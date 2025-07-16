Кто его пустил (и сколько заплатил) к Памятнику Свободы? Интернет-звезда наплевал в душу патриотам

Кумир подростков всего мира IShowSpeed своим визитом в Латвию привлёк к Риге миллионы своих поклонников и разрекламировал ее лучше, чем всяческие Рижские бюро туризма и латвийские агентства развития, считают многие.

Более того, по некоторым источникам, ему за его кривлянья возле нашего национального символа еще и заплатили 30 000 евро.

Популярный стример и ютубер (прославившийся и собравший миллионы подписчиков своими короткими видео) посетил Агенскалнский рынок, парк Победы, памятник Свободы, а также здание Латвийского радио на Домской площади. Но далеко не всем понравилось, как он вел себя в гостеприимной Латвии.

В Рижском аэропорту "IShowSpeed" встречали министр экономики Виктор Валайнис (СЗК), а также депутат Рижской думы и бывший боксер Майрис Бриедис (Стабильности!). Позже стример побывал на рынке, где попробовал традиционные латвийские блюда. В парке Победы он пёк хлеб и посадил дерево.

Затем "IShowSpeed" отправился к памятнику Свободы, где его ждали несколько тысяч поклонников, а также президент Латвийской федерации баскетбола и бывший президент страны Раймонд Вейонис. Однако именно поведение ютубера у памятника Свободы вызвало бурную волну возмущения в социальной сети "X" (бывший Twitter).

Боксер Кристапс Зутис написал: «Чернокожий стример ест банан рядом с бывшим президентом страны у Памятника Свободы. Где ваше уважение к латвийскому, только что прошли Праздники песни».

Журналистка Элита Вейдемане возмутилась: «Что это вообще такое? Почему он скачет у Памятника Свободы?»

Кристапс добавил: «Новая традиция — теперь иностранцам разрешено прыгать на нашем Памятнике Свободы, если у тебя миллион подписчиков в соцсетях».

Эрнест: «Ратниекс, какой тариф за такое представление на Памятнике Свободы? У меня тут парочка стримеров из Риги тоже хотят выступить. Спрашивают, сколько денег надо собрать».

Эдийс: «Каким образом он продвигал Ригу? Назвав Даугаву океаном? Кто вообще это организовал?! И ещё сопровождение с охраной…»

Линда: «Футбольные фанаты запускают салют возле памятника — фу, всё плохо. Какой-то ютубер крутит сальто у подножия памятника — всё классно, аплодируем».

Kvadrāts: «Прекрасно. Пару дней назад восхищались народными традициями, а теперь какой-то обезьян кувыркается у памятника Свободы, а эти малолетние идиоты хлопают в ладоши. И ещё министр встречает…»

Кстати, в одном из свежих видео про нас ютубер уже назвал мэра Риги, который на видео обнимался с ним с натянутым лицом, "мэром Латвии". А что, может у нас в стране уже появилась новая должность?