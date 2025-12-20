«Подумали только о велосипедистах!» — жителей Риги тревожит строительство нового веломаршрута

Дата публикации: 20.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Подумали только о велосипедистах!» — жителей Риги тревожит строительство нового веломаршрута
ФОТО: скриншот видео TV3

Жители Пардаугавы в Риге возмущены решениями, принятыми при строительстве нового веломаршрута, которые, по их мнению, затруднят доступ к частным владениям. Кроме того, из-за раскопок, связанных со строительством, жители небольшой округи уже не могут подъехать к своим домам и вынуждены использовать объезд по бездорожью, сообщает Bez Tabu (ТВ3).

В Пардаугаве строится веломаршрут, который свяжет рижское кольцо у Мукусалас с Кекавой. Один из его участков пройдёт по улице Упью — это небольшая улица, ведущая к нескольким частным домам. Ранее жители улицы Упью подъезжали к своим домам по широкому гравийному проезду.

В редакцию Bez Tabu обратился житель улицы Упью Геннадий, выразивший от имени нескольких домохозяйств обеспокоенность по поводу проекта веломаршрута. По его словам, улицу делят на две полосы — по одной в каждом направлении — по которым будут двигаться как велосипедисты, так и автомобили. Между полосами сооружают разделительную полосу. Геннадия беспокоит то, что ширина каждой полосы составляет всего 2,5 метра — в такую полосу с трудом помещается легковой автомобиль. Он подчеркнул, что проезд для более габаритного транспорта будет крайне затруднён.

«Тут ездят грузовики, возят дрова, чистят снег, вывозят мусор. Ширина выбрана неправильная! Я обращался к рабочим и бригадиру. Он сказал, что проект такой, изменить ничего нельзя. О чём думал архитектор, когда это проектировал? Только о велосипедистах!» - говорит Геннадий.

Мужчина указал и на другие проблемы. По его словам, улица Упью уже долгое время раскопана, и проехать по ней на транспорте невозможно. Жителям приходится объезжать по бездорожью — через чужую частную территорию, рискуя застрять в грязи. Он сомневается, что зимой кто-то будет чистить этот неофициальный объездной путь. Геннадий считает, что рабочие должны были завершить участок улицы Упью раньше, чтобы жители округа не портили свои машины.

«Когда откроют дорогу — неизвестно, ведь никто не работает. Рабочих нет! Впереди зима, никто ничего не делает. Летом всю технику перебросили в другое место, где надо показывать активность, а здесь — окраина города. Нас тут забыли! Если бы рабочих не убрали, тут бы уже был асфальт», - говорит Геннадий.

Завершить веломаршрут в Пардаугаве планируется к середине следующего года. Его протяжённость составит более четырёх километров — от Мукусальского кольца до Кекавского края. Работы обойдутся почти в шесть миллионов евро. Генеральный подрядчик — ООО Tils.

ТВ3

#транспорт #протесты #инфраструктура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
