Душенька моя! Ланга шокирована русскими словами на Празднике песни 5 1413

Наша Латвия
Дата публикации: 15.07.2025
Душенька моя! Ланга шокирована русскими словами на Празднике песни

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы. Не все понравилось по душе депутату Рижской думы Лиане Ланге. В одной из песен ее "радар" засек использование русского языка. И понеслось...

«Это был сказочный Праздник песни, но, дорогие фольклористы, что это такое? "Правда, душенька моя..." Неужели, если в Латгалии кто-то подвергся влиянию преступной русификации, то это обязательно должно звучать на Празднике Песни? Так нужно легитимировать русификацию? Серьезно?» - написала она в соцсети Х.

Комментаторы поддержали ее праведный порыв.

"В Латгалии ситуация печальная, я был у родственников на кладбище, половина говорила по-русски, а по-латышски примерно так же, как сейчас молодежь по-английски, время от времени переходя на русский", - написал один.

"С момента обретения Латвией независимости на Песенном фестивале НИКОГДА не звучали песни на языке оккупации, как в советские времена. Кто придумал легализовать русский язык в то время, когда каждый день русские нападают на Украину, убивая детей? Прогрессивная идея, чтобы угодить Кремлю?" - вопрошает другой.

"Спасибо за поддержку латгальцам, которые в настоящее время подвергаются унижениям не только со стороны русского иммигрантского сообщества, но и высокомерных культурных деятелей Риги, которые начали относиться к ним как к полурусским! Ваша поддержка сейчас очень важна для латгальцев", - пишет третий.

Но прозвучал и такой вопрос: "Не понял. Разве песня не на чистом, настоящем латгальском языке?"

  • З
    Злой
    15-го июля

    Когда уж Всевышний заберёт это тело к себе!

    64
    2
  • Д
    Дед
    15-го июля

    Самые большие националисты, это полукровки! Им нужно всю жизнь доказывать, что они достаточно национальноправильные.

    93
    1
  • A
    Aleks
    15-го июля

    Ланге совсем не дура -в троллейбусах не ездит ,а жаль...😭

    36
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го июля

    Латыши стараются забыть, когда они всей Большой эстрадой в Межапарке, тысячами голосов пели на русском языке - "Этот день Победы!".

    73
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го июля

    Латыши стараются забыть, когда они всей

    16
    1
