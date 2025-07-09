Baltijas balss logotype

Вчера предотвращена 71 попытка незаконного пересечения латвийско-белорусской границы

Наша Латвия
Дата публикации: 09.07.2025
LETA
Вчера предотвращена 71 попытка незаконного пересечения латвийско-белорусской границы

Во вторник попытку незаконного проникновения в Латвию из Беларуси предпринял 71 мигрант, таким образом, всего в этом году пресечено 6445 попыток незаконного пересечения этой границы, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.

Кроме того, за минувшие сутки из соображений гуманности одному мигранту было позволено остаться в Латвии. Всего по в этом году в Латвии приняты 13 мигрантов.

В прошлом году было предотвращено 5388 попыток нелегального пересечения границы, а 26 лицам было разрешено остаться в Латвии по соображениям гуманности.

Как сообщалось, до 31 декабря текущего года правительство приняло решение о продлении усиленного режима работы системы пограничной охраны на границе с Беларусью.

#граница #нелегалы
Оставить комментарий

(2)
  • LS
    Luka Senka
    9-го июля

    Выродкам быдлориси надо запретить выезжать в Латвию.Конченные твари

    0
    4
  • Ч
    Чангл
    Luka Senka
    9-го июля

    Опять таблетки пропустил? Там вообще то выходцы из Пакистана и других стран. Хотя тебе обосраться не подумав уже как хобби. Как не высер, так сидишь и оптекаешь клоун. Ты чего в окопах не сидишь не боишься против России?

    5
    1

