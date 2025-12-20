«Появились первые зачатки снижения цен на продукты» 6 2021

Дата публикации: 20.12.2025
Президент Банка Латвии о ценах на продукты и общей инфляции.

Шеф Банка Латвии Мартиньш Казакс в интервью ТВ-24 отметил, что инфляцию в последние месяцы гнали вверх цены на продовольствие. Как бороться с инфляцией? Да, пояснил М. Казакс, Центробанк может за счет повышения процентных ставок затормозить инфляцию, но в этом случае вырастет безработица и затормозиться вся экономика.

Поэтому более правильно то, что сейчас пытается делать министерство экономики - создавать более прозрачную систему цен, чтобы покупатели смогли найти продукты по более дешевой цене. Конечно, нужна и более сильная конкуренция.

"Мы видим уже первые зачатки снижения цен. Это все еще происходит очень медленно. В целом можно прогнозировать, что инфляция не будет превышать 3%", - прогнозирует президент Банка Латвии.

#безработица #цены #банк Латвии #инфляция #конкуренция #продукты #процентные ставки #экономика #Мартиньш Казакс
Эдуард Эльдаров
