А ты чем помог Украине? Из бюджета Латвии уже выделили 65 млн евро. И это далеко не конец 29 1594

Наша Латвия
Дата публикации: 12.07.2025
BB.LV
Рижская Восточная больница (Гайльэзерс) приняла на лечение воинов ВСУ.

Рижская Восточная больница (Гайльэзерс) приняла на лечение воинов ВСУ.

ФОТО: LETA

Посредине текущего финансового года Кабинет министров вдруг принимает пакет документов "О Плане мероприятий по оказанию поддержки гражданским жителям Украины в Латвийской Республике…" Вероятно, причиной тому служит обострение на фронтах союзного государства — и вероятное пришествие новых волн беженцев.

В приоритетном порядке

Стратегический союзник ЛР — Америка, в последние месяцы по отношению к Киеву ведет себя неровно. То — дам, то — не дам, то — продам… Другое дело Латвия! Украина — это по–прежнему наше все, и это доказывает институциональный подход к проблеме.

Вот что написано в проекте решения правительства: "Министерствам, включенным в осуществление плана, в установленном нормативных актах порядке подготовить и соответственному министру представить проект правового акта Кабинета министров о присвоении финансовых средств…"

В ежегодном бюджете ЛР уже имеется специальная программа 17.00.00: "Финансирование осуществления мероприятий, определенных Законом о поддержке гражданских жителей Украины".

То есть все идет абсолютно системно — можно сказать, что часть населения UA, хотя и маленькая, фактически взята Латвией на кормление. При нынешней финансовой зарегулированности, когда надо согласовывать каждый чих, правительство собирается "позволить институтам, принимая во внимание ход осуществления плана, если необходимо, проводить передел финансирования между мероприятиями и кодами экономической классификации расходов". То есть гибкость, кунги! Можно будет также "средства, необходимые институтам самоуправлений, для осуществления плана затребовать…"

"Каждое министерство соответственно указанной ему в нормативных актах компетенции ответственно за подготовку и продвижение…" — подчеркивается далее в решении правительства.

Будут поддерживать психологически

Как известно, и формально не принадлежащие к армии служащие могут выполнять оборонные задачи. Так, за счет вышеупомянутого 65–миллионного бюджета помощи Украине, в сентябре в ЛР будет проходить курс психологической помощи персонал Государственной службы пограничной охраны Украины, а также сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Здесь следует отметить, что если пожарные и спасатели действительно служат в самых горячих точках страны, разбирая завалы после бомбардировок и ракетных атак, то стражи границ Украины на сегодня в первую очередь озадачены поимкой беглецов от принудительной мобилизации на западных рубежах Незалежной.

Насколько можно считать гражданскими жителями названные категории лиц, почему их финансируют из бюджета для помощи беженцам, и прочие насущные вопросы — это, конечно, наше правительство комментировать не станет. Как и то, что именно из пограничников в ВСУ формировались "бригады контрнаступа".

Латвия обязалась взять на себя помощь украинцам, так как:

"Постоянный риск, трагические последствия военных действий, а также ответственность за жизни миллионов людей негативно влияют на психоэмоциональное состояние спасателей, способствуют физическому и психическому истощению и вызывают синдром выгорания. Одним из обязательных условий успешного выполнения обязанностей в различных ситуациях является физическое и психическое здоровье самих спасателей, возможности его сохранения и поддержания".

МВД Латвии представило план, по которому 20 спасателей с Украины в течение 12 дней будут проходить психологические курсы в Дзинтари, аналогично пограничникам. Государственная пограничная охрана ЛР возьмет на себя также перевозку личного состава с украино–польской границы прямиком до Юрмалы.

Интересно, что вся эта процедура будет оплачена из статьи расходов "Социальная помощь, финансовая поддержка, услуги". В документе упоминается, что по линии Государственной пожарно–спасательной службы финансирование составит 122 313 евро, Государственной пограничной службы — 11 726 евро.

Расходы мелкими цифирками

Национальная, исполнительная власть все же выполняет принятые нормы открытости информации. Потому на сайте правовых актов, можно, если покопаться, найти сущностные расходы для украинцев. Вот, к примеру, что планируется в Латвии на 2025 год, рассказываем по возрастающей:

  • Единовременное кризисное пособие для прибывающих совершеннолетних граждан Украины и за каждого ребенка — 1 375 087 евро.

