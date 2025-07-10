Baltijas balss logotype

«Преследовать русских в Латвии несложно» - у Кабмина протестовали против выдворения в Россию 4 1932

Наша Латвия
Дата публикации: 10.07.2025
BB.LV
«Преследовать русских в Латвии несложно» - у Кабмина протестовали против выдворения в Россию

Во вторник, 8 июля, в Риге у здания Верховного суда состоялась акция протеста "За свободу активистов", участники которой протестовали в том числе против выдворения гражданина РФ Владислава Романенко, который долгое время проживал в Латвии, сообщили агентству LETA организаторы мероприятия.

Как мы писали, Романенко стал жертвой доноса "честного стукача", который по заданию СГБ затесался в общественную организацию, где Романенко проповедовал левые марксистские взгляды.

В итоге он был включён в «чёрный список» за «распространение коммунистических идей, противоречащих Конституции, за связь с иностранными экстремистскими организациями и деятельность, угрожающую национальной безопасности и общественному порядку Латвии. В СГБ не стали распространяться о причинах высылки, сославшись на государственную тайну.

Во время пикета пятеро активистов выступили с критикой латвийских органов государственной безопасности, чьи действия активисты расценивают как попытки запугать, наказать или воспрепятствовать гражданским инициативам в Латвии.

Некоторые из пришедших символически заклеили рты скотчем в знак солидарности с активистами, чья деятельность в Латвии ограничена, и держали плакаты с надписями: «Моего друга депортировали за критическое мышление», «Латвия хочет активной молодёжи, активная молодёжь хочет свободы» и «Свобода слова — одно из основных прав человека».

А соосновательница центра Maiznīca и партнерша Романенко Дарта Треймане отметила, что по ее мнению, в нынешней ситуации преследовать русских несложно, так как общество это принимает.

«Три года назад, после 13-летнего отсутствия, я вернулась в Латвию. […] Поначалу я была приятно удивлена тем, насколько Латвия развилась, стала более открытой, свободной и, следовательно, более сильной. Но, к сожалению, чем больше я занималась здесь активизмом, тем быстрее эта иллюзия рассеивалась. Акции протеста отменяют всего за день. Нам не разрешают использовать определённые лозунги и слова. Одно за другим против активистов возбуждают административные дела за шарф, футболку, медицинскую маску и флаг. Нам чинят препятствия, чтобы мы не могли создать объединение. За нами шпионит Служба государственной безопасности, потому что мы выступаем против геноцида и говорим о книгах, фильмах и идеологии. Нас судят. Нас наказывают. Нас депортируют», - заявила она.

"Мы хотим напомнить людям, что если кто-то русский - это еще не означает, что его можно просто так выслать из Латвии", - подчеркнула Треймане.

Всего в мероприятии приняли участие около 90 человек, и организаторы выразили решимость продолжить свою работу, чтобы Владислав Романенко смог вернуться в Латвию, сообщает satori.lv.

Читайте нас также:
#черный список #акции протеста #сгб
25
6
2
1
0
0

Оставить комментарий

(4)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    11-го июля

    Всё правильно, когда я написал правду мой коммент не пропускают, мол нарушены правила комментирования. А когда на в комментах "резвится" явный провокатор - тогда всё в порядке вещей?

    13
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    11-го июля

    Всё правильно, когда я написал правду мой коммент не пропускают, мол нарушены правила комментирования. А когда на в комментах "резвится" явный провокатор - тогда всё в порядке вещей?

    9
    1
  • A
    Aleks
    10-го июля

    Молодцы..Поддерживаю.И ,думаю,не я один такой.

    119
    4
  • З
    Злой
    Aleks
    10-го июля

    А я немного иначе- я больше не покупаю латвийский товар! Кстати, спасибу порталам бб, делфи и твнет за публикацию названия магазинов где можно купить товар двух стран, сегодня так нагрузился в этих магазинах правильным товаром, что еле до машины донёс и денег оставил не кисло и дальше буду делать так!

    39
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
«Будь одним из нас!»: военные пропагандисты вывесили плакат на месте сбора рижских бомжей
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ 1 847
Современное оборудование для патологических исследований прибыло еще в 2020 году. Эксклюзив!
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 799
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 999
Фото - Кристапс Меднис, предоставлено Mēness aptieka
Лучшее место работы: в четвертый раз названа Mēness aptieka! 413

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 4
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 17
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 22
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 29
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 38
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам
Люблю!
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам 62
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 4
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 17
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 22

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео