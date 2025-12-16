В конкурсе на звание «Европеец года в Латвии», организованном Ассоциацией «Европейское движение в Латвии» (EKL), в борьбе за победу остаются три кандидата.

LETA cо ссылкой на организацию «Европейское движение в Латвии» («Eiropas Kustība Latvijā» - EKL) рассказывает о всех претендентах.

Илута Лаце, член правления и директор ассоциации «Центр Марта», номинирована за работу в сфере борьбы с насилием и активное участие в общественных дискуссиях по вопросам гендерного равенства.

Юргис Цабулис, художественный руководитель и главный дирижёр хора «Kamēr…», выдвинут за международные достижения на европейских хоровых конкурсах и популяризацию имени Латвии за рубежом.

Каспар Ципрусс, генеральный секретарь Латвийской федерации баскетбола, номинирован за организацию проведения чемпионата Европы EuroBasket 2025 в Латвии и привлечение внимания европейских баскетбольных фанатов.

Победителя определит общественное голосование, которое проводится как способ выразить благодарность человеку, внёсшему значительный вклад в укрепление интеграции Латвии в Европу.

Церемония награждения состоится 22 декабря в 15:00, организатор голосования - EKL.