Было ваше, стало наше: оцененный в 1,6 млн евро Яунмокский замок сменит хозяина 1 1297

Наша Латвия
Дата публикации: 11.07.2025
BB.LV
Дворец, переживший драматические повороты истории.

ФОТО: LETA

Министерство земледелия Латвии на этой неделе провело на заседании правительства документ под загадочным названием — "О разрешении закончить соучастие и начать реорганизацию".

В действительности дело касается трансфера неслабого кусочка недвижимости — SIA Jaunmoku pils, в котором вдруг "соучастие государства по сути не является необходимым". Замок передается со всеми своими активами акционерному обществу Latvijas valsts meži. Судя по названию, тоже государственному, но, как говорят — это другое.

Кто печется о печи?

В комплекс Яунмокского замка входят: трехэтажный господский дом–музей, 2 одноэтажных жилых здания, конюшня, 2 водокачки. Стоимость основного капитала Министерство земледелия описывает в 1 620 935 евро.

Несмотря на то, что речь идет о госсобственности и учреждении культурного значения, при определении судьбы замка постоянно цитируется 335–я статья Коммерческого закона. Отмечается, что бывшее SIA "прекращает существовать без процесса ликвидации и исключается из Коммерческого регистра". Оказывается, так можно было?

По факту дворец оказался в бедственном состоянии. Министерство земледелия констатирует: "В обозримом будущем необходимы вложения, однако в ведении Яунмокского замка нет достаточных средств для их обеспечения".

Яунмокский дворец (также Яунмокский замок, изначально нем. Schloss Neu–Mocken) — охотничье поместье богатого рижского купца английского происхождения, мэра Риги Джорджа Армитстеда, построенное в 1901 году в стиле неоготики с элементами югендстиля по проекту архитектора Вильгельма Людвига Николая Бокслафа.

Находится на 75–м километре шоссе Рига — Вентспилс неподалеку от Тукумса. Дворец имеет статус памятника архитектуры государственного значения, отдельной защите подлежит находящаяся в нем изразцовая печь.

РККА, МТС и вермахт

Увы, деятельный градоначальник Риги пользовался дворцом совсем немного.

Здание многократно меняло хозяев: после аграрной реформы ЛР его последний хозяин Вильгельм Фрейман старался было сохранить имение, но был вынужден продать его Рижской больничной кассе для детского санатория.

После советизации во дворце устроили сержантскую школу РККА, а вермахт разместил тут связистов и госпиталь.

В послевоенную пору тут были МТС, мелиораторы, магазин, клуб, а в конце социализма целых 20 квартир!

В документе ведомства Армандса Краузе указывается, что во дворце ныне насчитывается 2280 предметов, каталогизированных Национальным музейным собранием.

К тому же на территории растут ценные породы дерева — дубы, вязы, клены, липы. На содержание комплекса необходимо 700 000 евро в год, тогда как билеты дают только 100 000. Как все это будет сочетаться с деятельностью компании LVM — покажет будущее.

Ну а пока желающие могут посетить гонговую медитацию на липовой аллее замка, поучаствовать в садовом празднике "Когда розы говорят" 20 июля и посмотреть выставку "В мире с лесом: лесник в Латвии".

#недвижимость
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
(1)
  • A
    Anim
    11-го июля

    20 лет назад был очень неплохой отельчик для романтиков. И тут дорулились...

    26
    2

Видео