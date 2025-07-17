Топливо народной ненависти: скоро цена горючего вырастет, как минимум на 40 центов

Публикация бывшего министра благосостояния Латвии и депутата Сейма Рамоны Петравичи вызвала настоящую бурю в соцсетях. Поводом стало голосование в парламенте, которое напрямую повлияет на рос цен на топливо — а значит, и на всё остальное. Людей особенно возмутило то, что сами депутаты, которым щедро компенсируют расходы, не платят за бензин как обычные граждане, пишут Grani.lv.

«Эти 49 депутатов проголосовали за то, чтобы с 1 января следующего года топливо подорожало. Один воздержался — чтобы хватило голосов для принятия закона. До 2030 года цена вырастет как минимум на 40 центов — плюс акциз, плюс НДС.

Это чистой воды афера, за которую проголосовала коалиция. Даже Европа от нас не требует таких жёстких мер уже со следующего года!» — написала Петравича, прикрепив список голосовавших и воздержавшегося.

Интересно, что 37 депутатов вообще не голосовали.

«Сами не платят — им всё равно»

Пост вызвал шквал комментариев. Люди обсуждали не только само голосование, но и более глубокую проблему: разрыв между властью и обществом. Особенно несправедливым кажется тот факт, что депутаты живут на средства госбюджеат, который формируется из налогов простых людей, а решения принимают — как будто этих людей не существует.

Одна из комментаторов задала вопрос, который повторили десятки других пользователей:

«Почему депутаты не могут, как все, платить за бензин, жильё и транспорт из своей зарплаты? Убрать все эти оплаченные льготы!»

Её поддержали:

«Они как пиявки присосались к деньгам налогоплательщиков».

«Им всё оплачено — им плевать, сколько мы платим».

Многие призвали навести порядок:

«Тех, кто воздержался или вообще не пришёл — уволить. Не голосовал — значит, поддержал».

«Они делят людей на элиту и нищих. Среднего класса скоро не останется».

«Мы платим, чтобы они катались за наш счёт и придумывали, как ещё нас ободрать».

Экс-министр: «Это обойдется жителям в 700 млн евро дополнительных расходов на топливо до 2030 года»

Примерно с месяц назад на эту тему высказался бывший министр экономики и сообщений, а ныне депутат Сейма от оппозиции Янис Витенбергс:

«Почти незаметно, буквально накануне праздника Лиго, Сейм Латвии во втором чтении утвердил важные поправки к Закону о транспортной энергетике, инициированные Министерством климата и энергетики. Документ продолжает продвигаться вперёд, но в обществе о его последствиях по-прежнему известно крайне мало.

В то время как такие страны ЕС, как Германия и Италия, выступают против чрезмерно амбициозных климатических целей и требуют их пересмотра, Латвия спешит занять место "передовика".

Такая "решимость" и "рвение", по расчётам, обойдутся латвийским жителям и предпринимателям примерно в 700 миллионов евро дополнительных расходов на топливо до 2030 года. И всё это — несмотря на вероятность того, что климатические цели на уровне ЕС могут быть пересмотрены!

Данные поправки уже сейчас можно смело назвать "OIK-2", ведь к рыночной цене топлива в ближайшие годы добавится ещё 30-40 центов за литр. Кто-то из бизнеса, конечно, на этом заработает. Но общество в целом — проиграет. Пострадает и конкурентоспособность латвийских предпринимателей.

Представители министерства на заседании комиссии признали, что рост цен будет происходить постепенно, чтобы "люди успели привыкнуть".

Рост цен вызван не одной, а сразу несколькими причинами, и в правительстве нет единой стратегии по этому поводу:

Ужесточение требований по сокращению выбросов парниковых газов в транспортном секторе (изменения в Законе об энергии транспорта),

Введение ETS2 (системы торговли квотами на выбросы),

Повышение акциза на топливо,

Дополнительные расходы на создание топливных резервов.

Как Латвия будет выглядеть на фоне своих балтийских соседей и других стран Европы после всех этих изменений — на этот вопрос пока никто не дал ответа…»

О серьезных последствиях принятия поправок к закону на днях предупредила и Latvijas Zaļā Partija: «Предупреждение: в Сейме продвигается закон, который до 2030 года повысит цену на топливо как минимум на 40 центов под предлогом, что это приведет Латвию к климатической нейтральности... Это ни зелено, ни умно», — говорится в посте, опубликованном в профиле «X».

Когда молчание — это предательство

Одним из самых обсуждаемых моментов стала позиция тех, кто не голосовал за поправки вообще. Среди них была, кстати, и сама Петравича. Люди не поняли, как можно в такой ситуации остаться в стороне.

«Почему вы не голосовали? Просто сидите тихо, чтобы потом сказать: я ни при чём?»

Для многих «воздержался» или «не голосовал» — это то же самое, что «поддержал». Особенно когда речь идёт о решении, которое ударит по каждому кошельку в стране.

Ведь повышение цен на топливо потянет за собой рост цен на продукты, проезд, услуги. В условиях, когда доходы большинства населения остаются на прежнем уровне, это означает дальнейшее ухудшение качества жизни. При этом сами депутаты, благодаря щедрым компенсациям, остаются застрахованными от последствий своих же решений.

«Вы же сами их выбрали, а теперь жалуетесь» — с горечью заметили сразу несколько комментаторов. И, кажется, многим на это нечего возразить.