Житель возмущен: почему подросткам до 15 лет сложно найти работу на летних каникулах?

Наша Латвия
Дата публикации: 06.07.2025
mixnews.lv
Житель возмущен: почему подросткам до 15 лет сложно найти работу на летних каникулах?

На программе «Uz līnijas» телеканала TV24 зритель поднял вопрос, который волнует многих родителей и подростков: почему молодым людям младше 15 лет практически невозможно официально заработать деньги во время летних каникул?

«Раньше любой ребенок мог пойти окучивать свеклу или заниматься чем-то подобным. А сейчас подросткам до 15 лет ничего не разрешают — только сидеть в телефоне», — пожаловался зритель.

Директор Государственной трудовой инспекции Ренарс Лусис пояснил, что ограничения для детей младше 15 лет действительно существуют, но это не значит, что им совсем запрещено работать.

«С 15 лет возможности расширяются, но и до этого возраста детям разрешены определенные виды работ. Конечно, выбор ограничен, потому что приоритет — безопасность и соответствие задач возрасту», отметил Лусис.

Согласно статье 37 Закона о труде, дети с 13 лет могут выполнять легкую работу в свободное от учебы время с письменного согласия родителей. Например, это могут быть сезонные работы в сельском хозяйстве. Однако такие работы строго регламентированы: подростки 13–14 лет не могут работать больше 2 часов в день и 10 часов в неделю в учебное время или больше 4 часов в день и 20 часов в неделю во время каникул. Для тех, кому уже исполнилось 15 лет, лимит выше — до 7 часов в день и 35 часов в неделю.

Лусис подчеркнул, что списки разрешенных профессий для подростков четко прописаны в нормативных актах, чтобы защитить их здоровье и не мешать учебе. Однако ограниченный выбор профессий вызывает недовольство у тех, кто хочет, чтобы подростки могли зарабатывать и быть занятыми летом.

#работа #школьники
Оставить комментарий

(3)
  • Д
    Дед
    7-го июля

    А может потому что в Латвии безработица 25% и людям не для баловства, а для выживания работу не найти? Может потому что в Латвии каждый месяц сокращение рабочих мест на 3-4%?

    18
    3
  • К
    Кайзер
    6-го июля

    Общался, как то раз, с выпускниками школы. Уровень мышления на уровне советского пятого класса. И примерно такой же объём знаний. Дебилы.

    15
    3
  • wq
    wkefjef qefjeiefj
    6-го июля

    Может, проблема в том, что с самого детства они не брались ни за что тяжелее телефона и умственных задач, сложнее листания тиктока? Кому нужен работник, даже подсобный, который слабее белки и тупее тепловоза? Опять же, я говорю о большинстве — конечно, есть и хорошие ребята, но все понимают, что никто не хочет играть в лотерею, где заведомо больше 50% — это проигрыш.

    10
    3
ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
«Будь одним из нас!»: военные пропагандисты вывесили плакат на месте сбора рижских бомжей
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
Современное оборудование для патологических исследований прибыло еще в 2020 году. Эксклюзив!
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 792
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 991
Фото - Кристапс Меднис, предоставлено Mēness aptieka
Лучшее место работы: в четвертый раз названа Mēness aptieka! 411
Нематериальное наследие Латвии: в список внесли шесть новых традиций. Там есть даже баня
Нематериальное наследие Латвии: в список внесли шесть новых традиций. Там есть даже баня 580

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 11
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 17
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 21
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 32
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам
Люблю!
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам 58
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
В мире
ABC возобновит шоу Джимми Киммела 52
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 11
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 17
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 21

Видео