  • Обеспечение бесплатного проезда и провоза багажа гражданами Украины на общественном транспорте, включая региональные маршруты — 1 518 125 евро.

  • Поддержка для прибывших в нашу страну граждан Украины, которым определена инвалидность — 2 390 938 евро.

  • Прочая поддержка, предоставляемая, "основываясь на оценке индивидуальных надобностей", — 2 634 917 евро.

  • Культурная ориентация, в т. ч. курсы по истории, культурному пространству Латвии, 20–часовое языковое обучение, и прочие мероприятия для "включения в латвийское общество" — 2 802 000 евро.

  • Размещение гражданских жителей в качестве "первично оказываемой поддержки" — 2 908 972 евро.

  • Пособие для семей и детей украинских граждан — 3 215 273 евро.

  • Обеспечение пособий по гарантированному минимальному доходу — 4 008 560 евро.

  • Общеобразовательные программы для гражданского населения Украины, в том числе в частных учебных заведениях, в том числе совершеннолетних лиц — 23 165 373 евро.

На чью мельницу расходуем?

Разумеется, власти ЛР можно понять. Затягивание, и, более того, интенсификация боевых действий в Украине не будет мотивировать возвращения иммигрантов в страну происхождения.

Подразумевается, что, оставшись в нашей стране на неопределенное время, украинские граждане станут не только трудовым ресурсом, но и своего рода опорой в осуществлении тех планов дерусификации, которые постоянно озвучивают участники политического процесса, в частности, Национальное объединение.

Но упрямая диалектика реальной жизни указывает и другие аспекты. Чем больше Латвия помогает приезжим с Украины, которые, кстати, порой прибывают из практически не затронутых сражениями регионов — тем меньше на украинской родине остается работающих людей, налогоплательщиков. Так что Зеленский и Ко, спихивая на коллективный Запад заботу о своих согражданах, тем самым подпиливают сук, на коем сидят. А Латвия в этом — всецело помогает!

## Население

На начало 2025 года численность населения Украины оценивается примерно в 31 миллион человек, включая территории, временно оккупированные Россией. Для сравнения: в 2021 году перед началом большой войны этот показатель составлял примерно 41 миллион человек, сообщает сайт Visitukraie.

#война в украине
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
(29)
  • AK
    Anton Kvaskov
    12-го июля

    Бойцы СВО подписывают снаряды и дроны именем 5-тилетнего мальчика Толи из Курска, который умер от ранений, полученных из-за удара украинских БПЛА по городскому пляжу. Мальчик пытался закрыть свою маму от беспилотника и скончался позже при транспортировке в московскую больницу. На пляже погибли трое взрослых, еще шесть получили ранения и ожоги, включая мать Толи.

    23
    2
  • LS
    Luka Senka
    Anton Kvaskov
    12-го июля

    Любой житель россии законная цель ВСУ.Да и по человечески не жаль ни одного убитого россиянина

    1
    26
  • К
    Кайзер
    12-го июля

    С какого перепугу я должен помогать стране третьего мира, в которой каждые 10 лет госпереворот и которая вообще не в ЕС и не в НАТО ??? Тогда уж "А чем ты помог ?" Палестине, Сомали, или например Гондурасу ?

    90
    2
  • Лк
    Летучий корабль
    12-го июля

    Настоятельно прошу администрацию сайта обратить своё внимание на провокатора под ником Luka Senka.

    Его действия противоречат первому пункту ваших правил "содержание, которое затрагивает честь и достоинство другого лица, призывает к насилию, расовой ненависти или совершению других противоправных действий или может оскорбить чувства других людей"

    88
    2
  • LS
    Luka Senka
    Летучий корабль
    12-го июля

    Откуда у паскуда честь и достоинство?

    0
    60
  • LS
    Luka Senka
    12-го июля

    Животный мир болдерая и москачки такой ущербный

    1
    78
  • an
    andrej nevazno
    Luka Senka
    12-го июля

    Luka Senka скоро ты за это ответишь !

    19
    1
  • LS
    Luka Senka
    12-го июля

    Надо помочь Ливане Ланге очистить страну.

    2
    77
  • ТТ
    Тим Тим
    Luka Senka
    12-го июля

    Тебе саблю купить,смешной идиот или лучше Вам обеим билет до Киева,ты с этой с..кой будешь здорово смотреться в окопе на нулёвке.

    62
    2
  • LS
    Luka Senka
    12-го июля

    Помощь Украине, это мир в мире.это уничтожение российской мрази..Думайте. Я за мир без россии

    1
    97
  • З
    Злой
    Luka Senka
    12-го июля

    Ну так ты скажи нато чтобы не лезли к России и тут же наступит мир, вот увидишь.

    75
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    Luka Senka
    12-го июля

    Лучшая помощь Украине - отправить туда такого пламенного патриота, как наш Луковый Сенька. И здесь воздух чище будет, и поля украины удобрит.

    98
    2
  • ТТ
    Тим Тим
    Luka Senka
    12-го июля

    А кого волнует твоё мнение,судя по дизлакам
    в твой адрес никого,имел бы хоть не много самоуважения и свалил бы на Delfi,где Вас мразей целый табор,там твои тупые перлы точно оценят.

    73
    2
  • З
    Злой
    Luka Senka
    12-го июля

    Ещё бы приняли закон что можно вернуть себе статус негражданина, совсем сказка была бы!

    34
    4
  • З
    Злой
    12-го июля

    Я очень "помог"- украинский товар не покупаю уже 3 года, да и латвийский тоже.

    75
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    12-го июля

    Не ведитесь на на "его" хрень. "Luka Senka" -- это бот.

    56
    3
  • ТТ
    Тим Тим
    Алексей Зиновьев
    12-го июля

    Да не бот это,просто подонок сидящиий на нашей шее,который вместо того,что бы защищать свою страну сидит в тёплой норке и плюётся г...ном,т.е. типичный хохол.

    88
    3
  • ТТ
    Тим Тим
    12-го июля

    Т.е.уже 65 млн.Наши правящие отобрали у медицины,образования и социалки,молодцв.

    109
    2
  • АП
    Александр Петрушка
    12-го июля

    Самим бы кто-нибудь помог! Опустились на самое дно! Но, из последних сил, разбрасывать деньги НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, зачастую даже без их СОГЛАСИЯ, налево и направо! Ужас, куда катимся?

    119
    3
  • LS
    Luka Senka
    12-го июля

    Только уничтожение российской нечисти принесёт мир в мире

    3
    124
  • ТК
    Тото Кутунио
    Luka Senka
    12-го июля

    Так что ты ухилянт сдриснул с нэньки? Выперла и тут ничем не поможешь. Давай под ружье. Или по слабоумию не подходишь, так нет, такие и нужны в первую очередь.

    53
    3
  • an
    andrej nevazno
    Luka Senka
    12-го июля

    кого то не добили в 45 м

    8
    2
  • LS
    Luka Senka
    12-го июля

    Любая помощь Украине, это реально уничтожение выродки и нелюди россии. Призываю всех ,помогите пожалуйста Украине.

    2
    124
  • ТТ
    Тим Тим
    Luka Senka
    12-го июля

    .Что бы реально помочь Укрии,надо выловить всех п...ов подобных тебе,подогнать состав и отправить Вас в окопы и ВСУ хорошо и бюджету ЛР экономия.

    86
    2
  • an
    andrej nevazno
    Luka Senka
    12-го июля

    Luka Senka - скоро ты за это ответишь !

    12
    2
  • 12-го июля

    вы серьёзно думаете что 1. 6 миллионов живя на неплодородной земле и не имея полезных ископаемых и промышленности смогут помочь 31 миллионам живущим на плодородной земле с богатыми недрами? нам самим помогать нужно.

    117
    5
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    12-го июля

    украинские граждане станут не только трудовым ресурсом -- Что такое? Разве украинцы будут на кого то работать? Интересно, а на каком языке латыши в таком случае будут с ними разговаривать, неужели на мове?

    101
    4
  • БТ
    Бесс Толковый
    12-го июля

    Anton Kvaskov. 10 миллионов!

    Это немного, всего-то лишь, общая месячная зарплата депутатов сейма.

    50
    4
  • AK
    Anton Kvaskov
    12-го июля

    10 миллионов....10-ть....!!!!

    42
    3
