«В мире полно одноклеточных, но зачем их принимать на уровне правительства?!»

Политтехнолог Юргис Лиепниекс в социальной сети X тоже решил прокомментировать скандальный визит в Латвию всемирно известного стримера Ishowspeed:

"Мне кажется, что многие не въезжают, что негодование связано исключительно с тем, что этого чемпиона простоты, недоделонности и дешевизны правительство Латвии принимает на уровне руководителя государства. Министр встречает в аэропорту и лично сопровождает... Затем прием у памятника Свободы и т.п. Это все создает очень плохой образ страны - и внутри страны, и за ее пределами. И это реклама ему (стримеру). а не Латвии - уже не говоря о том, что таким образом даем сигнал молодежи, что следить и быть фанатом такого содержания - это совершенно нормально!

Вторая проблема - очевидно, что совершенно безграмотные лица отвечают за маркетинг страны, которые, вероятно, никогда не слышали слова "стратегия", "целевая аудитория" и вообще не знают, что такое образ страны и как с этим образом работать... Возмущение связано не с тем, что Ishowspeed - такой или сякой, в мире полно разных одноклеточных. Люди кипятятся по поводу того, что правительство их вот так принимает и что министр экономики их интеллектуальный двойник.