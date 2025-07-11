Сообщение «Presidential Alert» смутило жителей Латвии. В ГПСС объяснили, почему по-английски

Названия и язык тревожных оповещений, отправляемых через сотовую технологию, зависят от особенностей разработчиков операционных систем мобильных телефонов, и на данный момент государство не может менять их по своему усмотрению, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Вечером в четверг в Латвии впервые была использована сотовая технология для информирования жителей о сильных ливнях, ожидаемых ночью. Некоторые жители были удивлены, увидев на своих телефонах название оповещения "Presidential Alert" ("Президентское предупреждение").

Как пояснила ГПСС агентству LETA, на телефонах модели iPhone действительно отображалось название "Presidential Alert", поскольку оно запрограммировано в устройстве. Государство не может изменить это название, кроме того, для iPhone не предусмотрена латышская языковая опция. Подобная ситуация наблюдается и с другими моделями телефонов.

Ранее ГПСС уже информировала СМИ, что оповещения будут распространяться на латышском языке, в отдельных случаях к ним может быть добавлен перевод на английский язык. Получение и отображение уведомлений на смартфонах обеспечивается разработчиками соответствующих операционных систем.

Пользователям телефонов следует учитывать, что на устройствах с Android названия уведомлений будут отображаться на латышском языке только в том случае, если интерфейс устройства переведен и активирован на латышском. Для устройств Apple полноценный интерфейс на латышском языке пока недоступен, поэтому названия уведомлений отображаются на английском или на выбранном пользователем языке.

Как уже сообщалось, распространяя оранжевое предупреждение, ГПСС вчера информировала, что в первой половине предстоящей ночи в отдельных районах ожидается гроза с сильными ливнями, а местами на юге страны — очень сильные ливни с резкими порывами ветра до 20 м/с. Также возможен град.

С 1 июля в Латвии внедрена технология сотового вещания — решение для оповещения населения в чрезвычайных ситуациях. Оповещения сотового вещания будут использоваться для предупреждения жителей конкретной территории о потенциальных угрозах, например, опасных погодных условиях, наводнениях, утечках химических веществ, опасных лицах, пропавших детях и других случаях.

Сотовое вещание предусматривает несколько типов раннего предупреждения — будут распространяться красные, оранжевые и жёлтые оповещения. Также предусмотрены сообщения о пропавших детях, об окончании ситуации угрозы и учебные оповещения.

Оповещения сотового вещания не являются SMS-сообщениями. На мобильных телефонах они будут отображаться в специальном формате с отличительным звуковым сигналом, их нельзя будет изменить или переслать на другие устройства. Эти уведомления будут отличаться от обычных сообщений, электронной почты и уведомлений в соцсетях, так как встроены как отдельная функциональность.

Сотовое вещание работает по принципу радиовещания — оно не предусматривает обратной связи от получателя и не мешает привычной связи. Оповещения бесплатны, не требуют предварительной регистрации, подписки или SIM-карты. Уведомление будет получено, если мобильный телефон находится в зоне действия соответствующей базовой станции.

Оповещения можно будет получать на мобильных телефонах всех поколений мобильных сетей. Телефоны будут получать уведомления независимо от оператора связи, если находятся в зоне покрытия сети, в том числе телефоны туристов, иностранных работников, студентов и других групп, временно пребывающих в Латвии. Поскольку технология сотового вещания используется в мире уже много лет, уведомления смогут получать и кнопочные телефоны, если производителем предусмотрена такая возможность.

Предупреждающие сообщения будут распространяться на латышском языке, в отдельных случаях с переводом на английский язык. Получение и отображение сообщений обеспечивают разработчики операционных систем.

Сотовое вещание будет использоваться не только по всей Латвии, но и в конкретных регионах или волостях.

Одновременно с сотовым вещанием в Латвии продолжат работу и другие системы раннего оповещения — сирены тревоги, приложение "112 Latvija". В следующем году может быть внедрена спутниковая система оповещения населения. В ноябре запланирована более масштабная проверка системы оповещения и информационная кампания.

В прошлом году Информационный центр Министерства внутренних дел заключил договор с победителем закупки — ООО "Meditec" — о дополнении системы раннего оповещения технологией сотового вещания.

Новая система разработана на базе существующей инфраструктуры мобильных операторов, в которую интегрировано оборудование для оповещения, получающее сигнал от центрального узла при необходимости передачи уведомления.

Затраты на внедрение сотового вещания составили 3,4 млн евро, из которых 2,9 млн евро профинансированы Европейским фондом регионального развития (ЕФРР).

По данным Firmas.lv, в 2023 году оборот "Meditec" составил 4,725 млн евро, прибыль — 508 019 евро. Компания зарегистрирована в 1995 году, её уставный капитал — 2828 евро. Владельцы "Meditec" — Мартиньш Силс (66,34%) и Марис Звиргздиньш (33,66%).

В апреле 2021 года Кабинет министров поддержал предложение МВД о совершенствовании системы раннего оповещения. Изначально запуск системы планировался во второй половине 2024 года, однако внедрение затянулось.