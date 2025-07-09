Центральный рынок ждут грандиозные перемены

Центральному рынку скоро исполнится 100 лет — юбилей намечен на 2030 год. Очевидно, что с течением времени устарела как инфраструктура, так и изменились привычки покупателей. Это привело к пониманию со стороны руководства рынка: необходима новая концепция и дорожная карта для его дальнейшего развития, пишет LA.lv .

Председатель правления АО «Rīgas nami» Оярс Валкерс в передаче TV24 «Uz līnijas» отметил, что, глядя на примеры других европейских стран, видно — там рынки уже давно функционируют как многофункциональные центры, объединяющие торговлю продуктами, общественное питание, культуру, искусство и другие функции.

Центральный рынок — крупнейший крытый рынок в Европе. «Что мы наблюдаем? Сейчас для торговли продуктами не нужны все пять павильонов. Общая площадь территории составляет почти 10 гектаров, а площадь павильонов — 30 000 квадратных метров. Это колоссальные объёмы», — отметил Валкерс.

Новая концепция предусматривает чёткое видение: в течение ближайших пяти лет необходимо провести полную реконструкцию. Рынок должен стать «зелёнее», превратиться в пространство, притягивающее посетителей, туристов и горожан даже после окончания рабочего времени. Он должен стать живым, многофункциональным местом, подчеркнул Валкерс, добавив, что прилегающие улицы будут превращены в пешеходные.

«В этом году мы уже завершили восстановление конструкций крыши Овощного павильона. Следующим на очереди будет Молочный павильон — его обновление начнётся примерно в августе. Также планируется установить современную мультиклиматическую систему, которая обеспечит энергоэффективное отопление и охлаждение павильона при софинансировании из фондов ЕС», — рассказал Валкерс.

Особо важно, что уже в этом году Центральный рынок начнёт, а весной продолжит работы по созданию новой парковки на территории рынка промышленных товаров. Там планируется оборудовать не менее 250 парковочных мест, чтобы сделать рынок более доступным для посетителей.

Площадь Беньяминя сейчас не используется, но в будущем здесь планируются активности, связанные с торговлей и спортом. Согласно концепции, в перспективе она станет мультимодальным узлом, соединяющим город с Центральным рынком.