«Домскую площадь» закрывают - возмутительно много русского языка 4 1656

Наша Латвия
Дата публикации: 15.07.2025
LETA
«Домскую площадь» закрывают - возмутительно много русского языка

Единственную русскоязычную радиостанцию в Латвии, финансируемую из бюджета, ЛР4 "Домская площадь" закрывают, сообщила радиоведущая Ольга Князева на своей странице в Facebook.

Радио будет закрыто с 31 декабря 2025 года.

Как торжественно объявила председатель правления LSM Байба Зузена, правление разработало стратегические приоритеты на 2026-2029 годы, которые, в частности, предусматривают, что программа «Латвийский радио 4 - Doma laukums» на русском языке претерпит структурные изменения и в существующем формате, то есть в линейном вещании, будет существовать до конца этого года, сообщила агентству LETA председатель правления LSM Байба Зузена.

Дело в том, что стратегические приоритеты LSM предусматривают новый подход к созданию контента на иностранных языках. Со следующего года портал «lsm.lv» станет единой платформой для новостного контента с возможностью выбора языка. В «lsm.lv» будет также интегрирован существующий контент LSM+. Контент на иностранных языках (английском, украинском, русском) в дальнейшем будет создаваться и распространяться только в цифровом формате. То есть в интернете.

Цель стратегии LSM — стать единым, мощным в цифровом формате и пользующимся доверием общественности медиаресурсом. Контент будет создаваться в тематических, а не языковых редакциях, отдавая приоритет латышскому языку на телевидении и радио.

Главный деруссификатор Лиана Ланга, депутат Рижской думы, довольна...

Оставить комментарий

(4)
  • A
    Aleks
    15-го июля

    Да перейдите уже на ваш национальный латышский 👅,латыши недоделанные ,- иврит и отвяньте от русского....👽

    17
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го июля

    У меня есть выбор и он не в пользу местных СМИ!

    41
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    15-го июля

    И не только. Базар тоже нужно нужно закрыть, где латышский язык должно услышать там, где штраусы и могильные венки продают. Рестораны нужно закрыть, потому как там только русские сидят, потому там только русский язык! Латышский язык там только можно услышать от лакея у входа, который каждому зашедшему русскому кланяется .

    36
    2
  • З
    Злой
    15-го июля

    По мне так можете закрывать 15.07 давно уже не смотрю и не слушаю местное.

    40
    2
Видео