За 10 месяцев этого года рождаемость по сравнению с тем же периодом прошлого года упала еще на 10,1%!

На очередной антирекорд рождаемости в Латвии обратил внимание эксперт Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис - за 10 месяцев этого года родилось 9,9 тысяч детей, что еще на 10,1% меньше, чем за тот же период годом ранее. Таким образом, по итогам года рождаемость составит чуть больше 11 тысяч детей.

Отметим, что ровно 20 лет назад в год рождалось 21 879 детей, 10 лет назад - 21 979 детей.

Стремительное падение рождаемости началось в 2020-м году и далее каждый год рождаемость била антирекорды. В минувшем году родилось 12887 детей, то есть за 10 лет рождаемость сократилась почти в два раза!