«Преследовать русских в Латвии несложно» - у Кабмина протестовали против выдворения в Россию

Во вторник, 8 июля, в Риге у здания Верховного суда состоялась акция протеста "За свободу активистов", участники которой протестовали в том числе против выдворения гражданина РФ Владислава Романенко, который долгое время проживал в Латвии, сообщили агентству LETA организаторы мероприятия.

Как мы писали, Романенко стал жертвой доноса "честного стукача", который по заданию СГБ затесался в общественную организацию, где Романенко проповедовал левые марксистские взгляды.

В итоге он был включён в «чёрный список» за «распространение коммунистических идей, противоречащих Конституции, за связь с иностранными экстремистскими организациями и деятельность, угрожающую национальной безопасности и общественному порядку Латвии. В СГБ не стали распространяться о причинах высылки, сославшись на государственную тайну.

Во время пикета пятеро активистов выступили с критикой латвийских органов государственной безопасности, чьи действия активисты расценивают как попытки запугать, наказать или воспрепятствовать гражданским инициативам в Латвии.

Некоторые из пришедших символически заклеили рты скотчем в знак солидарности с активистами, чья деятельность в Латвии ограничена, и держали плакаты с надписями: «Моего друга депортировали за критическое мышление», «Латвия хочет активной молодёжи, активная молодёжь хочет свободы» и «Свобода слова — одно из основных прав человека».

А соосновательница центра Maiznīca и партнерша Романенко Дарта Треймане отметила, что по ее мнению, в нынешней ситуации преследовать русских несложно, так как общество это принимает.

«Три года назад, после 13-летнего отсутствия, я вернулась в Латвию. […] Поначалу я была приятно удивлена тем, насколько Латвия развилась, стала более открытой, свободной и, следовательно, более сильной. Но, к сожалению, чем больше я занималась здесь активизмом, тем быстрее эта иллюзия рассеивалась. Акции протеста отменяют всего за день. Нам не разрешают использовать определённые лозунги и слова. Одно за другим против активистов возбуждают административные дела за шарф, футболку, медицинскую маску и флаг. Нам чинят препятствия, чтобы мы не могли создать объединение. За нами шпионит Служба государственной безопасности, потому что мы выступаем против геноцида и говорим о книгах, фильмах и идеологии. Нас судят. Нас наказывают. Нас депортируют», - заявила она.

"Мы хотим напомнить людям, что если кто-то русский - это еще не означает, что его можно просто так выслать из Латвии", - подчеркнула Треймане.

Всего в мероприятии приняли участие около 90 человек, и организаторы выразили решимость продолжить свою работу, чтобы Владислав Романенко смог вернуться в Латвию, сообщает satori.lv.