Русские желают стать гражданами Латвии

Кабинет министров во вторник поддержал предоставление латвийского гражданства 56 жителям Латвии.

Большинство, или 64% претендентов составляют русские, 8% - белорусы, есть казахи, а также чеченец, еврей, украинец, азербайжданец и литовец.

Управление по делам гражданства и миграции напоминает, что с принятие в гражданство Латвии меняется юридический статус лица поэтому прежний паспорт негражданина больше не годится для использования ни внутри страны, ни для поездок за границу.

Всего с 1995 года в порядке натурализации гражданство Латвии получили 150 497 человек.