы.

«Так как на тот момент у него уже была утверждена стипендия на обучение за границей по программе Erasmus, Латвийский университет направил письмо с просьбой отложить службу на год. Это было сделано, но этим летом ему всё же придётся на год прервать учёбу и отправиться на службу. Сын подал заявление с просьбой изменить форму годичной интенсивной службы на пятилетнюю для студентов, но получил отказ, так как такая возможность предусмотрена только для тех, кто подал заявление добровольно».

В связи с этим у матери возникли серьёзные вопросы по поводу этой системы. С помощью LA.LV они были направлены в Министерство обороны, откуда был получен разъясняющий ответ.

Мать спрашивает: «Есть ли какая-то возможность для общественно активного студента, который не собирается уклоняться от службы, всё же не потерять возможность учиться? Ведь очевидно, что вернуться к учёбе после пропущенного года чрезвычайно трудно. Я работала на нескольких работах, чтобы оплатить обучение сына. Было бы очень больно, если бы всё это оказалось напрасным. И вряд ли это было бы выгодно государству, если молодой человек, начавший учёбу, её прервёт».

Минобороны отвечает: «Согласно части первой статьи 27 Закона о государственной службе обороны (далее — закон), образовательное учреждение освобождает от учёбы (обучения) гражданина, направленного на медицинское обследование перед началом службы обороны в указанный Министерством обороны срок, а также гражданина, начавшего военную или альтернативную службу в рамках государственной службы обороны (ГСО).

В свою очередь, часть вторая той же статьи определяет, что образовательное учреждение сохраняет за гражданином, освобождённым от учёбы, право продолжить обучение на тех же условиях, что и до призыва.

Таким образом, после завершения ГСО молодой человек сможет продолжить начатую учёбу, не теряя места и условий обучения. Также можно подать заявление в Министерство обороны и, опираясь на случаи, указанные в статье 9 закона, просить отсрочку от ГСО, но не позднее достижения 26 лет.

К числу таких случаев можно отнести, например, получение стипендии на обучение в вузе или другие существенные причины, например, особенности учебной программы, не позволяющие её освоить в другое время. Важно отметить, что каждое такое заявление рассматривается индивидуально.

Одновременно напоминаем, что при добровольной подаче заявления на ГСО есть возможность выбрать как желаемое место службы, так и один из трёх её видов, включая службу в Земессардзе и программе резервных офицеров. Пятилетняя служба в Земессардзе (28 дней в год) или программа резервных офицеров (всего 180 дней) позволяют совмещать обучение или другие активности с ГСО, в отличие от 11-месячной программы полной службы. Также молодёжи, добровольно поступившей на ГСО, по окончании службы и при выполнении условий приёма предоставляется возможность бесплатного обучения в одном из вузов или колледжей Латвии».

Мать спрашивает: «Почему молодёжь, поступившая в вузы и выбранная по жребию, дискриминируется по сравнению с теми, кто подал заявление добровольно? Считаю, что у каждого студента должны быть равные права совмещать учёбу со службой».

Минобороны отвечает: «Граждане Латвии имеют как права, так и обязанности перед своей страной — чтобы независимость Латвии могла быть защищена и в будущем, сфера обороны должна стать интегрированной частью жизни всего общества.

Молодёжь не подвергается дискриминации в рамках ГСО, поскольку каждый молодой человек после достижения 18 лет или получения среднего образования сам выбирает: подать заявление добровольно или ждать случайного отбора. Все граждане Латвии имеют равные условия и права по отношению к исполнению ГСО, включая возможность подать заявление добровольно и выбрать желаемую форму и место службы.

Разные бонусы за добровольное поступление на ГСО введены, чтобы мотивировать молодёжь подавать заявления добровольно. Вместе с тем, независимо от этого, ГСО подлежат все граждане — мужчины — в течение года после достижения 18 лет. Гражданин, который после 18 лет продолжает учиться (за исключением высшего образования), подлежит ГСО в течение года после окончания учебного заведения».

Мать спрашивает: «Почему в этой стране из учёбы выдёргивают молодёжь, не позволяя закончить начатое обучение, если есть сотни парней, которые нигде не учатся и не работают? Если бы было установлено, что служить должны те, кто не учится и не работает, государство бы только выиграло: те, кто не хотел бы служить, пошли бы учиться или работать и поднимали бы экономику страны, а те, кто не хочет ни учиться, ни работать, возможно, после армии стали бы полезными обществу людьми».

Минобороны отвечает: «Цель ГСО — равномерно подготовить граждан Латвии к выполнению задач по защите государства, а также укрепить устойчивость и способности общества к реагированию как часть всеобъемлющей системы обороны государства.

Всеобщая служба с минимальным количеством исключений — важнейшее условие вовлечённости общества в защиту государства, поскольку она предотвращает условную сегрегацию. Это означает, что обязанность проходить службу распространяется на всех граждан одинаково, а не только на тех, кто не знал или не сумел найти способ избежать службы.

Таким образом, в долгосрочной перспективе значительно большая часть общества будет подготовлена к кризисным ситуациям.

Обществу Латвии необходимо осознать важнейшее условие выживания — чем больше будет число военно подготовленных и обученных граждан, тем меньше будет вероятность того, что какая-либо другая страна решится на военную агрессию против Латвии.

Как уже упоминалось, ГСО подлежат все граждане — мужчины — в течение года после достижения 18 лет, независимо от того, начали ли они учёбу или трудовую деятельность. Если молодой человек призван на ГСО по случайному принципу и начинает службу, то образовательное учреждение сохраняет за ним право продолжить обучение на тех же условиях, что и до призыва.

Работодатель сотруднику, освобождённому от выполнения служебных обязанностей, сохраняет прежнее рабочее место (должность) или предоставляет аналогичную или равнозначную работу с не менее благоприятными условиями труда и занятости. После завершения ГСО молодёжь возвращается к обычной жизни и может завершить начатую учёбу или продолжить работу на прежнем месте».