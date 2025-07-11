Baltijas balss logotype

11.07.2025
Рижская дума обещает открыть дополнительные 10-е классы
Рижская дума обещает искать решения для открытия дополнительных 10-х классов после 17 июля, сообщила агентству LETA руководитель Отдела внешних коммуникаций Рижской думы Синдия Гравере.

Согласно данным самоуправления, в этом году основную школу в Риге окончили более 6000 детей. Средние школы и гимназии столицы могут принять примерно 70% выпускников, желающих продолжить обучение в этих учреждениях. На места в рижских школах могут претендовать и дети из других самоуправлений.

В новом учебном году планируется открыть 158 классов, обеспечив 4400 мест в 55 школах, в том числе в шести государственных гимназиях. На данный момент в школы подано 5279 заявлений на обучение в 10-х классах, что превышает число доступных мест.

Всего по этим 5279 ученикам подано 39 951 заявление — в среднем каждый ребёнок подал заявки примерно в 7,5 школ, что также является одной из причин образования длинных очередей и затруднённого процесса поступления.

Как пояснила Гравере, 14 июля завершится четвёртый этап приёма и будут объявлены результаты. До 17 июля будет проведена сводка данных, и, если это окажется необходимым, самоуправление, учитывая возможности учебных заведений, оценит варианты и будет искать решения по открытию дополнительных классов.

Гравере подчеркнула, что комплектование классов в средних школах и гимназиях ещё продолжается, конкурс также ещё не завершён. Школы обновляют списки кандидатов не реже одного раза в три дня и связываются со следующими в очереди. В некоторых школах уже обращаются к детям, которые в очереди находятся на 300-й позиции. Результаты следующего этапа будут объявлены 14 июля, и, если классы не будут укомплектованы, обновление списков продолжится.

После 14 июля на сайте Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы будет опубликован список школ, где останутся свободные места, и школы примут новые заявления.

Заявление мог подать законный представитель ученика — например, родитель или опекун, либо сам кандидат, если он совершеннолетний. Ученика можно было зарегистрировать сразу на несколько направлений программ среднего образования в разных школах или гимназиях, и полученные заявки показывают, что в среднем каждый ребёнок подан примерно на семь программ.

В этом году впервые был внедрён новый электронный сервис на портале "Latvija.lv" для подачи заявлений в 10-е классы. Как сообщает Департамент образования, культуры и спорта, система работала стабильно и без серьёзных сбоев.

Приём в 10-е классы осуществляется на конкурсной основе. Критерием отбора является оценка по соответствующему предмету, указанная в свидетельстве об основном образовании. Гимназии, в свою очередь, организуют собственные вступительные экзамены для отбора лучших учеников.

Если ученик не сдавал централизованные экзамены, то школа вместо оценки из сертификата использует оценку из документа о получении основного образования, выраженную в процентах от максимально возможного балла (100%).

Школы могут устанавливать дополнительные критерии приёма в 10-е классы — эта информация опубликована на сайтах конкретных учебных заведений.

(1)
  Е
    Ехидный
    11-го июля

    пообещать не значит сделать !!!где они учителей возмут для дополнительных классов ? популисты - вам надо десятые классы , их есть у меня !!!

    2
    1

