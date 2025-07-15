«Домскую площадь» закрывают - возмутительно много русского языка

Единственную русскоязычную радиостанцию в Латвии, финансируемую из бюджета, ЛР4 "Домская площадь" закрывают, сообщила радиоведущая Ольга Князева на своей странице в Facebook.

Радио будет закрыто с 31 декабря 2025 года.

Как торжественно объявила председатель правления LSM Байба Зузена, правление разработало стратегические приоритеты на 2026-2029 годы, которые, в частности, предусматривают, что программа «Латвийский радио 4 - Doma laukums» на русском языке претерпит структурные изменения и в существующем формате, то есть в линейном вещании, будет существовать до конца этого года, сообщила агентству LETA председатель правления LSM Байба Зузена.

Дело в том, что стратегические приоритеты LSM предусматривают новый подход к созданию контента на иностранных языках. Со следующего года портал «lsm.lv» станет единой платформой для новостного контента с возможностью выбора языка. В «lsm.lv» будет также интегрирован существующий контент LSM+. Контент на иностранных языках (английском, украинском, русском) в дальнейшем будет создаваться и распространяться только в цифровом формате. То есть в интернете.

Цель стратегии LSM — стать единым, мощным в цифровом формате и пользующимся доверием общественности медиаресурсом. Контент будет создаваться в тематических, а не языковых редакциях, отдавая приоритет латышскому языку на телевидении и радио.

Главный деруссификатор Лиана Ланга, депутат Рижской думы, довольна...