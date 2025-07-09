По ценам Латвия догнала Мальту: почему продукты питания стоят у нас как в самых богатых странах ЕС

Тема дороговизны продуктов питания остается в Латвии едва ли не самой актуальной! Но пока слуги народа отдыхают в южных краях, больших подвижек в экономике ожидать не следует. Можно лишь подсчитать, насколько сильно жители Латвии переплачивают за еду по сравнению с другими странами ЕС.

Все началось в пандемию

То, что продукты питания в Латвии неадекватно дороги относительно доходов населения, не подлежит сомнению. Это признали даже политики. Но насколько наши ценники велики по сравнению с другими европейскими государствами?

Скачок инфляции в Европе и в Латвии, приведший к резкому росту цен на продукты питания и не только, начался в пандемию, а не после вторжения РФ в Украину, как у нас многие говорят. Именно действия правительств европейских стран привели к чудовищному росту цен. Гоняясь за вирусом с топором, едва не расколошматили все производство. Оно, к счастью, устояло, но отреагировало резким ростом цен.

Поднимите им зарплаты!

Инфляция в ЕС начиналась с уровня 0,1% в 2015 году, но подскочила до 2,9% в 2021 году и исторического максимума в 9,2% в 2022 году. В 2023 году инфляция снизилась, однако осталась выше уровня 2021 года – на отметке 6,4%. В 2024 году годовой показатель снизился до 2,6%. Самые высокие уровни инфляции в ЕС были зафиксированы в Румынии (5,8%), Бельгии (4,3%) и Хорватии (4%).

В Латвии инфляция сейчас в районе 3%, но на пике, осенью 2022 года, достигала 22% и даже более. И это больше напоминало какой-то жуткий кризис вроде развала СССР начала 1990-х годов, чем страну Евросоюза. Зарплаты, конечно, в последние годы тоже росли, но угнаться за ростом цен они не могли. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявляет, что в условиях высокой инфляции самым прямым способом помочь работникам является повышение заработной платы.

«Минимальные зарплаты и другие механизмы регулирования оплаты труда могут помочь смягчить потери покупательной способности и обеспечить справедливое распределение инфляционного бремени между компаниями и работниками», – отмечается в недавнем заявлении ОЭСР.

От Люксембурга до Румынии

Где дороже всего

Согласно последним данным Eurostat, Люксембург является самой дорогой страной ЕС по ценам на продукты питания, а Финляндия – по ценам на алкогольные напитки.

В Дании самые дорогие в ЕС хлеб, крупы и рыба. Самое дорогое мясо – в Люксембурге. Самые высокие цены на молочные продукты (молоко, сыр, яйца) на Кипре.

Мальта — самая дорогая страна по ценам на масла и жиры, а Люксембург – по ценам на фрукты, овощи и картофель.

Кто сколько тратит (в среднем по ЕС)

В среднем продукты питания составляют 16% расходов домохозяйств по всему ЕС, тогда как безалкогольные напитки, алкоголь и табак – по 2%.

В 2024 году в структуре расходов домохозяйств на продукты питания хлеб и крупы составляли в среднем 17%, мясо – 22%, рыба – 5%, молочные продукты – 17%.

Подгруппы продуктов «масла и жиры», а также «фрукты, овощи и картофель» составляют 4% и 22% расходов на еду соответственно.

Где дешевле всего

В то же время самые низкие цены на еду зафиксированы в Румынии. Безалкогольные напитки дешевле всего в Италии, а табачная продукция – в Болгарии.

Самые низкие цены на молочные продукты – в Словакии, которая также занимает первое место по дешевизне мясной продукции. Рыба дешевле всего в Румынии.

Самая дешевая страна по ценам на масла и жиры – Польша, а по ценам на фрукты, овощи и картофель – снова Румыния.

А что в Латвии?

Ни в одной из шести категорий продуктов питания Латвия не занимает ни первое, ни последнее место. Но в своем регионе, в Восточной Европе, латвийские цены одни из самых высоких. Так, цены на хлеб и крупы в ЛР лишь на 2,3% выше, чем в среднем по ЕС. Но при этом они ВЫШЕ, чем в Эстонии, Испании, Нидерландах, Польше, Чехии, Словакии.

Только мясо в Латвии относительно дешевое, если сравнивать с другими странами ЕС. Стоит оно у нас 81,7% от средней цены по Евросоюзу. То есть дешевле примерно на 18%. Тем не менее мясо дешевле в Литве, Венгрии, Польше, Болгарии, Румынии и Словакии.

Зато с рыбой в Латвии все плохо. Она у нас седьмая самая дорогая во всем ЕС – средняя цена на рыбу в Латвии составляет 106,5% от средней по ЕС. Дороже рыба еще только во Франции, Греции, Люксембурге, Германии, Австрии и Дании.

Почему в стране у моря так дорога рыба – непонятно. Рыболовный флот в Латвии немаленький – общим тоннажем 21,7 тыс. тонн. Это больше, чем в Эстонии (16 тыс. тонн), но меньше, чем в Литве – 32,5 тыс. тонн. При этом рыба в Эстонии все равно дешевле. Вероятно, свою роль играет налоговая политика?

Для сравнения: самый большой рыболовецкий флот в Испании – 307 тыс. тонн. Далее идет Франция (152 тыс. тонн), Италия (146 тыс. тонн), Нидерланды (98 тыс. тонн).

Ценники разогнались как по маслу

Молоко, сыр и яйца – эти продукты в Латвии неадекватно дороги: 114,4% от среднего по ЕС. Дороже только в шести странах ЕС. И опять-таки в Литве и Эстонии эти продукты дешевле, правда, ненамного. В Литве они стоят 113,9% от среднего по ЕС, в Эстонии – 113,1%.

Масла и жиры. Тут вообще все странно. Латвия – на втором месте в ЕС по дороговизне! Они у нас стоят на 24,4% дороже, чем в среднем по Евросоюзу. Дороже – только на Мальте, в острове-городе, где своего сельского хозяйства нет вообще. В Литве, впрочем, эти продукты тоже неадекватно дороги – на 20,9% дороже, чем в среднем по ЕС. Литва на третьем месте в ЕС.

Наконец, последняя категория продуктов питания: фрукты, овощи и картофель. И опять в Латвии слишком дорого – 102,9% от среднего уровня цен в Европе и 12-е место в ЕС. Дешевле фрукты-овощи, например, в Бельгии, Португалии, Испании, Нидерландах и практически во всех странах Восточной Европы. За исключением Эстонии. В ней эти продукты стоят почти как в скандинавских странах – 110,7% от среднего по ЕС.