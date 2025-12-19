Себе на уме: власти Латвии направят искусственный интеллект на путь истинный 10 1975

Дата публикации: 19.12.2025
Вполне вероятно, вскоре латвийцы будут получать искусственно-интеллектуальные рецепты.

Разработкой среды искусственного интеллекта в Латвии не смогут заниматься коммерсанты или общества капитала, в отношении коих были введены международные либо национальные санкции, а также в течение последних 5 лет применялись уголовные наказания.

Исключается также «прямое или косвенное влияние» Российской Федерации или Республики Беларусь, а также их граждан и юрлиц.

ИИ, помоги!

Центр искусственного интеллекта (ИИ) ныне рождается в муках 3 министерств – 1) экономики, 2) финансов и 3) умного администрирования и регионального развития, еще и при участии Центрального статистического управления и Государственного контроля.

В результате всех этих усилий Латвия должна получить «стремительно развивающееся семейство технологий с потенциалом трансформации экономики, общества и среды во всех секторах и сферах деятельности».

Как выяснилось на прошлой неделе в ходе совещания государственных секретарей – рабочего органа правительства Латвии: «ИИ продвигает инновации, его применение повышает продуктивность, делая ее стратегическим приоритетом и в социально-экономическом контексте Латвии».

ИИ поможет стране – «в государственном управлении, народном хозяйстве, сферах внутренней безопасности, обороны, образования, культуры, благосостояния, спорта, здоровья и других сферах». Возможно привлечение дружественных партнеров из Евросоюза, а также Норвегии, Исландии, Лихтенштейна и Швейцарии.

Нечеловеческая нагрузка

Во всем этом высокотехнологичном проекте есть имеется, впрочем, немаловажная ремарка – чтоб его осуществить, надо задействовать уже имеющиеся бюрократические структуры. «Институт, в компетенцию которого входят сферы проекта системы искусственного интеллекта, обеспечивает обязательные указания, надзор и поддержку в рамках регулятивной среды системы...»

Способны ли будут местные конторы выполнить такую, во всех смыслах, нечеловеческую нагрузку? Здесь стоит вспомнить, как Центральное статистическое управление неоднократно ловили на ошибочных данных в самых разных, важных, областях…

Так или иначе, в будущем году пока что ИИ не обойдется Латвии ни в цент. На 2027 год запланировано выделение 727 035 евро, в 2028 – еще 410 920 евро. Координирующим органом по введению искусственного интеллекта в стране будет – Государственная Канцелярия, о которой со времен ковида и полетов Кариньша мы что-то мало слышали.

И, да, еще создадут Комиссию по этике, чтобы компьютерный рассудок не ссорился с человечьим.

#финансы #Латвия #искусственный интеллект #технологии #цифровизация #Евросоюз #бюрократия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
