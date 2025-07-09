Вчера предотвращена 71 попытка незаконного пересечения латвийско-белорусской границы

Во вторник попытку незаконного проникновения в Латвию из Беларуси предпринял 71 мигрант, таким образом, всего в этом году пресечено 6445 попыток незаконного пересечения этой границы, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.

Кроме того, за минувшие сутки из соображений гуманности одному мигранту было позволено остаться в Латвии. Всего по в этом году в Латвии приняты 13 мигрантов.

В прошлом году было предотвращено 5388 попыток нелегального пересечения границы, а 26 лицам было разрешено остаться в Латвии по соображениям гуманности.

Как сообщалось, до 31 декабря текущего года правительство приняло решение о продлении усиленного режима работы системы пограничной охраны на границе с Беларусью.