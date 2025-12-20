Ближе к новогодним праздникам тревога и нервные расстройства усиливаются, однако получить помощь психиатра или психотерапевта не так-то просто.

Служба новостей Латвийского ТВ обращает внимание на то, что в самые темные месяцы года угнетают многих и в это время растет число обратившихся за помощью. Специалисты кризисных телефонов одинаково загружены круглый год, однако замечено, что количество звонков в конце прошлого года увеличилось примерно на 15%.

За это время также несколько меняются темы бесед со специалистами. Люди больше рассказывают о финансовых трудностях и сложностях в отношениях с родственниками.

В среднем по стране время ожидания к специалисту - психиатру или психотерапевту составляет более двух месяцев.

У психолога и психиатра это 69 и 62 дня соответственно, а оплачиваемые государством психотерапевты сейчас вообще недоступны!