«Ситуация становится все сложнее...» - экономист Банка Латвии о размере госдолга страны

Дата публикации: 16.07.2025
«Ситуация становится все сложнее...» - экономист Банка Латвии о размере госдолга страны

Ставка Европейского Центрального Банка снижается, но это, увы, никак не поможет Латвии в стабилизации госдолга.

Экономист Банка Латвии Янис Маурис на портале главного банка Латвии makroekonomika.lv анализирует влияние снижения процентной ставки ЕЦБ на "долгосрочность госдолга Латвии".

"На латвийскую экономику в последние годы повлиял ряд потрясений. В ответ на экономические колебания пришлось наращивать расходы бюджета и госдолг: с 2019 года долг Латвии вырос почти на 9 процентных пунктов и в 2024 году достиг 46.8% от внутреннего валового продукта (ВВП).

Реальные ставки займа в будущем сохранятся положительными, т.е. выше нуля, и значит стабилизация уровня госдолга будет возможна лишь за счет уменьшения дефицита бюджета или обеспечения более быстрого экономического роста", - предупреждает экономист. Как известно, пока правительство Латвии, напротив, собирается только увеличивать дефицит бюджета. Что же касается экономического роста, то о нем пока можно только мечтать - мы наблюдаем обратный процесс: экономический спад.

"Долгосрочность латвийского долга сейчас не подвергается существенной угрозе, но ситуация становится все сложнее. При продолжении монетарной политики движения к нейтральной процентной ставке условия финансирования госдолга могут и существенно не снизиться. В связи с этим невозможно будет поддерживать высокий уровень бюджетного дефицита, тогда как реальная ставка заимствований остается выше необходимого для стабилизации долга. Поэтому в последующие годы потребуется особо осторожная бюджетная политика и продвижение страны к более жесткой фискальной дисциплине", - констатирует эксперт.

В переводе на простой язык это означает, что государству с каждым годом обслуживание госдолга будет обходиться все дороже и, чтобы стабилизировать ситуацию, придется сокращать расходы бюджета и соблюдать жесткую финансовую дисциплину.

#мнения
Эдуард Эльдаров
Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    17-го июля

    Если здравомыслящие патриоты латыши и другие такие же не возьмут власть в свои руки,то эта страна обречена. И даже не надо изобретать велосипед Есть много способов.Главное-это быть патриотом этой страны,а не чужой. Остальное все словоблудие и разговоры в пользу гнид на теле Латвии.👽

    16
    4
  • Д
    Дед
    16-го июля

    Финансовая дисциплина, это , конечно круто, но правящие со своей налоговой системой включили процесс уничтожения экономики государства и этот процесс продолжает работать и с каждым оборотом только увеличивает объемы. Государство сделало так, что в Латвии работать и зарабатывать не выгодно, поэтому пока не снизится нагрузка на рабочую силу, пока не отменят глупые правила минимального налогообложения рабочей силы, шансов здесь нет. Пока не заработают налоговые и суды в Латвии, так как это должно быть в правовом государстве, работать будут только те, кого налоговики не могут проверить, но они и налогов не платят.

    21
    2

