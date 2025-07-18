Baltijas balss logotype

Автотранспортная дирекция рассматривает сокращение маршрутной сети до 37%

Дата публикации: 18.07.2025
LETA
Автотранспортная дирекция рассматривает сокращение маршрутной сети до 37%

Автотранспортная дирекция (АТД) продолжает рассматривать варианты сокращения объема маршрутной сети общественного транспорта на следующий год, сообщили представители дирекции в пятницу на заседании Совета по общественному транспорту.

Как информировала руководитель отдела планирования общественного транспорта АТД Лаура Павлова, рассматриваются три возможных варианта сокращения маршрутной сети.

Первый вариант предусматривает сокращение объема маршрутной сети до пределов, установленных в каждом договоре на оказание услуг с конкретным перевозчиком - соответственно на 15%, 20% или 30%. Как сообщила Павлова, при этом варианте планируется закрыть нерентабельные рейсы с низким пассажиропотоком, уменьшить интенсивность рейсов, рассмотреть возможности введения коммерческих рейсов, а в перспективе - транспорта по запросу.

Второй и третий варианты предусматривают сокращение маршрутной сети на 30-37%, установив гарантированный государством минимум в соответствии с рекомендациями Государственного контроля. В рамках этих вариантов в целом будет закрыто меньше рейсов, однако часть рейсов планируется передать коммерческим перевозчикам, а в будущем ввести транспорт по запросу.

При этом, как указала представитель АТД, существует ряд связанных со вторым и третьим вариантами рисков, например, необходимость пересмотра договорных цен и внесение существенных изменений в договоры.

Представитель юридического отдела АТД Илзе Крастиня подчеркнула, что значительные изменения в договорах могут потребовать новых закупок, а также затруднить предоставление услуг общественного транспорта.

Председатель Совета по общественному транспорту Анния Новикова указала, что дирекции следует продолжить работу над всеми тремя вариантами, уделяя больше внимания первому. В свою очередь анализ второго и третьего вариантов необходим для наглядной оценки так называемых драматических сценариев сокращения маршрутной сети.

  Д
    Дед
    18-го июля

    Правильно, как мечтали, как при Ульманисе- на лошадках.

