Baltijas balss logotype

Эрик Стендзениекс: «Латвия ещё доплачивает за своё самоубийство» 1 1709

Наша Латвия
Дата публикации: 06.07.2025
соцсети
Эрик Стендзениекс: «Латвия ещё доплачивает за своё самоубийство»

Такую реакцию у специалиста по рекламе и депутата Рижской думы вызвала статья на сайте Lsm.lv "За два миллиона евро улучшат понимание общественности в отношении климатической нейтральности".

Ее он прокомментировал на своей страничке в соцсети "Х":

"Я вот куда могу задаром: Каждый пропеллер из композитного волокна и каждая "вафля" солнечной батареи, которые не перерабатываются как вторсырье, поощряют экономику Китая и позволяют китайцам радостно открыть еще один завод, работающий на угле. А также через налоги, пошлины, квоты и регламенты душит экономику ЕС, особенно Латвии, убивает конкурентоспособность и вообще какой бы то ни было рост.

Латвия, как особо зеленая страна, с каскадом на Даугаве, практически без промышленности, с сокращающимся населением и микроскопическим отпечатком экологического следа, еще и доплачивает за свое самоубийство. Спасибо, не за что".

А вот некоторые из откликов на его твит:

  • "Титаник" тонет, но музыка еще играет.

  • Меня только вполне мирно интересует, какие именно зиц-конторы продавцов воздуха все это сгребут... И кто именно в них истинные выгодополучатели, владельцы, директора и родственнички! Фамилии в студию, можно?

  • Есть, есть за что.. только "крысиные бега" продолжаются.

  • Точнее не скажешь.

  • Дай мне два миллиона, я поеду в Китай и привезу бизнес на 10 миллионов. А за эти восемь можно будет улучшать да хоть какую нейтральность.

Читайте нас также:
#экология #мнения
22
0
0
0
1
5

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    6-го июля

    Столько есть в стране адекватных людей,но ,почему то,они во власть не попадают.Может по субботам не туда ходят!?😀

    7
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
«Будь одним из нас!»: военные пропагандисты вывесили плакат на месте сбора рижских бомжей
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
Современное оборудование для патологических исследований прибыло еще в 2020 году. Эксклюзив!
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 792
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 989
Фото - Кристапс Меднис, предоставлено Mēness aptieka
Лучшее место работы: в четвертый раз названа Mēness aptieka! 411
Нематериальное наследие Латвии: в список внесли шесть новых традиций. Там есть даже баня
Нематериальное наследие Латвии: в список внесли шесть новых традиций. Там есть даже баня 579

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 11
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 17
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 21
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 32
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам
Люблю!
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам 58
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
В мире
ABC возобновит шоу Джимми Киммела 52
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 11
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 17
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 21

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео