Шеф Банка Латвии Мартиньш Казакс в интервью ТВ-24 отметил, что инфляцию в последние месяцы гнали вверх цены на продовольствие. Как бороться с инфляцией? Да, пояснил М. Казакс, Центробанк может за счет повышения процентных ставок затормозить инфляцию, но в этом случае вырастет безработица и затормозиться вся экономика.

Поэтому более правильно то, что сейчас пытается делать министерство экономики - создавать более прозрачную систему цен, чтобы покупатели смогли найти продукты по более дешевой цене. Конечно, нужна и более сильная конкуренция.

"Мы видим уже первые зачатки снижения цен. Это все еще происходит очень медленно. В целом можно прогнозировать, что инфляция не будет превышать 3%", - прогнозирует президент Банка Латвии.