Русские желают стать гражданами Латвии 1 1164

Наша Латвия
Дата публикации: 15.07.2025
Русские желают стать гражданами Латвии
ФОТО: LETA

Большинство из получивших гражданство Латвии в последнем постановлении Кабинета министров - русские.

Кабинет министров во вторник поддержал предоставление латвийского гражданства 56 жителям Латвии.

Большинство, или 64% претендентов составляют русские, 8% - белорусы, есть казахи, а также чеченец, еврей, украинец, азербайжданец и литовец.

Управление по делам гражданства и миграции напоминает, что с принятие в гражданство Латвии меняется юридический статус лица поэтому прежний паспорт негражданина больше не годится для использования ни внутри страны, ни для поездок за границу.

Всего с 1995 года в порядке натурализации гражданство Латвии получили 150 497 человек.

#латвия
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    15-го июля

    И только один признался,что он -еврей?!😂 Остальные,как обычно,русские,белорусы,литовцы...😀

    26
    1

