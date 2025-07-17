Baltijas balss logotype

Контуженый Хелманис едет домой, но планирует вернуться в Украину 8 1113

Наша Латвия
Дата публикации: 17.07.2025
TV3
Контуженый Хелманис едет домой, но планирует вернуться в Украину

Эгилс Хелманис, мэр города Огре, который на этой неделе попал под обстрел российской артиллерии в Украине, сообщил TV24, что чувствует себя гораздо лучше и уже начал свой путь в Латвию. Он объясняет, что его здоровье улучшилось, но после пережитого ему необходим отдых.

«Сегодня я чувствую себя намного лучше, и меня начали везти домой. В ближайшие дни я вернусь в Латвию. После этого мне нужно будет немного отдохнуть, сделать небольшой перерыв», — сказал Хелманис.

Однако отдых будет недолгим. Всего через три месяца мэр Огре планирует вернуться в Украину, чтобы продолжить поддержку её защитников.

«В ближайшее время, через три месяца, мы планируем ещё одну поездку в Украину, потому что для украинских солдат наша помощь необходима и востребована», — говорит Хелманис.

Он подчёркивает, что эта помощь не просто моральная или символическая, а реальный вклад в безопасность Латвии.

«Судьба Латвии тоже решается в Украине. Если Украина выстоит и победит агрессора, то и мы будем в безопасности. Именно поэтому эта помощь необходима. Помогая украинцам, мы фактически помогаем себе», — недвусмысленно подчёркивает мэр Огре.

Напомним, мэр Огре отправился в Украину вместе с волонтёрами и единомышленниками, чтобы доставить помощь украинским вооружённым силам – более 20 автомобилей.

Хелманис рассказал телеканалу TV3, что в момент инцидента он находился в здании, куда прилетел и взорвался снаряд. «Я на мгновение потерял сознание», – рассказал он.

«У меня контузия, до сих пор звенит в ушах, меня тошнит, кружится голова. Сейчас мне нужно соблюдать постельный режим», — пояснил он в интервью телеканалу TV3.

Читайте нас также:
#помощь украине #самоуправления
13
0
0
3
0
4

Оставить комментарий

(8)
  • LB
    Lidija Belonosova
    18-го июля

    И как контуженный с чемоданом сала может руководить?

    13
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    18-го июля

    яйца взрывом оторвало??

    23
    2
  • A
    Aleks
    18-го июля

    Бог один раз предупредил,но Хелман верит в Мошиаха,поэтому следующий раз может быть последним...👽

    48
    2
  • VS
    Vad Sorry
    18-го июля

    Любой госслужащий , едет на войну, объявляет войну со своей страной, когда наши едут, поверье , все знают, и ни каких ударов нет

    9
    5
  • VS
    Vad Sorry
    18-го июля

    Когда там какой то алкаш, а тут сам мэр Огре влез в войну, где Ринкевич? Где Силиня? Надо срочно вернуть 15 машинок, 754 человека в этом году призвали, срочно всё это контр атакой отправить, миллионы вы сделали, нет проблем свалите, рейс вы в Дубаи и так далее ни кто ни отменял, брать кредиты и воровать у народа вы уже забрались? Зачем больше Алчность, а тупые, стоят и смотрят как болван прыгает, и его с мигалками и правительства встречает?

    16
    2
  • VS
    Vad Sorry
    18-го июля

    По идее он как мэр , и представитель власти , мог просто заплатить кому то и машины отвезли,,, очень интересно зачем такой занятый человек как мэр города, туда лично катался? Естественно чтобы ни делиться :))) интересно если кто то захочет помочь тем кто в больнице, со стороны России, это будет подсудно?

    24
    3
  • VS
    Vad Sorry
    18-го июля

    Мэр города Огре, машины на Украину гоняет? Интересно когда он это делает ему зарплату за работу платят? И ещё как официальное лицо туда катается, если строго предупреждают туда Латышам ни надо?

    36
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Vad Sorry
    18-го июля

    Какая разница надо ли не надо? Он вообще своим Огре думает руководить? Или теперь всё его "руководство", как у контуженного, всё шиворот на выворот пойдёт?

    21
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
«Будь одним из нас!»: военные пропагандисты вывесили плакат на месте сбора рижских бомжей
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует 126
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ 1 914
Современное оборудование для патологических исследований прибыло еще в 2020 году. Эксклюзив!
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 837
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 1035

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Даже избыток соли не навредит: острая закуска снизит давление и уровень сахара в крови
Еда и рецепты
Даже избыток соли не навредит: острая закуска снизит давление и уровень сахара в крови 4
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых
В мире животных
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых 9
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 28
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 39
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
1
«Европу еще можно спасти!» 1 45
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 43
Даже избыток соли не навредит: острая закуска снизит давление и уровень сахара в крови
Еда и рецепты
Даже избыток соли не навредит: острая закуска снизит давление и уровень сахара в крови 4
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых
В мире животных
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых 9
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 28

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео