Тёплый декабрь может сократить число комаров и клещей в следующем году – учёный

Дата публикации: 20.12.2025
ФОТО: LETA

Зимняя, но необычно тёплая погода в декабре будит даже тех, кто должен спать зимним сном. Что это значит для комаров и клещей – перезимуют ли они лучше или, наоборот, погибнут? Как климатические капризы влияют на численность опасных насекомых и стоит ли ожидать их больше или меньше весной? О комарах и клещах, чьи жизненные Новости ТВ3.

Обычно холодные, стабильные зимы с устойчивыми морозами помогают регулировать их популяцию. Мороз уничтожает часть личинок и взрослых особей, а снежный покров действует как изоляция для тех, кто зимует в почве или в опавших листьях.

Клещи являются переносчиками опасных заболеваний – энцефалита и болезни Лайма, а комары – вирусов и паразитов. Хотя в Латвии они пока редко вызывают серьёзные болезни, климатические изменения могут повлиять и на эту ситуацию.

Однако в последние годы в Латвии всё чаще наблюдаются зимы с температурой около нуля или даже плюсовой. А это насекомым не по вкусу – более тёплая и нестабильная зима может привести к сокращению численности клещей и комаров следующим летом.

"Что им не нравится – это гололёд, сильные морозы, -15, -20 и отсутствие снежного покрова. Снега нет, но тепло. Они себя чувствуют хорошо. Однако слишком тёплая погода тоже им не на пользу. Это мешает им впасть в спячку, некоторые не успевают уйти в спячку или просыпаются, эти колебания им очень не нравятся. Если постоянно чередуются плюсы и минусы, зимовка может не удаться – многие могут погибнуть, тратя лишнюю энергию на пробуждение", – объясняет старший энтомолог Латвийского национального музея природы Угис Питерaнс.

Метеорологи отмечают, что относительно тёплые зимы теперь стали нормой. Этот декабрь также теплее среднего. Во второй неделе месяца в Латвии были побиты 56 температурных рекордов, включая национальные рекорды 10 и 11 декабря, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ). В Риге температура поднялась даже до +10 градусов!

Климатические изменения – реальность, и рассказы о снежных и суровых зимах остаются в прошлом. Нас ожидает относительно тёплая и нестабильная погода, заключают синоптики.

"Температура воздуха климатически становится выше, декабри чаще бывают тёплыми. Хотя общая тенденция – к потеплению, бывают и противоположные отклонения, когда температура ниже нормы. В оставшейся части декабря осадков не ожидается много, днём – плюсовая температура, местами мокрый снег, к Рождеству – тонкий снежный покров на востоке, но ничего устойчивого до января не прогнозируется", – говорит синоптик ЛЦОСГМ Карина Рожкова.

Прогнозы синоптиков пока обещают мягкую зиму без сильных морозов и бурь, но с потеплением климата природные капризы могут преподносить неожиданные сюрпризы.

ТВ3

Автор - Юлия Баранская
