Житель возмущен: почему подросткам до 15 лет сложно найти работу на летних каникулах?

На программе «Uz līnijas» телеканала TV24 зритель поднял вопрос, который волнует многих родителей и подростков: почему молодым людям младше 15 лет практически невозможно официально заработать деньги во время летних каникул?

«Раньше любой ребенок мог пойти окучивать свеклу или заниматься чем-то подобным. А сейчас подросткам до 15 лет ничего не разрешают — только сидеть в телефоне», — пожаловался зритель.

Директор Государственной трудовой инспекции Ренарс Лусис пояснил, что ограничения для детей младше 15 лет действительно существуют, но это не значит, что им совсем запрещено работать.

«С 15 лет возможности расширяются, но и до этого возраста детям разрешены определенные виды работ. Конечно, выбор ограничен, потому что приоритет — безопасность и соответствие задач возрасту», отметил Лусис.

Согласно статье 37 Закона о труде, дети с 13 лет могут выполнять легкую работу в свободное от учебы время с письменного согласия родителей. Например, это могут быть сезонные работы в сельском хозяйстве. Однако такие работы строго регламентированы: подростки 13–14 лет не могут работать больше 2 часов в день и 10 часов в неделю в учебное время или больше 4 часов в день и 20 часов в неделю во время каникул. Для тех, кому уже исполнилось 15 лет, лимит выше — до 7 часов в день и 35 часов в неделю.

Лусис подчеркнул, что списки разрешенных профессий для подростков четко прописаны в нормативных актах, чтобы защитить их здоровье и не мешать учебе. Однако ограниченный выбор профессий вызывает недовольство у тех, кто хочет, чтобы подростки могли зарабатывать и быть занятыми летом.