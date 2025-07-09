Baltijas balss logotype

Слишком сладко живем? В Латвии хотят ввести новый налог «на сахар»

Наша Латвия
Дата публикации: 09.07.2025
BB.LV
Слишком сладко живем? В Латвии хотят ввести новый налог «на сахар»

В июне в рамках фестиваля Lampa состоялась дискуссия, посвященная проблемам общественного здоровья. И участники дискуссии отметили, что общественное здоровье в нашей стране, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

Например, Латвия занимает последнее место в Европе по количеству лет, прожитых человеком в полном здравии. Наши жители умирают от заболеваний, которые в принципе вполне можно было бы предотвратить, в среднем в два раза чаще, чем в Европе в целом.

В качестве одной из ключевых причин плохого здоровья населения участники дискуссии назвали чрезмерное потребление жителями Латвии сахара и сахаросодержащих продуктов. И это не только портит зубы, негативно влияет на кожу и способствует ожирению, но и может послужить триггером к развитию гораздо более серьезных проблем со здоровьем: диабет, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Даже вызывать психические расстройства!

И все это крайне негативно отражается на общественном здоровье, а с ним и на экономике, и на национальной безопасности.

Неожиданное решение

Рассмотрев проблему с медицинской, экономической и прочих позиций, эксперты предположили, что эффективным решением проблемы чрезмерного потребления сахара могло бы стать… расширение политики налогообложения сахара!

В частности, этот вывод бы сделан на основании результатов исследования Института общественного здоровья Рижского университета имени Страдыня:

– Ожидаемое влияние сокращения потребления сахара на общественное здоровье и экономику: налогообложение продуктов с высоким содержанием сахара могло бы стать одним из наиболее эффективных решений для улучшения ситуации.

Важная оговорка: речь шла не о том, чтобы просто повысить уже существующий налог на сладкие газировки и ввести налог на все остальные сладости. Параллельно должны быть и другие общественные инициативы, например, просветительские кампании, чтобы у жителей формировались здоровые пищевые привычки, где нет места продуктам с высоким содержанием сахара.

Понятное дело, что новый налог вызовет удорожание сладкого продукта, и это, возможно, станет для сладкоежек стимулом взяться за ум и перейти на здоровое питание.

Позитивная мотивация – это не наш конек

Так что готовимся: возможно, в обозримом будущем нас и впрямь «обрадуют» новым налогом – на сладкое. И хотя это будет сделано (если будет) исключительно ради нашего с вами здоровья, все-таки позволим себе по этому поводу небольшой комментарий.

Никто не спорит: слишком частое потребление слишком сладких продуктов действительно влияет на здоровье не лучшим образом. Как, собственно, и любое другое «слишком».

Однако в гораздо большей степени, чем слишком активное потребление продуктов с повышенным содержанием сахара, по здоровью жителей Латвии бьет совсем другое. А именно – крайне низкая доступность медицинских услуг, когда пациент не имеет возможность ВОВРЕМЯ получить необходимую ему консультацию, манипуляцию или операцию. А также, что бы там ни утверждалось с высоких трибун, изрядно подорожавшие с 1 января лекарства, на что неоднократно жаловались в том числе и наши читатели.

Добавим к этому хронический стресс и напряжение, которое испытывают многие жители по самым разным причинам – от бытовых до политических, – и чрезмерное потребление сахара окажется, прямо скажем, далеко не самым опасным фактором для общественного здоровья населения.

Но, конечно же, ввести налог на шоколадку или сладкий йогурт гораздо проще, чем решать проблемы, от которых действительно напрямую зависит здоровье населения страны.

#налоги #сахар
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
(5)
  • JU
    Jazeps Urlauskis
    9-го июля

    "Например, Латвия занимает последнее место в Европе по количеству лет, прожитых человеком в полном здравии. " а разве это не спиально деалется? пенсии не надо же платить тогда, денег то нет

    14
    1
  • Д
    Дед
    9-го июля

    Вот уроды! Опять повышение налогов. То есть у нас еще не очень самые высокие цены на продукты в ЕС. На сахар, значит на все остальное автоматически. Это латышская страна и латышам нравится.

    53
    1
  • ks
    kokorins sergejs
    9-го июля

    На.сахар.на.мясо.и.дальше.по.всем.позициям.душегубы

    16
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    9-го июля

    Главное это деньги, которые теперь можно получить только на оборону, но прежде, чем их тратить, нужно создать для людей тот уровень жизни, который они захотят защищать, а не обкладывать их налогами до бесконечности.

    67
    1
  • Е
    Ехидный
    9-го июля

    видимо передоз просмотров мультика "Чипполино"!!! синьор Помидор тоже вводил налоги на дождь , воздух и т.д. !!!

    80
    3
Читать все комментарии

