Тюрьма не сразу строилась: для преступников Латвии нашли 165 млн евро 1 1122

Наша Латвия
Дата публикации: 16.07.2025
Пока что новое учреждение в Лиепае можно осмотреть только со стороны.

ФОТО: LETA

ФОТО: LETA

На минувшей неделе правительство приняло поправки к Правилам Кабинета министров № 50 — "О концепции развития инфраструктуры мест заключения". По докладу замдиректора Бюджетного департамента Минюста Лиги Калнини перенаправлены десятки миллионов евро.

За индивидуальный подход

То, что построят в региональном центре Курземе, станет для него поистине градообразующим предприятием: "Новая Лиепайская тюрьма является важным инфраструктурным объектом для обеспечения общественной безопасности в целом, что позволит продолжить совершенствование системы наказания за счет внедрения инноваций и более широкого использования индивидуальной оценки, а также улучшить процесс ресоциализации заключенных, тем самым оказав влияние на снижение уровня повторных преступлений или рецидивизма".

"Принимая во внимание сложный процесс планирования бюджета, а также тот факт, что финансовый поток проекта строительства новой Лиепайской тюрьмы, определенный Министерством юстиции, негативно влияет на фискальное пространство Латвии, было достигнуто соглашение о том, что часть бюджета 2026 года, необходимая для строительства новой Лиепайской тюрьмы, будет перенесена на 2025 год", — указано в документе.

Всего Лиепайская тюрьма должна стоить госбюджету 164 835 668 евро, из них 39 680 821 евро потратят в текущем году и еще 29 086 574 евро — в следующем.

На нужды стройки века пойдут в 2025 году и 10 415 113 евро из средств ГАО Tiesu namu aģentūra ("Агентство судебных домов"), то есть пенитенциарное учреждение получит судейские деньги.

Строительные работы, согласно договору 2022 года, обязалось выполнять ООО Citrus Solutio*s, планируемый срок окончания — 22 сентября 2025 года, когда новое пенитенциарное учреждение должно быть сдано в эксплуатацию. Арестантов же начнут перевозить туда в первом полугодии 2026 года.

"Осуществление проекта строительства новой Лиепайской тюрьмы проходит весьма успешно, с соблюдением всех изначально установленных сроков строительства и в соответствии с запланированными финансовыми потоками по годам", — отмечается в документе. Ну так за чем же дело стало? Оказывается, все–таки строители очень желали бы получить в текущем году еще 15 483 003 евро.

Земля и неволя

По ходу возведения объекта родились и земельные вопросы: "Строительство тюремного комплекса осуществляется на земельном участке, принадлежащем государству, по адресу: ул. Алсунгас, 29, Лиепая, который Лиепайское городское самоуправление передало государству для строительства новой тюрьмы. Для обеспечения деятельности тюремного комплекса в будущем потребуется не весь земельный участок, а только его часть.

Во избежание ненужных расходов на содержание территории, не требующейся для обеспечения деятельности тюремного комплекса, после ввода тюрьмы в эксплуатацию Министерство юстиции (общество с ограниченной ответственностью "Агентство судебных домов") разработает план землепользования для раздела земельного участка, и часть земельного участка, функционально не необходимая для тюремного комплекса, будет возвращена Лиепайскому городскому самоуправлению".

Эксплуатировать здание будет не Минюст с подлежащим ему Управлением мест заключения — но также вышеуказанное государственное ООО, коему следует проводить "техническое обслуживание построенных на объекте сооружений, систем, оборудования и механизмов", что "должно обеспечивать их полную и бесперебойную работу".

Соответственно у самого дорогого объекта, построенного в XXI веке в Лиепае, появляются два хозяина и два бюджета. Одним станут оплачиваться сами тюремные стены, а другим — содержание заключенных.

Дигитализация на марше

На сегодня в Латвии действует 10 пенитенциарных учреждений:

  • Рижская центральная и Ильгюциемская (женская) тюрьмы — в Риге;

  • Даугавгривская тюрьма (Даугавпилс);

  • Лиепайская (старая) тюрьма;

  • Елгавская, Валмиерская, Екабпилсская тюрьмы;

  • Олайнская тюрьма и находящаяся в том же городе тюремная больница;

  • Цесисское воспитательное учреждение для несовершеннолетних.

Работу Управления мест заключений, согласно его внутренней документации, строят в соответствии с Национальным планом развития Латвии до 2027 года. Для пенитенциарной системы также важно "создание такого общества, народного хозяйства и государственного управления, которые целенаправленно используют имеющиеся и создают новые возможности цифровых технологий, а также создаваемую ими среду, улучшая качество жизни для каждого индивида и общества в целом, а также поднимая конкурентоспособность государства и народного хозяйства".

На практике персонал мест заключения должен компьютеризировать инструменты оценки рецидива (полную ресоциализацию с устранением возможности повторного попадания за решетку должны достичь 80%!), вводить системы мониторинга, проводить дигитализацию рабочих процессов. В тюрьмах реализуется "план развития э–решений". Оцифровываются системы контроля (сигнализации, видеонаблюдения), личные дела сотрудников также хранятся в электронном виде.

Управление мест заключения регулярно проводит открытые конкурсы на различные услуги. Так, регулировка систем вентиляции в Валмиерской тюрьме была оценена в 9999 евро; приобретение и поставка индивидуальных средств защиты и принадлежностей — в 15 000 евро; обслуживание и ремонт лифтов — в 20 000 евро.

Самым крупным конкурсом является поставка защитной одежды, обуви и снаряжения для чрезвычайных ситуаций — на сумму 430 917 евро.

Перестройка Центральной тюрьмы

В базе данных eis.gov.lv содержится описание конкурса, срок подачи заявок на который ограничен 14 часами 17 июля сего года. Место исполнения сразу говорит о себе — ул. Маза Матиса, 5, Рига.

Победитель капиталистического соревнования должен обеспечить демонтаж здания, подготовку стройплощадки и работы по очистке; архитектурные, строительные, инженерно–технические и проверочные работы; подготовку проекта и сметы; работы по электрической инсталляции, ограждению, изоляции.

Общая сумма заявки не должна превышать 1 302 740 евро 50 центов, договор действует до 19 декабря 2025 года. Пенитенциарные власти обещают сделать свой выбор, опираясь на "оценку хозяйственной выгоды (эффективность цены или затрат и критерии качества)".

#тюрьма
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
(1)
  • A
    Aleks
    16-го июля

    Главное не указано-на сколько мест тюрьма. Все туда влезут или придется с Россией заключать договор на Магаданский край для особо ярых типа Ратниекса?Планировать же надо заранее...😀

    20
    3

