Baltijas balss logotype

Российских пенсий все нет: около 200 пенсионеров уже обратились за помощью к Латвии 8 4517

Наша Латвия
Дата публикации: 11.07.2025
BB.LV
Российских пенсий все нет: около 200 пенсионеров уже обратились за помощью к Латвии

Уже в августе Государственное агентство социального страхования (ГАСС) должно было бы получить очередной транш финансирования от Российской Федерации для дальнейших выплат пенсионерам, проживающим в Латвии. Однако деньги за предыдущие кварталы этого года страна до сих пор не получила. Это, впрочем, не означает, что российские пенсионеры в Латвии остаются "умирать с голоду". Для некоторых отсутствие пенсии не стало критическим, однако за социальной помощью уже обратились около 200 пенсионеров из России, пишет tv3.lv.

Как пояснили порталу tv3.lv в ГАСС, каждый квартал меняется список лиц, которым необходимо выплачивать пенсии Российской Федерации, однако в четвёртом квартале 2024 года таких пенсионеров в Латвии было 9700 человек.

Почему актуальные данные ГАСС доступны только за конец прошлого года, несмотря на то, что уже идёт третий квартал 2025 года? Россия по-прежнему не перевела необходимые средства для выплаты пенсий в этом году и не прислала список лиц, которым положены социальные пенсии и пособия.

ГАСС обращает внимание, что в теории в августе должен быть получен уже третий платёж за текущий год — за третий квартал.

Объём неисполненных обязательств со стороны Российской Федерации составляет около 3,5 миллиона евро в квартал — таким образом, на данный момент сумма достигла примерно 7 миллионов евро, а в августе, при отсутствии очередного перевода, может вырасти до 10,5 миллиона евро.

Латвия сделала всё возможное

Для решения сложившейся ситуации Министерство иностранных дел совместно с Министерством благосостояния и ГАСС с 14 марта 2025 года находятся в контакте с представителями Российской Федерации, в том числе МИД Латвии официально потребовал объяснений относительно причин задержки выплат.

Российская сторона указала, что задержка вызвана санкциями. Тем не менее, по информации ГАСС, с латвийской стороны не существует никаких практических препятствий для получения денежных переводов. Ведомство также отмечает, что в марте 2025 года Россия перевела средства на выплату военных пенсий.

Каждое государство несёт ответственность за выполнение своих договорных обязательств, подчёркивают в ГАСС. Со своей стороны латвийские учреждения сделали всё возможное.

Около 200 российских пенсионеров обратились в соцслужбы

ГАСС подчёркивает, что Латвийская Республика не имеет ни юридического права, ни обязанности покрывать неисполненные обязательства Российской Федерации. Однако это не означает, что люди, не получившие пенсию, брошены на произвол судьбы.

Социальные службы самоуправлений проинформированы о том, что в случаях, если человек обращается за социальной помощью, необходимо действовать согласно нормативным актам — оценивать материальное положение заявителя с целью присвоения статуса нуждающегося или малообеспеченного домохозяйства, поясняет Министерство благосостояния. Если получатель пенсии от Российской Федерации соответствует одному из этих статусов, он может претендовать на социальную помощь от своего самоуправления.

Министерство обращает внимание, что ситуация неоднородна. Значительная часть получателей пенсий из Российской Федерации имеют и другие источники дохода — часть пенсионеров работает, некоторые получают также пенсии от Латвии или других стран пропорционально периодам трудовой деятельности. Кроме того, в апреле этого года Пенсионный и социальный фонд Российской Федерации всё же перевёл ГАСС 21 369,36 евро для выплаты пенсий девяти лицам согласно переданному Россией списку. Также часть пенсионеров продолжает работать и получает зарплату.

Если человек проживает в домохозяйстве с достаточными ресурсами, он, скорее всего, не обращается в социальную службу — возможно, у него есть иные финансовые средства.

Тем не менее, по оценке Министерства благосостояния, за помощью в социальные службы по причине не получения пенсии из России могли обратиться около 200 человек.

Читайте нас также:
#пенсии
5
4
3
1
0
6

Оставить комментарий

(8)
  • LS
    Luka Senka
    12-го июля

    Животным пенсии не нужны ,у них есть путтн.

