А зачем такую домину отгрохали? СГД заменит сотрудников искусственным интеллектом 1 1904

Наша Латвия
Дата публикации: 17.07.2025
kasjauns.lv
А зачем такую домину отгрохали? СГД заменит сотрудников искусственным интеллектом

В ближайшее время в Службе государственных доходов (Valsts ieņēmumu dienests - VID) может произойти как пересмотр зарплат, так и сокращение численности персонала с целью экономии ресурсов. Об этом в передаче Латвийского телевидения Rīta Panorāma заявила генеральный директор VID Байба Шмите-Роке.

По словам Шмите-Роке, служба уже какое-то время активно работает над оптимизацией расходов. VID занимает все меньше площадей на улице Талеяс, сокращается число единиц служебного транспорта, а также идет переход на более экологичные решения.

Говоря о расходах на персонал, глава VID отметила, что будет оценена возможность отказаться от малоэффективных функций или автоматизировать их. Это означает и возможные увольнения сотрудников, хотя в первую очередь будет рассмотрен вопрос о вакантных должностях.

VID также работает над отказом от дублирующих методов контроля, делая большую ставку на анализ данных, алгоритмы и искусственный интеллект. В связи с этим сокращение финансирования ИТ-решений не планируется – напротив, они являются ключевыми для того, чтобы служба стала более современной и эффективной.

При этом пересмотр численности персонала не будет происходить механически или по принципу сокращения на определенный процент – цель состоит в том, чтобы сохранить профессиональных и способных сотрудников и обеспечить, чтобы каждая должность приносила реальную пользу обществу.

(1)
  • Д
    Дед
    17-го июля

    Они сейчас ее отремонтируют за в два раза большую сумму. А построили, чтобы украсть денег.

    16
    2

