Baltijas balss logotype

Кто его пустил (и сколько заплатил) к Памятнику Свободы? Интернет-звезда наплевал в душу патриотам 6 4391

Наша Латвия
Дата публикации: 16.07.2025
соцсети
Кто его пустил (и сколько заплатил) к Памятнику Свободы? Интернет-звезда наплевал в душу патриотам

Кумир подростков всего мира IShowSpeed своим визитом в Латвию привлёк к Риге миллионы своих поклонников и разрекламировал ее лучше, чем всяческие Рижские бюро туризма и латвийские агентства развития, считают многие.

Более того, по некоторым источникам, ему за его кривлянья возле нашего национального символа еще и заплатили 30 000 евро.

Популярный стример и ютубер (прославившийся и собравший миллионы подписчиков своими короткими видео) посетил Агенскалнский рынок, парк Победы, памятник Свободы, а также здание Латвийского радио на Домской площади. Но далеко не всем понравилось, как он вел себя в гостеприимной Латвии.

В Рижском аэропорту "IShowSpeed" встречали министр экономики Виктор Валайнис (СЗК), а также депутат Рижской думы и бывший боксер Майрис Бриедис (Стабильности!). Позже стример побывал на рынке, где попробовал традиционные латвийские блюда. В парке Победы он пёк хлеб и посадил дерево.

Затем "IShowSpeed" отправился к памятнику Свободы, где его ждали несколько тысяч поклонников, а также президент Латвийской федерации баскетбола и бывший президент страны Раймонд Вейонис. Однако именно поведение ютубера у памятника Свободы вызвало бурную волну возмущения в социальной сети "X" (бывший Twitter).

Боксер Кристапс Зутис написал: «Чернокожий стример ест банан рядом с бывшим президентом страны у Памятника Свободы. Где ваше уважение к латвийскому, только что прошли Праздники песни».

Журналистка Элита Вейдемане возмутилась: «Что это вообще такое? Почему он скачет у Памятника Свободы?»

Кристапс добавил: «Новая традиция — теперь иностранцам разрешено прыгать на нашем Памятнике Свободы, если у тебя миллион подписчиков в соцсетях».

Эрнест: «Ратниекс, какой тариф за такое представление на Памятнике Свободы? У меня тут парочка стримеров из Риги тоже хотят выступить. Спрашивают, сколько денег надо собрать».

Эдийс: «Каким образом он продвигал Ригу? Назвав Даугаву океаном? Кто вообще это организовал?! И ещё сопровождение с охраной…»

Линда: «Футбольные фанаты запускают салют возле памятника — фу, всё плохо. Какой-то ютубер крутит сальто у подножия памятника — всё классно, аплодируем».

Kvadrāts: «Прекрасно. Пару дней назад восхищались народными традициями, а теперь какой-то обезьян кувыркается у памятника Свободы, а эти малолетние идиоты хлопают в ладоши. И ещё министр встречает…»

Кстати, в одном из свежих видео про нас ютубер уже назвал мэра Риги, который на видео обнимался с ним с натянутым лицом, "мэром Латвии". А что, может у нас в стране уже появилась новая должность?

Читайте нас также:
#рига #латвия #реклама #интернет
107
2
2
23
5
9

Оставить комментарий

(6)
  • ЯЯ
    Янис Янсон
    19-го июля

    Про это выступление теперь смеётся весь мир😁 Начнём с того что он не самый популярный блогер, и что он вытворял в Латвии это просто Пиз... И самое главное что в этом участвовали и полиция и некоторые депутаты и дажи бывший президент. Конечно теперь служба безопасности Латвии старается убрать все видео и фото с интернета но Негр красавчик, опустил и Латвию и главный символ Латвии, не просто так в Латвии петух на церкви 😄

    4
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го июля

    Я уже писал это в комментариях, что это так по - латышски пустить неизвестно какого то грязного оборванца, с грязными ногами залезать на балкон, с которого выступал Президент Латвии Карлис Улманис опираясь на него руками. А национальные идиоты разных возрастов, которые бесновались и около памятника Свободы и на Домской площади, это всё бывшие участники прошедшего Праздника Песни и Танца.

    79
    10
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    17-го июля

    Я может не осведомлен в полной мере, поправьте меня кто знает. Но насколько мне известно в советское время никто не прыгал по Милде и тем более не мочился на нее. Выходит в ЛССР больше чтили и защищали национальное достоинство латышского народа? А в годы якобы независимости так называемый министр экономики Валайнис ярко продемонстрировал как будет вести себя элита латышей когда придут хозяева, побежал как собачонка пресмыкаться аж в аэропорт. А ведь он 1992 года рождения, ни дня не жил в СССР. Чистый продукт воспитания независимой Латвии. Но побежал как когда-то Вайра к самолёту, поскуливая и виляя хвостиком.

    148
    8
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    16-го июля

    Да ладно это интернете ЧМО наплевало на Милду. А сколько тысяч пришедших жителей Латвии сделали тоже самое?! А где же "героическая" муниципальная полиция и ее жёсткая реакция? Или она способна только слабых и незащищённых пенсионеров гнобить?! Похоже что так. А где национальоозабоченная партия?! Похоже за бабло можно продать и Милду, и свободу, и совесть, и честь. И это истина для современной Латвии.

    243
    10
  • СнПл
    Са́ншайнъ Посиде́лкинъ
    Алексей Зиновьев
    17-го июля

    полный позор за 30 000 евро плюс неизвестно сколько евро отмыто в карманы под эту всю шумиху

    37
    3
  • Д
    Дед
    16-го июля

    Брат по разуму приехал к латышам и мэр Латвии его встречает. Обхохочешься.

    281
    9
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
«Будь одним из нас!»: военные пропагандисты вывесили плакат на месте сбора рижских бомжей
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует 126
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ 1 913
Современное оборудование для патологических исследований прибыло еще в 2020 году. Эксклюзив!
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 837
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 1034

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых
В мире животных
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых 8
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 24
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 34
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
1
«Европу еще можно спасти!» 1 43
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 42
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 1 52
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых
В мире животных
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых 8
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 24
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 34

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео