Baltijas balss logotype

Центральный рынок ждут грандиозные перемены 3 2587

Наша Латвия
Дата публикации: 09.07.2025
BB.LV
Центральный рынок ждут грандиозные перемены
ФОТО: LETA

Центральному рынку скоро исполнится 100 лет — юбилей намечен на 2030 год. Очевидно, что с течением времени устарела как инфраструктура, так и изменились привычки покупателей. Это привело к пониманию со стороны руководства рынка: необходима новая концепция и дорожная карта для его дальнейшего развития, пишет LA.lv.

Председатель правления АО «Rīgas nami» Оярс Валкерс в передаче TV24 «Uz līnijas» отметил, что, глядя на примеры других европейских стран, видно — там рынки уже давно функционируют как многофункциональные центры, объединяющие торговлю продуктами, общественное питание, культуру, искусство и другие функции.

Центральный рынок — крупнейший крытый рынок в Европе. «Что мы наблюдаем? Сейчас для торговли продуктами не нужны все пять павильонов. Общая площадь территории составляет почти 10 гектаров, а площадь павильонов — 30 000 квадратных метров. Это колоссальные объёмы», — отметил Валкерс.

Новая концепция предусматривает чёткое видение: в течение ближайших пяти лет необходимо провести полную реконструкцию. Рынок должен стать «зелёнее», превратиться в пространство, притягивающее посетителей, туристов и горожан даже после окончания рабочего времени. Он должен стать живым, многофункциональным местом, подчеркнул Валкерс, добавив, что прилегающие улицы будут превращены в пешеходные.

«В этом году мы уже завершили восстановление конструкций крыши Овощного павильона. Следующим на очереди будет Молочный павильон — его обновление начнётся примерно в августе. Также планируется установить современную мультиклиматическую систему, которая обеспечит энергоэффективное отопление и охлаждение павильона при софинансировании из фондов ЕС», — рассказал Валкерс.

Особо важно, что уже в этом году Центральный рынок начнёт, а весной продолжит работы по созданию новой парковки на территории рынка промышленных товаров. Там планируется оборудовать не менее 250 парковочных мест, чтобы сделать рынок более доступным для посетителей.

Площадь Беньяминя сейчас не используется, но в будущем здесь планируются активности, связанные с торговлей и спортом. Согласно концепции, в перспективе она станет мультимодальным узлом, соединяющим город с Центральным рынком.

Читайте нас также:
#рынок
2
10
1
7
2
7

Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    9-го июля

    Всё правильно, это в советское время на Центральном базаре было не протолкнуться, народ валом валил из одного павильона в другой. Даже на улице, около павильонов хуторским торговцам места найти для торговли было сложно. Однако это было раньше, а теперь и народу то толком нет, поэтому можно организовывать на освободившихся площадях всё, что угодно и песни и пляски и танцы и шманцы и обжиманцы.

    31
    4
  • ME
    Marx Engels
    Mr.FGJCNJK
    11-го июля

    Там, в советское время, было не протолкнуться, потому, что на еду можно было посмотреть только на рынке. Кто-то даже мог себе позволить что-то купить.

    3
    3
  • A
    Aleks
    9-го июля

    Кто ж такой зелёной красотой будет пользоваться,если народа среднего возраста почти не осталось ,а пенсионерам как то не до занятий спортом на базаре -им как бы выжить. Хотя свято место пусто не бывает-Херманис уже работает над тем,чтобы на базаре продавалась только кошерная еда.😀

    38
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
«Будь одним из нас!»: военные пропагандисты вывесили плакат на месте сбора рижских бомжей
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ 1 845
Современное оборудование для патологических исследований прибыло еще в 2020 году. Эксклюзив!
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 798
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 998
Фото - Кристапс Меднис, предоставлено Mēness aptieka
Лучшее место работы: в четвертый раз названа Mēness aptieka! 412

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 2
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 15
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 21
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 28
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 37
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам
Люблю!
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам 61
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 2
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 15
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 21

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео