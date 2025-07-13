На минувшей встрече, где одну из сторон возглавлял министр благосостояния Рейнис Узулниекс, а вторую председатель LРS Гинтс Каминскис, также были подняты актуальные вопросы, связанные с социальной тематикой.

**Что конкретно обсуждалось, мы попросили рассказать советника по вопросам социальной помощи LPS Илзе Рудзите **

Отчет о проделанной работе

И. Р.: Тем было затронуто очень много. Во-первых, жилищное пособие – один из важнейших видов помощи для наиболее уязвимых групп населения. Далее – обеспечение жителей ГМД (гарантированный минимальный доход). Дискутировали и по поводу корзины минимальных социальных услуг. А также о софинансировании социальных услуг со стороны государства и о принципиальном изменении в подходе к вопросам социальной помощи и пересмотре размера финансирования (деньги следуют за клиентом) услуг, предоставляемых лицам с психическими расстройствами, вернувшимся из учреждений социальной опеки для проживания в обществе.

Еще в прошлом году был поднят очень важный вопрос – как быть с детьми, которые по тем или иным причинам не могут воспитываться в семье своих биологических родителей, каковы возможности их помещения в приемных семьях. Сегодня это очень болезненная для Латвии проблема. Ясно, что необходим отдельный разговор о ситуации в сфере услуг для детей в условиях альтернативной опеки.

Коллеги из Рижского самоуправления актуализировали вопрос о том, что в Латвию все больше возвращаются люди с альтернативным статусом, который им был в свое время присвоен именно в Латвии; пока этих людей не так много, но, судя по тенденции, их будет становиться все больше – соответственно, им тоже понадобится помощь в размещении и социальной поддержке.

На встрече обсуждалось также, что было сделано или не сделано в свете соглашений, которые были достигнуты на встрече в прошлом году. В частности, в прошлом году был сделан особый акцент на софинансирование со стороны Министерства благосостояния жилищных пособий и пособий ГМД.

Речь шла о том, что со стороны государства софинансирование составит 50%, однако, исходя из наших расчетов, этого все-таки недостаточно. LPS предложил повысить по крайней мере до 60%. В противном случае, принимая во внимание повышение порога ГМД и увеличение расходов в целом, эти жилищные пособия становятся слишком тяжелым бременем для муниципальных бюджетов.

В свою очередь, Министерство благосостояния привело статистические данные, согласно которым в Латвии за последний год снизилось число малообеспеченных и нуждающихся, – соответственно, корректируя цифры, следует учитывать и этот аспект.

Латвийцы разбогатели?

СН: На фоне постоянного удорожания всего и вся странно слышать, что снизилось число малообеспеченных и нуждающихся… За счет чего может быть такое снижение?

И. Р.: Согласно данным Министерства благосостояния, это так: в 2023 году в Латвии было 62 281 домохозяйство, имеющее статус бедняка (trūcīgs), а в 2024 году – 54 597. Число получателей ГМД тоже снизилось за год на 5 тысяч человек.

Можно предположить, что у кого-то в этом сыграла роль индексация пенсии – у человека увеличился доход на энную сумму, из-за чего он больше не подпадает под статус малообеспеченная персона (maznodrošinātā persona) или trūcīgs. Или человек, долгое время не имевший работу, вдруг ее нашел.

Чем дальше от Риги, тем меньше возможностей

СН: Не секрет, что доступность социальной помощи различается в разных самоуправлениях, в зависимости от финансовых возможностей каждого самоуправления. Какие меры следует предпринять, чтобы жители получали социальную помощь в более одинаковом объеме и не устремлялись в более «богатые» регионы?

И. Р.: Здесь нужно различать два вида социальной помощи. Есть помощь, гарантированная всем без исключения (жилищное пособие, пособие в кризисной ситуации и ГМД), строго оговоренная в законе. Для получения этих пособий социальной помощи оцениваются доход домохозяйства и социальное положение; условия такой оценки едины по всей стране. На нашей встрече речь шла именно о ней – в частности, о том, каким образом должно распределяться финансирование для покрытия расходов именно на эти цели между источниками – государством и самоуправлениями.

Что касается «богатых» и «бедных» регионов – действительно, доходы самоуправлений в Латвии различаются, причем порой радикально. К примеру, в 2024 году доходы самоуправления Аугшдаугавы отличались от доходов самоуправлений вокруг Риги в среднем в 1,5 (!) раза. Понятно, что когда доходы настолько разнятся, трудно ожидать от наших приграничных самоуправлений какого-либо радикального роста и развития. Соответственно, у разных самоуправлений разные финансовые возможности для поддержки своих жителей: кто-то может позволить себе бесплатный транспорт, бесплатные обеды в детских садах и школах, пособия для компенсации медицинских расходов и т. д., а кто-то нет.

Это действительно серьезная проблема для Латвии. И тут необходимы и специальные целевые программы, привлечение дополнительных финансовых ресурсов, возможно, частного капитала.

В свете нового Закона о самоуправлениях у нас возник своего рода дисбаланс. С одной стороны, этот закон и другие нормативные акты предписывают самоуправлениям в первую очередь выполнить автономные функции, и только по остаточному принципу можно предоставить своим жителям еще какие-то дополнительные «бонусы». С другой стороны, есть четкий запрос общества, который поддерживает и государство в лице различных министерств: поддерживайте своих жителей, развивайте местную инфраструктуру и т.д. Но это все – только после того, как будут выполнены все обязательные требования. Вроде правильно, ведь речь идет о базовых потребностях, которые должны быть обеспечены. Вот только после этого мало что остается или не остается совсем.

За лечением – в столицу?

СН: Замкнутый круг: чем меньше доходов у самоуправления, тем меньше возможностей предоставлять своим жителям дополнительные «плюшки», чем меньше «плюшек», тем больше жителей, работоспособных, уезжает, тем меньше доходов у самоуправления… И один из острейших вопросов – доступность медицинских услуг: чем более отдален регион от Риги, тем менее там доступны медицинские услуги и услуги аптек. Какова позиция LPS по данной проблеме?

И. Р.: Проблема корнями уходит в 1997 год, когда государство полностью переняло бразды правления отраслью здравоохранения, взяв на себя как финансирование, так и организацию медицинской помощи населению страны. Соответственно, оно распределяет бюджетные средства по своему усмотрению – на организацию работы семейных врачей, на конкретные обследования и т. д.

Самоуправления пытаются как-то влиять на ситуацию в сторону улучшения: чтобы привлечь молодых специалистов, предоставляют на льготных условиях жилье, помещения, стипендии и т. д. Если есть больница – выделяют средства для ремонтов, помогают в оплате расходов. Но опять же – исходя из финансовых возможностей отдельного самоуправления.

Понятно, что это не решает проблему в целом, и доступность исследований, особенно в рамках государственного финансирования, для жителей отдаленных регионов хуже, чем для жителей столицы. И хотя доступность медицинского обслуживания входит в функции самоуправления, решение этой проблемы – в компетенции государства в лице Министерства здравоохранения и Национальной службы здоровья.

В мае мы встречались с представителями Министерства здравоохранения, и самоуправления поднимали вопрос квот и принципов их распределения. Представители Национальной службы здоровья согласились, что эти критерии следовало бы пересмотреть. Потому что ненормально, когда жителю провинциального городка надо ехать в крупный город несколько часов ради, возможно, не очень сложной медицинской услуги, которую ему вполне могли бы оказать в местной клинике, будь таковая недалеко от его места жительства. К этому добавляются такие проблемы, как старение врачей на местах и нежелание молодых специалистов приходить им на смену.

Это действительно серьезная проблема, давно уже требующая решения; но это, повторюсь, функция государства в лице Минздрава и НСЗ. Самоуправления могут участвовать в ее решении настолько, насколько это, по закону, им позволяет законодательство.