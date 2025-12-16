В конце ноября уровень фактической безработицы в Латвии составил 6,9%, что на 0,1 процентного пункта больше, чем за тот же период прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

За месяц уровень фактической безработицы в Латвии, по сообщению ЦСУ, также вырос на 0,1 процентного пункта.

Уровень безработицы среди женщин в ноябре остался неизменным - 5,7%, а уровень безработицы среди мужчин увеличился на 0,1 процентного пункта и составил 8,1%.

В ноябре в Латвии было 66 300 безработных, что примерно на 600 больше, чем в октябре, и на 2900 больше, чем в ноябре 2024 года. За месяц численность безработных мужчин увеличилась примерно на 500 человек, составив 38 600, а безработных женщин стало больше на 200 - в общей сложности 27 800.

Уровень безработицы, зарегистрированной в Государственном агентстве занятости (ГАЗ), в конце ноября составил 4,8%: с октября он увеличился на 0,1 процентного пункта, а по сравнению с ноябрем 2024 года уровень зарегистрированной безработицы снизился на 0,3 процентного пункта.