    5
    53
  • LS
    Luka Senka
    12-го июля

    С какого перепугу Латвия должна помогать всяким .....чемодан вогзал и ......

    5
    51
  • К
    Кайзер
    Luka Senka
    12-го июля

    .... всяким хохлам ? Микроавтобус, ТЦК, фронт !

    10
    1
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    11-го июля

    Тут один немощный выступил, Alex... Решив блеснуть остатками интелекта.... Фэйковыми цифрами поразмахивал... Фжйкомёт.... А истина проста... Эй исполнители англосаксов--ЯТАК КТО ТАМ НЕ ДАЁТ БАБОСЫ ПЕРЕВЕСТИ... НЕ ВЫ ЛИ!!!!!!! КОНКРЕТНО ВЫ!!!!!! А ВЫСТРОИЛИ ВСЁ ТАК-БУДТО РОССИЯ!!!!! ПОЗОР ВАМ ЗАДОЛБЫШИ.

    29
    11
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Iljuha Oblomоv
    12-го июля

    Ты то от куда вылезла?.. Так пишешь, будто в теме и присутствуешь лично при этих делах.. Молчал бы лучше, а не умничал тут. Ты знаешь не больше чем другие и ровно столько сколько позволяют тебе знать.. А то что ты тут понаписал, это тупо домыслы и догадки... Могу тебе рассказать, что в донецких областях (при перемени власти) с Украиной на российскую, тоже не сильно всё стало радужно, с пенсиями и зарплатами, а где-то до сих пор электронные янтарной воды нету.. Стоит поразмыслить видимо.. Мозги иногда тоже включать нужно, а не кремлеприхлебательством, заниматься.. Ненужный России наши пенсионеры, имеющие паспорт РФ, на кой они им сдались (это для них предатели и перебежчики) им в принципе и свои местные не особо и нужны, а с Латвии тем более.. И не стоит во всех косяках, винить кого-то. Повторю, иногда нужно и мозги включать а не ВВП ж..... у лизать. Чтото не устраивает, чемодан, вокзал Россия, не мучай себя, кому чтото не нравится, они в комментариях слюной не брызжут, а пакуют чемоданы и уезжают. И не делай тут из себя самого умного, повторюсь, ты знаешь не больше чем тебе позволено, ты даже не депутат (низшего звена) а простой писака, комментариев и ждун!

    3
    17
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Iljuha Oblomоv
    12-го июля

    Я писал простой воды нету, (Электронной янтарной), это уже сеть сама какую-то х... ю вставила.. Опечатка какая то.

    1
    3
  • A
    Aleks
    11-го июля

    Ну что делать,любит Путин и власть русских по всему миру..5 топовых олигарха заработали за 3 года СВО больше 60 млрд.долларов,а 7 миллионов евро Путин (не Россия)перечислить не может.Или бояре опять во всем виноваты?!😂Что за бояре,интересно?!Опять кто то обманывает как обычно бывшего чекиста...Он корочку в переходе купил?В КГБ учили достойно. Хотя если послали не в блок НАТО в разведку ,а в ГДР -значит был посредственность. Но такие сейчас везде-полконтрольные серые мышки.👽

    16
    57
  • Д
    Дед
    Aleks
    11-го июля

    За 3 года 60 млрд. и что, Вы переживаете, что Вы не заработали? А перечислить деньги в банк, который из за санкций, платежи из России не принимает, тоже не очень понятно как. Латвия и Европа запретила переводы из России, а сейчас орет, что не перечисляют деньги. Прежде, чем принимать санкции, нужно было подумать о своих жителях. Не принимаешь деньги- плати сам, мне кажется, это логично и за свою глупость нужно отвечать.

    80
    12
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
«Будь одним из нас!»: военные пропагандисты вывесили плакат на месте сбора рижских бомжей
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ 1 850
Современное оборудование для патологических исследований прибыло еще в 2020 году. Эксклюзив!
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 800
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 1000
Фото - Кристапс Меднис, предоставлено Mēness aptieka
Лучшее место работы: в четвертый раз названа Mēness aptieka! 413

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 0
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 4
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 17
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 22
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 29
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 40
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 0
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 4
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 17

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео