Наша Латвия
Дата публикации: 08.07.2025
Дежурить будут не везде: где искать врачей в дежурных отделениях Латвии?
Во вторник правительство одобрило разработанный Министерством здравоохранения проект правил, предусматривающий расширение услуг дежурных врачей в первую очередь в университетских больницах и введение других изменений.

В дальнейшем Национальная служба здравоохранения (НСЗ) будет осуществлять действия, связанные с закупками медицинского продовольствия, заключив общие соглашения как об обеспечении амбулаторных, так и стационарных пациентов средствами энтерального и парентерального питания. Согласно заключенному соглашению, НСЗ заключит договор с поставщиком по обеспечению амбулаторных пациентов препаратами медицинского питания, а лечебное учреждение по общему соглашению заключит договор с поставщиком по обеспечению препаратами медицинского питания пациентов, находящихся в стационаре.

До сих пор оплата услуг в Рижской Восточной клинической университетской больнице (РВКУБ) и Детской клинической университетской больнице (ДКУБ) производилась двумя способами. В РВКУБ оплата производилась в соответствии с договором, заключенным в результате организованной НСЗ закупки, а в ДКУБ услуги оплачивались после получения счета.

Кроме того, одобрено поданное РВКУБ предложение дополнить команду кабинета по уходу за пациентами энтерального и парентерального питания диетологом: в соответствии с ним ни сестра, ни специалист по питанию не будут иметь права назначать анализы, выписывать медикаменты или оценивать весь комплекс заболевания и обследований. В связи с этим правила предусматривают вместо одного из двух нынешних штатных мест специалиста по питанию ввести должность диетолога.

Услуга диетолога будет введена в результате перепрофилирования штатных единиц в кабинете по уходу за пациентами энтерального и парентерального питания путем замены одного специалиста по питанию на диетолога. Теперь вместо двух специалистов по питанию будет один специалист по питанию и один диетолог.

Дополнительно будет расширена доступность дежурных врачей и внесены изменения в размер фиксированного платежа за обеспечение деятельности кабинета дежурного врача. Первоначально изменения будут введены в клинических университетских больницах, прежде всего - в РВКУБ, а затем постепенно и в других больницах пятого уровня.

Вне рамок рабочего времени семейных врачей доступны дежурные врачи, которые обеспечивают медицинскую помощь в случаях, когда она необходима пациентам в условиях недоступности семейного врача, а состояние здоровья не позволяет ждать. Учитывая, что нередко пациенты вне рамок рабочего времени семейного врача используют возможность обратиться в отделения неотложной медицинской помощи и приемные покои больниц, проект правил предусматривает возможность для НСЗ ввести оплату труда дежурных врачей в том числе в клинических университетских больницах, чтобы в случаях, когда после первичной оценки состояния пациентов констатируется, что пациенту не нужна неотложная помощь, его можно было направить на консультацию к дежурному врачу.

В сотрудничестве с больницами НСЗ сможет договориться о времени работы дежурного врача, чтобы обеспечить максимально эффективное оказание услуги и уменьшить нагрузку на отделения неотложной помощи, определив время работы дежурных врачей в соответствии с часами "пик" каждой больницы.

Минздрав располагает всеобъемлющими данными о потоках пациентов, жалобах и выплатах в отделениях неотложной помощи. Сейчас, при создании кабинетов дежурных врачей, главный вызов для Минздрава - обеспечить помощь пациентам, которые приходят в отделения неотложной помощи сами, но их вопросы можно было бы решить у семейного врача. Перенаправление этих пациентов к дежурному врачу снизит нагрузку на отделения неотложной помощи.

Чтобы улучшить возможности специалистов, работающих в кабинетах дежурных врачей, по обеспечению углубленного обследования пациентам и оказанию помощи в том числе в острых случаях, будут пересчитаны фиксированные расходы кабинета, расширен спектр доступных в кабинете лекарственных средств и материалов.

НСЗ расширит спектр услуг, доступных в кабинетах дежурных врачей, чтобы обратившихся туда пациентов не отправляли за помощью в приемные отделения больниц, тем самым увеличивая загрузку работающих там врачей. В кабинеты дежурных врачей могут обращаться как пациенты, находящиеся в компетенции семейных врачей, нуждающиеся в помощи вне рабочего времени семейных врачей, так и пациенты, нуждающиеся в первой помощи.

Для обеспечения качественного ухода за пациентами со сложными заболеваниями и травмами позвоночника введена новая стационарная программа проведения таких операций с помощью навигационных технологий и имплантатов. В Минздраве пояснили, что до сих пор сложность этих манипуляций приносила финансовые убытки медицинским учреждениям, поэтому были разработаны точные критерии отбора для выделения финансирования.

Также внесено уточнение в отношении платежа за трудоустройство дополнительного работника в практике семейного врача.

До сих пор правила предусматривали, что платеж за дополнительного работника могут получать только те практики семейных врачей, в которых зарегистрировано не менее 1800 пациентов, однако такое условие делает недоступной поддержку для таких практик, которые в соответствии с правилами считаются полными, - например, практики только с детьми или смешанным составом пациентов. Чтобы устранить это противоречие, уточнен порядок, и теперь платеж смогут получать все полные практики вне зависимости от возраста и пропорции зарегистрированных в них пациентов.

Для ранней диагностики муковисцидоза расширен скрининг новорожденных: в случаях изменения показателя иммунореактивного трипсиногена будет определяться мутация delF508 в гене CFTR. Это позволит своевременно начать лечение.

По двум системам медицинского ухода для длительных пациентов трудоспособного возраста отменена отдельная оплата, так как их содержание перекрывается другими программами. Также пересчитаны тарифы по программе микрохирургии, чтобы они соответствовали фактическим затратам.

С целью обеспечить бесперебойную доступность неотложной медицинской помощи в региональных больницах и разгрузить медицинские учреждения более высокого уровня, в правила введено более гибкое регулирование по найму медперсонала в приемных отделениях больниц. В дальнейшем в них смогут работать и врачи, не являющиеся специалистами по неотложной помощи или интернистами, если они действуют в рамках своей профессиональной компетенции - способны распознавать острые состояния, организовывать оказание помощи и в случае необходимости привлекать коллег с более узкой специализацией. При этом больницы должны будут обеспечить, чтобы такой подход не угрожал безопасности пациентов и качеству лечения.

Сейчас Минздрав анализирует эффективность отделений скорой помощи, данные плана госпитализации и уже в ближайшее время планирует пересмотреть возможности больниц по оказанию качественной неотложной помощи.

