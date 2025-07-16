Baltijas balss logotype

Наша Латвия
Дата публикации: 16.07.2025
BB.LV
«В мире полно одноклеточных, но зачем их принимать на уровне правительства?!»

Политтехнолог жестко прошелся по ситуации с приемом в Латвии известного стримера Ishowspeed.

Политтехнолог Юргис Лиепниекс в социальной сети X тоже решил прокомментировать скандальный визит в Латвию всемирно известного стримера Ishowspeed:

"Мне кажется, что многие не въезжают, что негодование связано исключительно с тем, что этого чемпиона простоты, недоделонности и дешевизны правительство Латвии принимает на уровне руководителя государства. Министр встречает в аэропорту и лично сопровождает... Затем прием у памятника Свободы и т.п. Это все создает очень плохой образ страны - и внутри страны, и за ее пределами. И это реклама ему (стримеру). а не Латвии - уже не говоря о том, что таким образом даем сигнал молодежи, что следить и быть фанатом такого содержания - это совершенно нормально!

Вторая проблема - очевидно, что совершенно безграмотные лица отвечают за маркетинг страны, которые, вероятно, никогда не слышали слова "стратегия", "целевая аудитория" и вообще не знают, что такое образ страны и как с этим образом работать... Возмущение связано не с тем, что Ishowspeed - такой или сякой, в мире полно разных одноклеточных. Люди кипятятся по поводу того, что правительство их вот так принимает и что министр экономики их интеллектуальный двойник.

#мнения
Эдуард Эльдаров
(3)
  • П
    Процион
    17-го июля

    Старинная латышская мудрость гласит: «Чтобы узнать человека не так важно, что о нём говорят другие, важнее то, что он говорит о других». Примерьте это изречение на себя, Ю.Лиепниекс. У этого, по вашим словам «одноклеточного» 50 млн.+ 40 млн. — более 90 миллионов подписчиков и поклонников. Это 15 Прибалтик (Литва+Латвия+Эстония) или почти 50 Латвий (в которой 1.886 млн.) Так что это шоу — реклама не ему, как вы считате, а именно Латвии. Зачем ему себя ещё больше рекламировать? А вот за то, что он заметил Латвию и соизволил приехать, нужно сказать ему спасибо, а не пыхтеть злобой.

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го июля

    Я уже писал это в комментариях, что это так по - латышски пустить неизвестно какого то грязного оборванца, с грязными ногами залезать на балкон, с которого выступал Президент Латвии Карлис Улманис опираясь на него руками. А национальные идиоты разных возрастов, которые бесновались и около памятника Свободы и на Домской площади, это всё бывшие участники прошедшего Праздника Песни и Танца.

  • СнПл
    Са́ншайнъ Посиде́лкинъ
    17-го июля

    круто подмечено. уважение ✊

Видео