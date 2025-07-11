На Центральном вокзале начинают строить деревянные платформы. Какие неудобства ждут пассажиров

В понедельник, 14 июля, на Центральной станции Риги начнётся строительство временных повышенных платформ, и в связи с этим пассажирам следует учитывать изменения в организации посадки и высадки.

В период строительных работ отдельные участки платформ будут частично закрыты, а места посадки и высадки пассажиров — изменены. Пассажирам рекомендуется заранее планировать дополнительное время для выхода на нужную платформу.

С 14 июля, с началом первого этапа строительства временных платформ, будут действовать следующие изменения:

Частично закрывается 1-я пассажирская платформа, изменяется место посадки и высадки:

Поезда, прибывающие и отправляющиеся с 12-го пути, будут останавливаться на участке 1-й платформы у улицы Дзирнаву.

Поезда, прибывающие и отправляющиеся с 11-го пути, будут останавливаться у служебной платформы 1.P.

Частично закрывается 3-я пассажирская платформа — участок у улицы Дзирнаву будет недоступен:

Поезда, прибывающие и отправляющиеся с 3-го и 4-го путей, будут останавливаться на доступной части 3-й платформы, ближе к зданию вокзала.

Пассажирам, направляющимся к 3-й платформе со стороны вокзала, как и раньше, следует использовать туннели A и C.

Пассажирам, направляющимся к платформе со стороны улицы Дзирнаву, рекомендуется перейти по пешеходному переходу на 2-ю или 4-ю платформу и воспользоваться обходным маршрутом через туннель A в здании вокзала.

Для обеспечения более удобного, безопасного и доступного для всех пассажиров железнодорожного сообщения, в том числе для обеспечения посадки на одном уровне в новых электропоездах “Vivi”, предприятие «Latvijas dzelzceļš» до конца года построит временные повышенные платформы в 16 станциях и остановочных пунктах.

Работы по строительству уже завершены на станции «Торнякалнс», в настоящее время они продолжаются на станциях «Засулаукс» и «Вагону парк», а с 14 июля начнутся также на Центральной станции Риги.