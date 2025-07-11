Российских пенсий все нет: около 200 пенсионеров уже обратились за помощью к Латвии

Уже в августе Государственное агентство социального страхования (ГАСС) должно было бы получить очередной транш финансирования от Российской Федерации для дальнейших выплат пенсионерам, проживающим в Латвии. Однако деньги за предыдущие кварталы этого года страна до сих пор не получила. Это, впрочем, не означает, что российские пенсионеры в Латвии остаются "умирать с голоду". Для некоторых отсутствие пенсии не стало критическим, однако за социальной помощью уже обратились около 200 пенсионеров из России, пишет tv3.lv .

Как пояснили порталу tv3.lv в ГАСС, каждый квартал меняется список лиц, которым необходимо выплачивать пенсии Российской Федерации, однако в четвёртом квартале 2024 года таких пенсионеров в Латвии было 9700 человек.

Почему актуальные данные ГАСС доступны только за конец прошлого года, несмотря на то, что уже идёт третий квартал 2025 года? Россия по-прежнему не перевела необходимые средства для выплаты пенсий в этом году и не прислала список лиц, которым положены социальные пенсии и пособия.

ГАСС обращает внимание, что в теории в августе должен быть получен уже третий платёж за текущий год — за третий квартал.

Объём неисполненных обязательств со стороны Российской Федерации составляет около 3,5 миллиона евро в квартал — таким образом, на данный момент сумма достигла примерно 7 миллионов евро, а в августе, при отсутствии очередного перевода, может вырасти до 10,5 миллиона евро.

Латвия сделала всё возможное

Для решения сложившейся ситуации Министерство иностранных дел совместно с Министерством благосостояния и ГАСС с 14 марта 2025 года находятся в контакте с представителями Российской Федерации, в том числе МИД Латвии официально потребовал объяснений относительно причин задержки выплат.

Российская сторона указала, что задержка вызвана санкциями. Тем не менее, по информации ГАСС, с латвийской стороны не существует никаких практических препятствий для получения денежных переводов. Ведомство также отмечает, что в марте 2025 года Россия перевела средства на выплату военных пенсий.

Каждое государство несёт ответственность за выполнение своих договорных обязательств, подчёркивают в ГАСС. Со своей стороны латвийские учреждения сделали всё возможное.

Около 200 российских пенсионеров обратились в соцслужбы

ГАСС подчёркивает, что Латвийская Республика не имеет ни юридического права, ни обязанности покрывать неисполненные обязательства Российской Федерации. Однако это не означает, что люди, не получившие пенсию, брошены на произвол судьбы.

Социальные службы самоуправлений проинформированы о том, что в случаях, если человек обращается за социальной помощью, необходимо действовать согласно нормативным актам — оценивать материальное положение заявителя с целью присвоения статуса нуждающегося или малообеспеченного домохозяйства, поясняет Министерство благосостояния. Если получатель пенсии от Российской Федерации соответствует одному из этих статусов, он может претендовать на социальную помощь от своего самоуправления.

Министерство обращает внимание, что ситуация неоднородна. Значительная часть получателей пенсий из Российской Федерации имеют и другие источники дохода — часть пенсионеров работает, некоторые получают также пенсии от Латвии или других стран пропорционально периодам трудовой деятельности. Кроме того, в апреле этого года Пенсионный и социальный фонд Российской Федерации всё же перевёл ГАСС 21 369,36 евро для выплаты пенсий девяти лицам согласно переданному Россией списку. Также часть пенсионеров продолжает работать и получает зарплату.

Если человек проживает в домохозяйстве с достаточными ресурсами, он, скорее всего, не обращается в социальную службу — возможно, у него есть иные финансовые средства.

Тем не менее, по оценке Министерства благосостояния, за помощью в социальные службы по причине не получения пенсии из России могли обратиться около 200 человек.