Контуженый Хелманис едет домой, но планирует вернуться в Украину

Эгилс Хелманис, мэр города Огре, который на этой неделе попал под обстрел российской артиллерии в Украине, сообщил TV24, что чувствует себя гораздо лучше и уже начал свой путь в Латвию. Он объясняет, что его здоровье улучшилось, но после пережитого ему необходим отдых.

«Сегодня я чувствую себя намного лучше, и меня начали везти домой. В ближайшие дни я вернусь в Латвию. После этого мне нужно будет немного отдохнуть, сделать небольшой перерыв», — сказал Хелманис.

Однако отдых будет недолгим. Всего через три месяца мэр Огре планирует вернуться в Украину, чтобы продолжить поддержку её защитников.

«В ближайшее время, через три месяца, мы планируем ещё одну поездку в Украину, потому что для украинских солдат наша помощь необходима и востребована», — говорит Хелманис.

Он подчёркивает, что эта помощь не просто моральная или символическая, а реальный вклад в безопасность Латвии.

«Судьба Латвии тоже решается в Украине. Если Украина выстоит и победит агрессора, то и мы будем в безопасности. Именно поэтому эта помощь необходима. Помогая украинцам, мы фактически помогаем себе», — недвусмысленно подчёркивает мэр Огре.

Напомним, мэр Огре отправился в Украину вместе с волонтёрами и единомышленниками, чтобы доставить помощь украинским вооружённым силам – более 20 автомобилей.

Хелманис рассказал телеканалу TV3, что в момент инцидента он находился в здании, куда прилетел и взорвался снаряд. «Я на мгновение потерял сознание», – рассказал он.

«У меня контузия, до сих пор звенит в ушах, меня тошнит, кружится голова. Сейчас мне нужно соблюдать постельный режим», — пояснил он в интервью телеканалу TV3.