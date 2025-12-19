Его считают покровителем моряков, путешественников, творческих людей и мастеров. Николай Чудотворец всегда готов прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.

Вряд ли найдется человек, который не знает этого имени. В храмы 19 декабря приходят даже те, кто редко посещает церковь и не очень верит в чудеса.

Кто-то обращается с просьбой о помощи, а кто-то просто зажигает свечи, думая о том, что в другой раз попросит святого о поддержке. А сейчас — просто благодарит за уже оказанную помощь.

Николай Чудотворец считается покровителем сирот. Он помогает бедным, больным, охраняет путешественников, моряков, военных и земледельцев.

Николай Чудотворец удостоен трех праздников, которые отмечаются летом, осенью и зимой.

Никола Вешний (Летний) — событие, связанное с переносом мощей святого из Мир Ликийских в итальянский город Бари, отмечается 22 мая.

Никола Осенний — дата, посвященная рождению святого, выпадает на 11 августа.

Никола Зимний — день кончины Николая Чудотворца приходится на 19 декабря.

Николу Зимнего издавна отмечают с большим размахом. С этой датой связаны обряды и традиции, пришедшие из глубины веков. Образ Николая Угодника ассоциируется с героем русских народных сказок — Дедом Морозом, которого считают главным зимним волшебником.

Откуда он родом

Известно, что святой, известный как Николай Чудотворец, жил в III-IV веках. Согласно писаниям, он родился около 270 года и скончался примерно в 345 году (точная дата неизвестна).

Его родители, богатые и уважаемые люди, пользовались авторитетом среди земляков в городе Патары, расположенном в Малой Азии.

Долгое время они считались бездетными. Неустанные молитвы супругов к Богу завершились чудом — рождением ребенка.

Это событие считается одним из чудес, связанных с Николаем Чудотворцем, в жизни которого их будет немало. .

Согласно писаниям, святому Николаю Чудотворцу подчинялись земные и морские стихии. Он спускался с небес на землю, шагал по огню, воде и воздуху.

Николай Чудотворец прожил долгую жизнь. После его кончины мощи нашли упокоение в кафедральной церкви города Миры Ликийские, где он служил архиепископом. Позже их перенесли в итальянский город Бари.

С момента рождения было очевидно, что на свет появился ребенок с необыкновенными способностями. Он рано начал учиться, читать священные книги и молитвы. Взрослея, он решил посвятить себя Богу.

Почему святого Николая назвали Чудотворцем

Житие рассказывает, как однажды Николай Чудотворец смог воскресить моряка. Это произошло в море во время шторма. Бедняга, находившийся на мачте, не удержался и упал на палубу, где и скончался от полученных ран.

Молодой священник, которым был Николай Угодник, начал читать молитвы над бездыханным телом, обращаясь к Богу. Произошло чудо: моряк открыл глаза и, как ни в чем не бывало, встал на ноги.

Есть еще одна удивительная история, связанная с тремя юными сестрами. Не зная, как прокормить большую семью, их отец принял ужасное решение — сделать дочерей блудницами, чтобы они приносили деньги в дом. Когда Николай Чудотворец узнал об этом, он ночью подбросил в окно нищего прихожанина мешочек с золотыми монетами.

Таким образом, он спас девушек от греха. Радостный отец не знал, кому благодарить за спасение — себе или своим дочерям. Девушки нашли хороших женихов, вышли замуж, родили детей и прожили счастливо.

Считалось, что традиция дарить подарки на Рождество, а затем и на Новый год, была придумана Николаем Угодником. Сначала подарки делали детям, позже их стали вручать и взрослым.

Что следует сделать 19 декабря

В день Николая Чудотворца обязательно нужно побывать в церкви, где в это время проходят торжественные богослужения (литургии).

В церкви, стоя у образа Николая Угодника, люди молятся святому, благодарят его за помощь. Просят об исцелении от болезней, о поддержке в новых начинаниях, о финансовом благополучии.

Считается, что святой помогает удачно выйти замуж, способствует воспитанию детей, хорошей торговле, благополучию во время путешествий и избавлению от дурных привычек.