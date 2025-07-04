Каким будет урожай арбузов в Латвии в этом году?

Знали ли вы, что в Латвии тоже выращивают арбузы? Несмотря на жаркие дни, лето в этом году выдалось нестабильным — с частыми дождями и прохладной погодой. Всё это вызывает у фермеров серьёзные опасения: даже если вторая половина лета окажется более тёплой, арбузы, посаженные в открытом грунте, успеют дозреть не раньше середины августа, пишет LSM+.

Урожай, по прогнозам, будет скромным. Тем не менее в последние годы интерес к выращиванию арбузов в Латвии заметно растёт — и у фермеров, и у дачников.

Марек Кантанс, хозяин Kantānu Dārzniecība, уже восьмой сезон выращивает арбузы. В этом году — уже 50 сортов. Часть растёт в теплице, другая — в открытом грунте.

«Надо сказать, этот год пока довольно неудачный по сравнению с предыдущими. Трудно сказать, как будет дальше, но, так как официально лето ещё даже не началось, надежда всё ещё есть. Посмотрим, как всё разовьётся. Сейчас, если посмотреть на то, что происходит на поле — всё это должно было выглядеть так ещё в начале июня. Сейчас уже июль, то есть фактически пропущен целый месяц. Всё это время всё просто стояло на месте».

В тёплые годы с полей Мареку удавалось собрать арбузы весом около 20 килограммов. В этом году таких надежд нет. И он не один скептически настроен в прогнозах — по данным общества Latvijas Dārznieks, ситуация сложная и с другими культурами, которые любят тепло.

«Днём солнце, но холодные ночи всё портят. А ночи этой весной очень холодные были, и почва ниже 10 градусов. Там вообще ничего не растёт, почти ничего не происходит, а при длительной сырости и прохладе растение вообще может погибнуть», — говорит председатель правления общества Latvijas Dārznieks Янис Берзиньш.

Более обнадёживающая ситуация — в теплицах. Во многих местах первые арбузы собрали уже в начале июня, однако и там погода играет важную роль, пояснил Марек Кантанс:

«В теплице климат сухой, и им там намного приятнее. Но и в теплице есть одно «но» — если погода дождливая и пасмурная, мало солнца, там тоже свои минусы. Растение начинает гибнуть, начинает гнить. Гниют листья. Но в любом случае в теплице гораздо перспективнее, чем в поле».

Несмотря на вызовы этого года, это направление садоводства в последние годы развивается. Спрос на выращенные в Латвии арбузы высок, и число производителей растёт. Однако, как отмечают эксперты, это по-прежнему своего рода лотерея.

«Среди арбузоводов есть и такие, кто действительно достигает хороших результатов. Они отточили культуру выращивания и понимают, что будут как удачные годы с отличным урожаем, так и неудачные, когда урожая просто не будет. Если лето в этом году будет прохладным, арбузы, может, и вырастут, но, скорее всего, они не будут ни сладкими, ни сочными — просто не хватит тепла», — сказал Янис Берзиньш.

По данным Службы поддержки села, в 2024 году площади арбузов и дынь в Латвии достигли более 18 гектаров. Однако уже на 30 июня 2025 года на поддержку подано почти 30 гектаров.