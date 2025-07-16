«Ситуация становится все сложнее...» - экономист Банка Латвии о размере госдолга страны

Экономист Банка Латвии Янис Маурис на портале главного банка Латвии makroekonomika.lv анализирует влияние снижения процентной ставки ЕЦБ на "долгосрочность госдолга Латвии".

"На латвийскую экономику в последние годы повлиял ряд потрясений. В ответ на экономические колебания пришлось наращивать расходы бюджета и госдолг: с 2019 года долг Латвии вырос почти на 9 процентных пунктов и в 2024 году достиг 46.8% от внутреннего валового продукта (ВВП).

Реальные ставки займа в будущем сохранятся положительными, т.е. выше нуля, и значит стабилизация уровня госдолга будет возможна лишь за счет уменьшения дефицита бюджета или обеспечения более быстрого экономического роста", - предупреждает экономист. Как известно, пока правительство Латвии, напротив, собирается только увеличивать дефицит бюджета. Что же касается экономического роста, то о нем пока можно только мечтать - мы наблюдаем обратный процесс: экономический спад.

"Долгосрочность латвийского долга сейчас не подвергается существенной угрозе, но ситуация становится все сложнее. При продолжении монетарной политики движения к нейтральной процентной ставке условия финансирования госдолга могут и существенно не снизиться. В связи с этим невозможно будет поддерживать высокий уровень бюджетного дефицита, тогда как реальная ставка заимствований остается выше необходимого для стабилизации долга. Поэтому в последующие годы потребуется особо осторожная бюджетная политика и продвижение страны к более жесткой фискальной дисциплине", - констатирует эксперт.

В переводе на простой язык это означает, что государству с каждым годом обслуживание госдолга будет обходиться все дороже и, чтобы стабилизировать ситуацию, придется сокращать расходы бюджета и соблюдать жесткую финансовую дисциплину.