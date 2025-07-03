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Предупреждают о смертельной опасности в море в окрестностях Риги 3 1073

Наша Латвия
Дата публикации: 03.07.2025
BB.LV
Предупреждают о смертельной опасности в море в окрестностях Риги
ФОТО: LETA

Из-за сильного ветра и интенсивных волн у самого берега в Рижском заливе могут образоваться отбойные течения – мощные подводные потоки, возникающие при возвращении энергии волн обратно в море, которые могут быстро унести купающихся от берега, вызвать панику и представлять угрозу для жизни, сообщил агентству LETA координатор проектов Отдела внешней коммуникации самоуправления Мартиньш Вилемсонс.

В связи с этим Департамент жилья и окружающей среды Рижского самоуправления установил на пляжах специальные предупреждающие знаки, призывая купающихся быть внимательными и не оставлять детей без присмотра.

Отбойное течение (обратная волна) – это направленное от берега сильное течение, которое может возникнуть при сильном ветре со стороны моря. Невозможно точно предсказать место, силу и продолжительность такого течения – оно может появиться очень быстро и внезапно в тех местах, где его только что не было.

Обычно оно формируется именно на той глубине, где купаются люди – от 0,5 до 0,8 метра. У самой кромки воды течение обычно идёт параллельно берегу и достигает значительной силы только в местах со склонным дном.

Течение может быть заметно как более тёмная полоса между волнами, где поверхность воды кажется спокойнее, зона с отличающимся цветом воды, пенистая линия с водорослями и песком, уносимыми от берега.

Если вы оказались в отбойном течении, необходимо сохранять спокойствие, стараться удержаться на поверхности и плыть параллельно берегу. Когда течение ослабнет или вы выберетесь из него – плывите к берегу.

Важно помнить: нельзя плыть против течения к берегу – его скорость может превышать скорость пловца. Пытаясь плыть против течения, человек быстро теряет силы.

Общий номер экстренной помощи – 112.

Доцент факультета точных наук и технологий Латвийского университета, доктор геологических наук Янис Лапинскис отметил, что отбойные течения (rip current) в Рижском заливе наблюдаются очень редко и только при особых условиях. Для их возникновения необходимы достаточно сильные волны, и они должны подходить к берегу почти перпендикулярно. Тогда каждая волна приносит воду на мелководье, и ей нужно куда-то уходить. Она отходит не равномерно по всей линии берега, а образует зоны концентрации, где вода уходит обратно. Именно в этих местах может сформироваться опасное отбойное течение в достаточно широкой полосе, границы которой не всегда чётко видны. Те, кто хорошо знает море, могут распознать такие места – в них волны словно прижаты и не имеют белых гребней.

Специалисты предупреждают быть особенно внимательными в местах, где реки впадают в Рижский залив – на пляже в Мангалсале и на пляже Даугавгрива (со стороны улицы Флотес, ближе к акватории Даугавы и молу), а также на стороне впадения Лиелупе, на пляже острова Буллю.

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#погода #море #лето
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(3)
  • Мп
    Мимо проходил
    3-го июля

    С большим удовольствием услышал про волны, которые накатывают на берег под прямым углом. Отправьте своего пИсателя в пятый класс, чтобы ему разъяснили, что такое "перпендикулярно", а что "палаллельно".

    1
    6
  • П
    Процион
    3-го июля

    Очень полезная статья. Автору благодарность и уважение. Напомню ещё раз, уже от себя. Плывите вдоль берега, если вас уносит в море — ну и пусть уносит, наплевать. А когда перестало уносить — поворачивайте к берегу. При этом можете снова попасть в откатную старую. Действуйте так же. Зато накупаетесь вдоволь! :)

    10
    3
  • З
    Злой
    Процион
    3-го июля

    Слишком мелкая лужа, чтобы плыть и её боятся, хотя, когда бассеины были закрыты из-за бредовируса-19 раздутого вранья, я наматывал свои километры именно в рижском заливе- отплывал далеко от берега, а затем плыл вдоль.

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