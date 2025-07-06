Эрик Стендзениекс: «Латвия ещё доплачивает за своё самоубийство»

Такую реакцию у специалиста по рекламе и депутата Рижской думы вызвала статья на сайте Lsm.lv "За два миллиона евро улучшат понимание общественности в отношении климатической нейтральности".
Ее он прокомментировал на своей страничке в соцсети "Х":
"Я вот куда могу задаром: Каждый пропеллер из композитного волокна и каждая "вафля" солнечной батареи, которые не перерабатываются как вторсырье, поощряют экономику Китая и позволяют китайцам радостно открыть еще один завод, работающий на угле. А также через налоги, пошлины, квоты и регламенты душит экономику ЕС, особенно Латвии, убивает конкурентоспособность и вообще какой бы то ни было рост.
Латвия, как особо зеленая страна, с каскадом на Даугаве, практически без промышленности, с сокращающимся населением и микроскопическим отпечатком экологического следа, еще и доплачивает за свое самоубийство. Спасибо, не за что".
А вот некоторые из откликов на его твит:
"Титаник" тонет, но музыка еще играет.
Меня только вполне мирно интересует, какие именно зиц-конторы продавцов воздуха все это сгребут... И кто именно в них истинные выгодополучатели, владельцы, директора и родственнички! Фамилии в студию, можно?
Есть, есть за что.. только "крысиные бега" продолжаются.
Точнее не скажешь.
Дай мне два миллиона, я поеду в Китай и привезу бизнес на 10 миллионов. А за эти восемь можно будет улучшать да хоть какую нейтральность.
